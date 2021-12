STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt wird am Montag nach den Weihnachtsfeiertagen ein wenig tiefer gesehen. Die Vorgaben aus den USA sind zwar positiv. Aber in Asien haben die Kurse dagegen nachgegeben. Ausserdem seien Impulse Mangelware. Die Marktteilnehmer würden sich daher wohl erst nach und nach an den Markt herantasten müssen, sagt ein Händler. - SMI vorbörslich: -0,11% auf 12'771,58 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +0,55% auf 35'951 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,85% auf 15'653 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -0,37% auf 28'676 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Julius Bär schliesst Aktienrückkaufprogram ab - Novartis-Chef Narasimhan gemäss NZZ am Sonntag angezählt - Roche erhält US-Zulassung für neuen Corona-Selbsttest - Bucher-Chef erwartet keine Fabrikausfälle wegen Omikron - Calida verkauft Millet Mountain Group an Gründerfamilie - Evolva erhält weitere Finanzierung von Nice & Green - Kudelski schliesst Sale-and-Leaseback-Transaktion für Immobilien ab - Leclanché will e-Transport-Division mit SPAC zusammenschliessen - Meyer Burger baut US-Werk für Solarmodule im Bundesstaat Arizona NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Addex meldet Eigenpositionen von 23,2%/60,11% - Asmallworld meldet Eigenanteil von 3%; GHA Holdings Limited 3% - Blackstone Res.: Mark Angelo/Brian Kinane erhöhen Anteil auf 6,53% - Cicor meldet Eigenanteil von 0,004%/41,28% - DKSH: FIL Limited meldet Anteil von 4,96% - Novartis: Blackrock meldet Anteil von 4,97% - SFS: Gruppe Evti-Best/Hawak/Huwa/Princesscorp/Rüden/Wistama meldet 49,44% - Zur Rose: Blackrock meldet Anteil von 2,995% PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Keine Termine Dienstag: - keine Termine Mittwoch: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - CS-CFA Index Dezember (Mittwoch) Ausland: -US: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 12/21 (16.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.1.2022 Übernahmeangebote: - Vifor (durch CSL, Beginn Angebot um den 18.1. erwartet) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (Q2 2022 erwartet) - Cassiopea (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,0410 - USD/CHF: 0,9194 - Conf-Future: -56 BP auf 162,20% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,194% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,56% auf 12'785 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,75% auf 2'053 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,57% auf 16'321 Punkte - Dax (Donnerstag): +1,04% auf 15'756 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -0,28% auf 7'087 Punkte

awp-robot/sw/ra

(AWP)