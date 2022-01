STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt steuert am Donnerstag gemäss den vorbörslichen Kursen auf eine höhere Eröffnung zu. Nach den Verlusten der beiden Vortage scheint damit die Suche nach einem Boden weiterzugehen, ein Abrutschen in die negative Zone im Handelsverlauf würde allerdings nicht überraschen. Denn die Vorgaben aus den USA sind wiederum klar negativ, wobei die Techaktien der Nasdaq einmal mehr noch schwächer abgeschnitten haben als die Standardwerte.

- SMI vorbörslich: +0,33% auf 12'566,81 Punkte (08.05 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -0,96% auf 35'029 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -1,15% auf 14'340 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +1,11% auf 27'773 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Kühne+Nagel lanciert Indikator für Wartezeiten von Containerschiffen - Ascom 2021: Umsatz 291,5 Mio Fr. (VJ 281,0 Mio) EBITDA-Marge 9,8% Auftragseingang 342,3 Mio Fr. (+6,2%) Wachstum trotz negativer Auswirkungen der Komponenten-Knappheit - Belimo 2021: Umsatz 765,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 747,4 Mio) Wachstum in LW 16,6% (AWP-Konsens 13,8%) Zweistelliges Wachstum in allen Marktregionen Gutes Lieferkettenmanagement sichert Nachfrage - Comet 2021: Umsatz rund 513 Mio Fr. (VJ 395,8 Mio) EBITDA-Marge steigt auf ca. 20% (GJ20: 14,8%) Wachstum getrieben u.a. von Halbleiterzyklus Ausblick auf 2022 wird erst am 4. März veröffentlicht Vorbörsliche Indikation +2,8% - Galenica 2021: Umsatz 3,83 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 3,75 Mrd) Umsatz Products & Care 1,91 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 1,85 Mrd) Umsatz Logistics & IT 2,83 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 2,76 Mrd) Umsätze im Zus. mit Covid-19 positiven Effekt von +3,1% adj. EBIT-Wachstum von 24-28% erwartet Verwaltungsrat schlägt Judith Meier zur Wahl an GV vor Vorbörsliche Indikation +2,8% - LLB 2021: Konzernergebnis von rund 138 Mio. Fr. (+26% gg VJ) Geschäftsertrag 476 Mio (VJ 430,3 Mio) - Medacta 2021: Umsatz 363,1 Mio Euro (VJ 302,5 Mio) Umsatz grösste Region Europa 156,4 Mio Euro (VJ 129,3 Mio) Umsatz grösster Bereich Hüfte 179,3 Mio Euro (VJ 153,1 Mio) Wachstum dank Gewinnung von Neukunden und Corona-Normalisierung - Zur Rose 2021: Aussenumsatz 2034 Mio (AWP-Konsens: 2041 Mio) Umsatz Schweiz 627,1 Mio (AWP-Konsens: 622,4 Mio) Umsatz Deutschland 1332 Mio (AWP-Konsens: 1340 Mio) 2022 im Zeichen des E-Rezept-Rollouts in Deutschland Mittelfristige Wachstumsziel unverändert möglicherweise Opfer von Cyberkriminellen Vorbörsliche Indikation +1,8% - Arundel: Investor will Urteil im Londoner Fall weiterziehen dürfen - Cassiopea kündigt Vorbereitung der Dekotierung der Aktien an der SIX an - DKSH und TA Instruments erweitern bestehende Partnerschaft (HEADLINE) - GKB übernimmt rund 30% am Investment Manager Twelve Capital Holding AG - Idorsia erhält in Japan Zulassung für Clazosentan - Kuros: Biosciences erreicht in Phase II Studie mit Fibrin PTH gesteckte Ziele - Swiss Prime Site trotz Coronapandemie erfolgreich auf dem Mietmarkt - Valora schlägt Sascha Zahnd als Verwaltungsratspräsident vor Werden 2021 im Rahmen der Guidance abschliessen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Alpiq: Aktionäre stellen temporäre Liquidität von 223 Mio Fr. zur Verfügung Weitere Erhöhung auf 300 Mio Fr. wird diskutiert Zusätzliche Kredit- und Garantielinien mit Banken vereinbart Weiterhin positives operatives Ergebnis 2021 unter Vorjahr erwartet PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - DE: Erzeugerpreise Dez +5,0% gg Vormonat (Prog +0,8) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Galenica: Blackrock meldet Anteil von 3,04% - Idorsia: FMR LLC meldet Anteil von 3% - Temenos: Blackrock meldet Anteil von 4,96% - Vifor: UBS Fund Management senkt Anteil auf <3% PRESSE DONNERSTAG - CS: Severin Schwan lässt offen, ob er Verwaltungsrat der Bank bleibt (TA) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Belimo: Conf. Call Umsatz 2021 (09.00 Uhr) - Idorsia: Conf. Call zu Studie (14.00 Uhr) - Medacta: Conf. Call Umsatz 2021 (15.00 Uhr) Freitag: - Autoneum: Umsatz 2021 - BB Biotech: Portfolio 2021 - HBM: Ergebnis Q3 - Huber+Suhner: Umsatz/Auftragseingang 2021 - Hypo Lenzburg: Ergebnis 2021 (Conf. Call 08.45 Uhr) - Zuger KB: Ergebnis 2021 (Conf Call 10.30 Uhr) Montag: - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - OECD/Seco: MK Länderbericht Schweiz 2022 (11.30) Ausland: - EU: Verbraucherpreise 12/21 (endgültig) (11:00) EZB-Sitzungsprotokoll 16.12.21 (13:30) - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) (14:30) Philly Fed Index 01/22 (14:30) Wiederverkäufe Häuser 12/21 (16:00) EIA Ölbericht (Woche) (17:00) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.1.2022 Übernahmeangebote: - Vifor (durch CSL, Angebotsfrist 02.02. bis 02.03.2022) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Xlife Sciences (geplant Q1 im neuen "Sparks"-Segment) Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (Q2 2022 erwartet) - Cassiopea (nach Übernahme geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.18 Uhr) - EUR/CHF: 1,0394 - USD/CHF: 0,9156 - Conf-Future: +23 BP auf 159,90% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,057% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -0,03% auf 12'526 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,15% auf 2'005 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,11% auf 15'859 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,24% auf 15'810 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +0,55% auf 7'173 Punkte

