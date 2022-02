STIMMUNG - Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich für den Dienstag gemäss den vorbörslichen Notierungen eine Fortsetzung der jüngsten Erholungsbewegung ab. Der schwache Start ins Börsenjahr mit einem Minus des SMI im Januar von rund 5 Prozent endete am Schlusstag des Monats bereits mit einer positiven Note. Am Berichtstag stehen die UBS-Aktien im Anschluss an das Ergebnis des Schlussquartals im Fokus. - SMI vorbörslich: +0,75% auf 12'318,96 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +1,17% auf 35'132 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +3,41% auf 14'240 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,28% auf 27'078 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - UBS 2021: Dividende 0,50 USD (AWP-Konsens: 0,39; 2020: 0,37 USD) Netto-Neugeld GWM gebührengenerierend 106,9 Mrd USD Cost-Income-Ratio 73,6% (Ziel: 75-78%) Gewinn vor Steuern 9,48 Mrd USD (VJ 8,16 Mrd) Konzernergebnis 7,46 Mrd USD (VJ 6,56 Mrd) Ausgewiesene Rendite (RoCET1) 12,6% (Zielgrösse 12-15%) Q4: Konzernergebnis 1348 Mio USD (AWP-Konsens: 873 Mio) Zusätzliche Rückstellungen für Frankreich-Fall von 740 Mio USD Netto-Neugeld GWM gebührengenerierend 26,9 Mrd USD Verwaltete Vermögen (AuM) 4596 Mrd USD (Ende September: 4432 Mrd) Harte Kernkapitalquote (CET1) 15,0% (VQ 14,9%) Leverage Ratio (CET1) 4,24% (VQ 4,31%) Geschäftsaufwand 7003 Mio USD (AWP-Konsens: 6914 Mio) Geschäftsertrag 8732 Mio USD (AWP-Konsens: 8529 Mio) Gewinn vor Steuern 1729 Mio USD (AWP-Konsens: 1377 Mio) Auflösung Wertberichtungen Kreditrisiken netto 27 Mio USD Vorsteuerergebnis Functions -246 Mio USD (AWP-Konsens: -176 Mio) Vorsteuerergebnis Asset Management 334 Mio USD (AWP-Konsens: 247 Mio) Vorsteuerergebnis P&CB 365 Mio USD (AWP-Konsens: 395 Mio) Vorsteuerergebnis IB 713 Mio USD (AWP-Konsens: 556 Mio) Vorsteuerergebnis GWM 563 Mio USD (AWP-Konsens: 940 Mio) Aktienrückkäufe von bis zu 5,0 Mrd USD im 2022 Sind auf Kurs Einsparungsziel zu erreichen - bis 2023 rund 1 Mrd USD Neues Ziel Wachstum Vorsteuergewinn bei GWM 10-15% Neues Ziel Cost-Income-Ratio 70-73% Neues Ziel Rendite auf hartem Kernkapital (RoCET1) 15-18% Werden Digitalisierung nutzen, um Reichweite zu erweitern Wollen zukünftig vergleichbare Modelle wie Wealthfront im Rest der Welt Werden aus bestimmten Märkten aussteigen Mehr strategische Investitionen in IT geplant CEO: Sind besser denn je aufgestellt 2022: Saisonal höhere Kundenaktivitäten im Q1 als Q4 beeinflussen Ertrag Unsicherheiten belasten Vermögenspreise und Kundenaktivitäten im Q1 strebt >5% Wachstum beim Nettoneuzufluss in GWM an will bezüglich ESG bis 2025 Netto null bei eigenen Aktivitäten sein vorbörsliche Indikation +2,9% - CS ernennt Christian Huber zum COO der Division Wealth Management - Novartis und Amgen ändern Kooperationsvereinbarung zu Migräne-Mittel Aimovig - Richemont ernennt Bérangère Ruchat zum Chief Sustainability Officer - Vifor: CordenPharma schliesst Übernahme von drei Produktionsanlagen ab - Gurit 2021: Umsatz 467,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 461,3 Mio) Umsatz Composite Materials 221,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 216,2 Mio) Umsatz Kitting 185,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 177,1 Mio) Umsatz Tooling 73,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 83,2 Mio) Umsatz Aerospace 30,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 29,9 Mio) schlägt Aktiensplitt 1:10 und Einheitsaktie vor VR strebt "One Share, One Vote" an - Pierer Mobility 2021: Umsatz 2041,7 Mio EUR (VJ 1530 Mio) Gewinn nach Steuern 149,4 Mio EUR (VJ 69,4 Mio) EBIT 193,5 Mio EUR (AWP-Konsens: 188,3 Mio) EBIT-Marge 9,5% (VJ 7,0%) höchste Herausforderungen in der Zulieferkette Anzahl der Beschäftigten um 663 erhöht Absatzplus von 23% Prozent im Motorradbereich 2022: rechnet mit Wachstum in allen Kernbereichen Umsatzwachstum von 6-10% EBITDA-Marge 15-17%, EBIT-Marge 8-10% Wachstum in allen Kernbereichen erwartet - SIG übernimmt Scholle IPN für 1,53 Mrd Dollar Unternehmenswert liegt bei 1,36 Mrd Euro Scholle Umsatz bei 474 Mio Euro Finanzierung aus Mix aus Aktien, Barmitteln und Schulden Steigerung von Cashflow und bereinigtem Gewinn pro Aktie ab 1. vollen GJ Laurens Last, Besitzer von Scholle IPN, soll in den VR gewählt werden Last wird grösster SIG-Einzelaktionär - SIG 2021: Adjusted EBITDA 571 Mio EUR - EBITDA-Marge 27,7% Dividende von 0,45 Fr. (VJ 0,42 Fr.) vorgesehen Kernumsatz 2047 Mio EUR (+6,6% in LW) mittelfristigen Prognose von Umsatzwachstum von 4 bis 6% bekräftigt bereinigte EBITDA-Marge soll mittelfristig auf über 27% steigen bekräftigt Dividendenpolitik (Ausschüttungsquote von 50-60%) vorbörsliche Indikation +3,8% - Blackstone erhöht Kapital um 7,8 Millionen Franken - Helvetia: Partnerschaft mit Smile und Migros Bank für neue Vertriebswege - Landis+Gyr: schliesst Übernahme von Zählerhersteller Luna ab Kaufpreis für Luna im hohen zweistelligen Mio-Dollar-Bereich - ObsEva ernennt Katja Buhrer zur Chief Strategy Officer - Relief: Partner Acer Therapeutics erhält Patent für ACER-001 - SFS-Aktionäre genehmigen Kapitalerhöhung NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - SIX steigert Umsatz mit ETFs im vierten Quartal deutlich - Glencore verkauft Logistiktochter Target Group für 177 Mio USD PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: SNB-Jordan: Real betrachtet ist der Franken sehr stabil geblieben SNB-Jordan: Unsere Inflationsprognose 2022 ist derzeit grossomodo gültig - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Galenica: Blackrock meldet Anteil von 3,06% - Ina Invest: Hermann Alexander Beyeler senkt Anteil leicht auf 9,09% - Mobilezone: Blackrock meldet Anteil von 3,07% - Temenos: Blackrock meldet Anteil von 5,08% - Valartis: Beat Kähli vergrössert Anteil auf 20,00328% - Vifor: Manuela Stoffel/Remo Stoffel senken Anteil auf <3% PRESSE DIENSTAG - Stadler Rail erhält Grossauftrag aus Serbien (St. Galler Tagblatt) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - UBS: Conf. Call Ergebnis Q4/2021 (09.00 Uhr) Mittwoch: - Julius Bär: Ergebnis 2021 (Call 09.30 Uhr) - Novartis: Ergebnis 2021 (Call 14.00 Uhr) - Donnerstag: - ABB: Ergebnis Q4/2021 (Conf. Call 09.00/10.00 Uhr) - Roche: Ergebnis 2021 (Conf. Call 08.45/14.00 Uhr) - Swisscom: Ergebnis 2021 (BMK 09.30 Uhr / Conf. Call 14.00 Uhr) - BEKB: Ergebnis 2021 - Luzerner KB: Ergebnis 2021 (Conf. Call 11.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Detailhandelsumsätze Dezember (08.30 Uhr) - Seco: Konsumentenstimmungsindex (09.00 Uhr) - Einkaufsmanager-Index (PMI) Januar 2022 (09.30 Uhr) - KOF Beschäftigungsindikator Q1 (Mittwoch) - KOF Konjunkturumfragen Januar (mit MK) (Donnerstag) Ausland: - DE: Arbeitslosenzahlen 01/22 (09.55 Uhr) PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 01/22 (2. Veröff.) (09.55 Uhr) - EZ: PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/22 (2. Veröffentlichung) (10.00 Uhr) - US: PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/22 (2. Veröffentlichung) (15.45 Uhr) Bauinvestitionen 12/21 (16.00 Uhr) ISM Verarbeitendes Gewerbe 01/22 (16.00 Uhr) API Ölbericht (Woche) (22.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.02.2022 Übernahmeangebote: - Vifor (durch CSL, Angebotsfrist 02.02. bis 02.03.2022) - Bank Linth LLB (durch LLB, Angebotsfrist 14.02. bis 13.04.2022 geplant) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Xlife Sciences (geplant Q1 im neuen "Sparks"-Segment) - Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (Q2 2022 erwartet) - Cassiopea (nach Übernahme geplant) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0400 - USD/CHF: 0,9254 - Conf-Future: -69 BP auf 159,62% (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,045% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +1,01% auf 12'227 Punkte - SLI (Montag): +1,12% auf 1'952 Punkte - SPI (Montag): +1,11% auf 15'513 Punkte - Dax (Montag): +0,99% auf 15'471 Punkte - CAC 40 (Montag): +0,48% auf 6'999 Punkte

