STIMMUNG - Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich für den Mittwoch eine festere Eröffnung ab. Die am Vortag eingeleitet Aufholbewegung nach dem schwachen Start ins Jahr 2022 könnte damit eine Fortsetzung finden.

- SMI vorbörslich: +0,33% auf 12'752,21 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +0,51% auf 36'252 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +1,41% auf 15'153 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +1,92% auf 28'766 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Swisscom verkauft Verzeichnisdienst local.fr - Rückzug aus Frankreich Käufer von local.fr ist Konsortium, darunter Salt-Besitzer Niel Verkauf Ende 2021 vollzogen - Keine Angaben zum Verkaufspreis Nationalratskommission lehnt Standesinitiativen für 5G-Moratorium deutlich ab - Roche bringt Blutzuckermanagementlösung "Cobas Pulse System" auf den Markt Pharmachef sieht weiterhin starke Geschäftsdynamik - Alcon bringt Tropfen für trockene Augen in Europa auf den Markt - Credit Suisse lagert Teile des Beschaffungswesens aus - VAT 2021: Nettoumsatz rund 901 Mio Fr. (VJ 692 Mio) Auftragseingang rund 1227 Mio Fr. (VJ 725 Mio) EBITDA-Marge von über 34% erwartet Auftragsbestand per Ende Jahr 461 Mio Fr. Q1: Nettoumsatz von 270 - 280 Mio Fr. erwartet Rekordergebnisse bei Umsatz, EBITDA, EBITDA-Marge und freiem Cashflow vorbörsliche Indikation +4,5% - Pierer 2021: Erwarten EBIT_Marge bei 9,0-9,5% (bisher 8-9%) Absatz Motorräder +23% - Absatz Fahhräder +40% erhöht Umsatzprognose 2021 auf 2,02-2,04 Mrd EUR (bisher 1,9-2,0 Mrd) - Relief: kommentiert Klage von Partner NeuroRx gegen das Unternehmen NeuroRx erhebt Ansprüche wg Verletzung des Kooperationsvertrags - Baloise tritt überall nur noch unter dieser Marke auf - Bystronic ernennt Alberto Martinez zum Mitglied der Konzernleitung - Dormakaba ernennt Andy Jones zum Asienche - Kudelski-Tochter Nagra gewinnt US-Firma QXC Communications als Kunden - Swiss Prime Site nimmt mit Erstemission des gewerblichen Fonds 144 Mio Fr. ein - Swissquote übernimmt Keytrade Bank Luxembourg NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Jungfraubahn: Credit Suisse Funds AG meldet Anteil von 3,0008% - Relief: Gruppe Galfetti, Onelife u.a. senkt Anteil auf <3% - Sensirion: Blackrock meldet Anteil von 3,1% - Wisekey: Mark Angelo vergrössert Anteil auf 51,73% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - VAT: Conf. Call zu vorläufigen Zahlen 2021 (10.00 Uhr) - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Dezember 2021 (17.40 Uhr) Donnerstag: - Geberit: Umsatz 2021 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Bossard: Umsatz 2021 - Partners Group: AuM 2021 (17.45 Uhr, Conf. Call 18.15 Uhr) Freitag: - Zehnder: Umsatz 2021 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis (11.00 Uhr) Ausland: - EZ: Industrieproduktion 11/21 (11.00 Uhr) - US: Verbraucherpreise 12/21 (14.30 Uhr) Realeinkommen 12/21 (14.30 Uhr) EIA Ölbericht (Woche) (16.30 Uhr) Fed, Beige Book (20.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.1.2022 Übernahmeangebote: - Vifor (durch CSL, Angebotsstart um den 18.1. erw.) Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (Q2 2022 erwartet) - Cassiopea (nach Übernahme geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: per 13.1.: - Schaffner (9,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0504 - USD/CHF: 0,9238 - Conf-Future: -21 BP auf 159,42% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,046% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,89% auf 12'710 Punkte - SLI (Dienstag): +0,98% auf 2'034 Punkte - SPI (Dienstag): +0,88% auf 16'114 Punkte - Dax (Dienstag): +1,10% auf 15'942 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +0,95% auf 7'183 Punkte

