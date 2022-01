STIMMUNG - Die Schweizer Börse dürfte sich am Freitag den negativen Vorgaben aus den USA kaum entziehen können. Da vor allem US-Technologiewerte unter Druck standen, könnte der defensiv zusammengesetzte SMI womöglich mit einem blauen Auge davon kommen. Denn wie die gesunkene US-Treasury-Rendite zeige, steuerten Anleger sichere Häfen an. - SMI vorbörslich: -0,57% auf 12'549,01 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -0,49% auf 36'114 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -2,51% auf 14'807 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -1,28% auf 28'124 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Partners Group 2021: AuM 127 Mrd USD (AWP-Konsens: 123,4 Mrd) Kapitalzusagen 25 Mrd USD (AWP-Konsens: 21,8 Mrd) Gesamtinvestitionen 32 Mrd USD über alle Anlageklassen CFO: Performance Fees normalisieren sich 2022 auf 20-30% Werden 2022 weitere Mitarbeiter einstellen 2022: Erwarten Kapitalzusagen von 22 bis 26 Mrd USD vorbörsliche Indikation +1,4% - Adecco: Gaëlle de la Fosse wird Präsidentin der Tochter LHH - Sonova übernimmt in den USA Betreiber von Hörakustik-Geschäften vorbörsliche Indikation +2,0% - CPH 2021: Wertminderungsaufwand auf das Anlagevermögen von 150 Mio Fr. Abschreiber ohne Einfluss auf das EBITDA - Inficon 2021: Umsatz von rund 515 Mio USD (VJ 397,8 Mio) Betriebsgewinn von rund 100 Mio USD (VJ 61,9 Mio) vorbörsliche Indikation +1,4% - Zehnder 2021: Umsatz 697 Mio EUR (AWP-Konsens: 708,4 Mio) Engpässe in Lieferkette bremsten in H2 Nachholeffekte im Heizkörpergeschäft Immobilienkrise in China belastet CFO: Guidance für EBIT-Marge von rund 10% bleibt gültig Lieferkettenprobleme und China werden uns auch 2022 beschäftigen - Achiko erzielt positive Kalibrierungsergebnisse für AptameX Schnelltest - Basler Kantonalbank schafft PS-Versammlung ab - Cicor schliesst Angebot einer Pflichtwandelanleihe ab - Molecular Partners meldet Veränderungen im Aktionariat - Relief nimmt erneut Stellung zu Gegenklage von US-Partner NRx - Wisekey bringt seine ersten beiden Kleinsatelliten ins All NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - CN: 2021 Exports +21.2% y/y; imports +21.5% y/y in yuan term Trade surplus +$4.36 trln in yuan term Dec trade surplus +$94.46 bln; nov +$71.71 bln - GB: Industrieproduktion Nov +1,0% gg Vormonat (Prognose +0,2) Industrieproduktion Nov +0,1% gg Vorjahr (Prognose +0,5) BIP Nov +0,9% gg Vm (Prog +0,4) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Credit Suisse: Blackrock meldet Anteil von 5,07% - Mobilezone: Blackrock meldet Anteil von 2,99% - Molecular Partners meldet Veränderungen im Aktionariat - Sensirion: Blackrock meldet Anteil von 3,15% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Keine Termine Montag: - Keine Termine Dienstag: - Lindt&Sprüngli: Umsatz 2021 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Logiernächte November (Montag) Produzenten- und Importpreisindex Dezember 2021 (Dienstag) Ausland: - DE: BIP Jahr 2021 Online-Pk (10.00 Uhr) EU: Handelsbilanz November 2021 (11.00 Uhr) - US: Einzelhandelsumsatz Dezember 2021 (14.30 Uhr) Im- und Exportpreise Dezember 2021 (14.30 Uhr) Industrieproduktion Dezember 2021 (15.15 Uhr) Kapazitätsauslastung Dezember 2021 (15.15 Uhr) Lagerbestände November 2021 (16.00 Uhr) Uni Michigan Verbrauchervertrauen Januar 2022 vorab (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.1.2022 Übernahmeangebote: - Vifor (durch CSL, Angebotsstart um den 18.1. erw.) Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (Q2 2022 erwartet) - Cassiopea (nach Übernahme geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.14 Uhr) - EUR/CHF: 1,0440 - USD/CHF: 0,9107 - Conf-Future: +37 BP auf 160,83% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,008% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -0,39% auf 12'620 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,42% auf 2'029 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,44% auf 16'025 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,13% auf 16'032 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -0,50% auf 7'201 Punkte

awp-robot/sw/ra

(AWP)