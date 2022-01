STIMMUNG: Der Schweizer Aktienmarkt dürfte zum Start in die neue Handelswoche seinen Abwärtstrend der ersten drei Handelswochen 2022 fortsetzen. Seit seinem Rekordhoch am ersten Handelstag 2022 hat der Leitindex SMI mittlerweile rund 5 Prozent verloren. Die Talfahrt hat dabei zuletzt sogar noch an Tempo zugenommen. Mit den erwarteten Abgaben heute würde der SMI den schwachen Vorgaben aus Übersee folgen.

- SMI vorbörslich: -0,33% auf 12'314,64 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): -1,30% auf 34'265 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -2,72% auf 13'769 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +0,24% auf 27'588 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Schindler: CEO Thomas Oetterli tritt zurück VR-Präsident Silvio Napoli übernimmt ab sofort CEO-Position Stellvertretender CEO Paolo Compagna wird Chief Operating Officer Oetterli wird weiter als Berater für die Firma arbeiten Napoli wird die Initiative "Top-Speed-23" zu Ende begleiten Sprecherin: Silvio Napoli wird das Doppelmandat 2-3 Jahre innehaben Es gab keine Differenzen, die zur Trennung geführt hätten - Novavest 2021: Liegenschaftenportfolio per Ende Jahr 741,3 Mio Fr. (+15%) Gewinn rund 29,3 Mio Fr. (VJ 17,8 Mio) Mietertrag 26,7 Mio Fr. (VJ 24,3 Mio) EBIT 39,1 Mio Fr. (VJ 22,9 Mio) - Basilea berichtet Fachkongress über Interim-Ergebnisse aus FIDES-01-Studie - Idorsia Guy Braunstein wird CMO, Alberto Gimona Entwicklungschef - Ina Invest schliesst Übernahme der Ceres Group ab - MCH Group beteiligt sich an der ART SG in Singapur - Relief-Tochter APR erhält Zusage für neues US-Patent - Swiss Prime Site plant Kapitalerhöhung für gewerblichen Fonds - TX Group: Goldbach verlängert Partnerschaft mit Spotify - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Migros Bank 2021: Geschäftsertrag 652,2 Mio Fr. (VJ 572,3 Mio) Gewinn 240,1 Mio Fr, (VJ 192,9 Mio) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Cicor: OEP VIII GP, L.l.c. meldet Anteil von 60,8% - SFS: UBS Fund Management verringert Anteil auf <3% - Temenos: Blackrock meldet Anteil von 5,01% PRESSE MONTAG - Keine relevanten Nachrichten ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Keine Termine Dienstag: - Logitech: Ergebnis Q3 (Conf. Call 14.30 Uhr) - BC Jura: Ergebnis 2021 (BMK 09.00 Uhr) - Komax: Umsatz 2021 - Sika: aoGV (Erhöhung bedingtes Kapital) Mittwoch: - Lonza: Ergebnis 2021 (Conf. Call 09.00/14.00 Uhr) - Barry Callebaut: Umsatz/Volumen Q1 - Emmi: Umsatz 2021 - Interroll: Umsatz 2021 - Mikron: Umsatz 2021 - Rieter: Umsatz 2021 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Schlatter: Umsatz 2021 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - CS-CFA Index Januar (Mittwoch) Ausland: - DE: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste (09.30 Uhr) - EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste (10.00 Uhr) - US: CFNA-Index (14.30 LUhr) Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste (15.45 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.2.2022 Übernahmeangebote: - Vifor (durch CSL, Angebotsfrist 02.02. bis 02.03.2022) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Xlife Sciences (geplant Q1 im neuen "Sparks"-Segment) - Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (Q2 2022 erwartet) - Cassiopea (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,0346 - USD/CHF: 0,9138 - Conf-Future: +30 BP auf 160,45% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,002% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -1,63% auf 12'356 Punkte - SLI (Freitag): -1,90% auf 1'975 Punkte - SPI (Freitag): -1,63% auf 15'666 Punkte - Dax (Freitag): -1,94% auf 15'604 Punkte - CAC 40 (Freitag): -1,75% auf 7'069 Punkte

