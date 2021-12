STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Donnerstag im vorbörslichen Geschäft auf breiter Front fester. Damit zeigt der Leitindex SMI auch am letzten Handelstag vor Weihnachten keine Ermüdungserscheinungen und bewegt sich nur knapp unter dem erst vergangene Woche markierten Jahreshoch.

- SMI vorbörslich: +0,45% auf 12'771,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +0,74% auf 35'754 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +1,18% auf 15'522 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +0,83% auf 28'798 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Holcim übernimmt Malarkey Roofing Products Transaktion wird mit 1,35 Mrd USD bewertet Transaktion soll zu 100 Prozent aus Barmitteln finanziert werden Bis zum dritten Jahr Synergien von 40 Mio USD pro Jahr erwartet Abschluss der Transaktion wird für das erste Quartal 2022 erwartet vorbörsliche Indikation +1,4% - Novartis erhält US-Zulassung für Leqvio (Inclisiran) zu Cholesterin-Reduktion Cosentyx erhält die FDA-Zulassung für Enthesitis-bedingte Arthritis - Julius Bär: Tomas Varela Muiña an GV 2022 zur Wahl in VR vorgeschlagen - Also übernimmt IT-Bereiche der portugiesischen JP Sá Couto bekräftigt Finanzziele 2021 - Asmallworld beteiligt sich mit 10 Prozent an Global Hotel Alliance Zahlung von 3,5 Mio US-Dollar und Aktien im Umfang von 3 Prozent - Intershop verkauft Zürcher Büroimmobilie für 114 Mio Fr. Gewinnbeitrag vor Steuern beläuft sich auf gut 80 Mio Fr. - Achiko strebt Einführung der Covid-19-Tests in weiteren Ländern an - Cicor korrigiert Valorennummer und ISIN in Prospekt für Pflichtwandelanleihe - Implenia verkauft Beteiligung an Gravière de la Claie-aux-Moines SA - Mobimo kauft Liegenschaften im Kanton Zürich und in der Westschweiz NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - DE:Einfuhrpreise Nov +3,0% gg Vormonat (Prognose +1,0) Einfuhrpreise Nov +24,7% gg Vorjahr (Prognose +22,3) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Novartis: Blackrock meldet Anteil von 5,01% - Vifor: CSL Limited/Vifor Pharma AG melden Anteil von 23,34% - Basilea: UBS Group AG meldet Anteil von 8,72%/1,79% - Cassiopea: Herz, Gerald/Pierre Lavie senken Anteil auf <3% - Highlight Event: Fam Hellstern meldet via Stella Holding Anteil von 4,87% - Ina Invest: Hermann Alexander Beyeler meldet Anteil von 10% - Mobilezone: Blackrock meldet Anteil von 2,86% - Sensirion: Blackrock meldet Anteil von 3,07% - U-blox: Blackrock meldet Anteil von 2,93% - VT5: UBS Fund Management meldet Anteil von 11,92% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Keine Termine Freitag: - Keine Termine - SIX geschlossen Montag: - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Ausland: - US: Private Einkommen und Ausgaben 11/21 (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche; 14.30 Uhr) Auftragseingang langlebige Güter 11/21 (vorläufig; 14.30 Uhr) Uni Michigan Verbrauchervertrauen 12/21 (endgültig; 16.00 Uhr) Neubauverkäufe 11/21 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.1.2022 Übernahmeangebote: - Vifor (durch CSL, Beginn Angebot um den 18.1. erwartet) Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (Q2 2022 erwartet) - Cassiopea (nach Übernahme geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0423 - USD/CHF: 0,9192 - Conf-Future: -13 BP auf 162,64% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,196% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +0,25% auf 12'714 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,53% auf 2'037 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,45% auf 16'229 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,95% auf 15'593 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +1,24% auf 7'052 Punkte

awp-robot/sw/

(AWP)