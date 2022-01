STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt dürfte zur Wochenmitte den dritten Handelstag im neuen Jahr im leichten Rückwärtsgang beginnen. An den beiden vorangegangenen Handelstagen hatte der Leitindex SMI jeweils nur knapp die 13'000-Punkte-Marke verpasst. Mit den erwarteten Auftaktverlusten würde er nun vor allem den US-Vorgaben folgen.

- SMI vorbörslich: -0,21% auf 12'873,83 Punkte (08.05 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +0,59% auf 36'800 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -1,33% auf 15'623 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,10% auf 29'332 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Kühne+Nagel baut Aktivitäten in Afrika aus Bis Ende Q1 2022 soll Präsenz mit einer zweiten Expansion erhöht werden Vorbörsliche Indikation +0,4% - SIG Combibloc kauft Evergreen Asia Unternehmenswert liegt bei 335 Mio USD Evergreen 2021 mit Umsatz 160 Mio und EBITDA von 28 Mio USD Übernahme wird ab erstem Jahr positiv für Cashflow und GpA sein Vorbörsliche Indikation +1,9% NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Bank Syz übernimmt Zürcher Vermögensverwalter BHA Partners PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Cosmo: Citadel GP LLC meldet Anteil von 3,71% - Komax: Swisscanto Fondsleitung AG meldet Anteil von 3,0017% - Kuros: Caisse des dépots et consignations senkt Anteil auf <3% - Molecular Partners: EW Healthcare Partners meldet Anteil von 4,99% - Nestlé: Blackrock meldet Anteil von 5,04% - Tecan: NN Group N.V. verringert Anteil auf 4,94% - U-blox: Blackrock meldet Anteil von 2,9% - Wisekey: Joel Arber meldet Anteil von 15% PRESSE MITTWOCH - Novartis-Pharma-Chefin betont Blockbuster-Potenzial von Leqvio (FuW) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Keine Termine Donnerstag: - Keine Termine Freitag: - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Seco: Arbeitsmarktdaten Dezember 2021 (Freitag) - SNB: Devisenreserven Dezember 2021 (Freitag) - SNB: Erste Angaben zum Ergebnis 2021 (Freitag) Ausland: - FR: PMI Dienste 12/21 (2. Veröffentlichung; 09.50 Uhr) - DE: PMI Dienste 12/21 (2. Veröffentlichung; 09.55 Uhr) - ZO: PMI Dienste 12/21 (2. Veröffentlichung; 10.00 Uhr) - US: ADP Beschäftigung 12/21 (14.15 Uhr) Markit PMI Dienste 12/21 (2. Veröffentlichung; 15.45 Uhr) EIA Ölbericht (Woche; 16.30 Uhr) FOMC Sitzungsprotokoll 15.12.21 (20.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.1.2022 Übernahmeangebote: - Vifor (durch CSL, Angebotsstart um den 18.1. erw.) Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (Q2 2022 erwartet) - Cassiopea (nach Übernahme geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: per 13.1.: - Schaffner (9,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,0346 - USD/CHF: 0,9154 - Conf-Future: -18 BP auf 161,11% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,079% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -0,30% auf 12'901 Punkte - SLI (Dienstag): -0,19% auf 2'075 Punkte - SPI (Dienstag): -0,28% auf 16'485 Punkte - Dax (Dienstag): +0,82% auf 16'153 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +1,39% auf 7'317 Punkte

awp-robot/sw/

(AWP)