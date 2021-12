STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch im vorbörslichen Handel leicht schwächer. Die Vorgaben aus den USA sind für einmal ebenfalls leicht negativ. In Marktkreisen würde es nicht überraschen, käme es auch hierzulande wie am Vorabend in New York zu Gewinnmitnahmen. - SMI vorbörslich: -0,11% auf 12'956,80 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +0,26% auf 36'398 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -0,56% auf 15'782 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,56% auf 28'907 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Polyphor: Partner Enbiotix nimmt mit Wandelanleihe 11 Mio USD auf NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Airesis: Comunus SICAV meldet Beteiligung von 10,50% - AMS Osram: Temasek Holdings (Private) Limited meldet Anteil von 4,999% - Cicor: OEP VIII GP, L.l.c. steigert Anteil auf 69% - Forbo: UBS Fund Management meldet Anteil von 4,98% - Sensirion: Blackrock meldet Anteil von 2,98% - Temenos: Blackrock meldet Anteil von 5,05% - Vifor: Norges Bank meldet Anteil von 2,97%; Blackrock 5,13% - VT5: Veraison SICAV meldet Anteil von 11,33% - Zur Rose: Blackrock meldet Anteil von 3,05% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Keine Termine Donnerstag: - Keine Termine Freitag: - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - CS-CFA Index Dezember (10.00 Uhr) - KOF Konjunkturbarometer Dezember (Donnerstag) - SNB: Volumen Devisenmarktinterventionen Q3 (Freitag) Ausland: - EZ: Geldmenge M3 11/21 (10.00 Uhr) - US: Lagerbestände Grosshandel 11/21 (vorläufig) (14.30 Uhr) Schwebende Hausverkäufe 11/21 (16.00 Uhr) EIA Ölbericht (Woche) (16.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.1.2022 Übernahmeangebote: - Vifor (durch CSL, Angebotstart um den 18.1. erw.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (Q2 2022 erwartet) - Cassiopea (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per 4.1.22.: - Barry Callebaut (28,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,0369 - USD/CHF: 0,9176 - Conf-Future: -6 BP auf 162,20% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,178% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,81% auf 12'971 Punkte - SLI (Dienstag): +0,76% auf 2'082 Punkte - SPI (Dienstag): +0,79% auf 16'552 Punkte - Dax (Dienstag): +0,81% auf 15'964 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +0,57% auf 7'181 Punkte

awp-robot/sw/ra

(AWP)