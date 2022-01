STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Donnerstag klar im roten Bereich eröffnen. Die vorbörslichen Signale lassen ein Minus gegen 1 Prozent erwarten. Die hiesige Börse würde damit den Vorgaben aus den USA und Japan folgen. Auslöser für die schlechtere Börsenstimmung ist die Publikation des letzten Sitzungsprotokolls der US-Notenbank Fed am Vorabend.

- SMI vorbörslich: -0,94% auf 12'785,40 Punkte (08.10 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -1,07% auf 36'407 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -3,34% auf 15'100 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -2,88% auf 28'488 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis meldet Zusammenarbeit mit Alnylam bei Lebertherapien - Bâloise-Chef De Winter reduziert wegen Krebsbehandlung sein Pensum bis Sommer - Basilea rechnet 2022 mit zahlreichen Studiendaten - ObsEva meldet positive Daten zu Linzagolix bei Endometriose - Relief gibt Update zu hängiger Klage gegen US-Partner NeuroRx - Rieter-Grossaktionär Luc Tack baut Beteiligung aus trotz Rauswurf aus VR - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Evolva meldet Eigenanteil von 3,33%/68,76% - Rieter-Grossaktionär Luc Tack baut Beteiligung aus trotz Rauswurf aus VR - Rieter: Luc Tack steigert Anteil auf 15,02% - Sensirion: Blackrock meldet Anteil von 3,13% - Temenos: Blackrock meldet Anteil von 5,12% - Vifor: Blackrock meldet Anteil von 5,47% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Keine Termine Freitag: - Keine Termine Montag: - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: Erste Angaben zum Ergebnis 2021 (Freitag) - Seco: Arbeitsmarktdaten Dezember 2021 (Freitag) - SNB: Devisenreserven Dezember 2021 (Freitag) Ausland: - EU: Erzeugerpreise 11/21 (11.00) - US: Handelsbilanz 11/21 (14.30) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) (14.30) Auftragseingang Industrie 11/21 (16.00) ISM Dienste 12/21 (16.00) Auftragseingang langlebige Güter 11/21 (endgültig) (16.00) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.1.2022 Übernahmeangebote: - Vifor (durch CSL, Angebotsstart um den 18.1. erw.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (Q2 2022 erwartet) - Cassiopea (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per 13.1.: - Schaffner (9,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,0378 - USD/CHF: 0,9190 - Conf-Future: -32 BP auf 160,79% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,045% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +0,04% auf 12'906 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,19% auf 2'079 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,11% auf 16'466 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,74% auf 16'272 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +0,81% auf 7'376 Punkte

