STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Mittwoch mit dem Rückenwind positiver Vorgaben aus den USA den Erholungstrend fortsetzen. Die Zinssorgen an der Wall Street hätten etwas nachgelassen und die Bilanzsaison sei bisher erfreulich ausgefallen, heisst es im Handel. Gebremst werden könnte der Markt von den Ergebnissen von Novartis und Julius Bär, die die Analystenerwartungen nur knapp erreicht haben.

- SMI vorbörslich: +0,33% auf 12'401,04 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +0,78% auf 35'405 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,75% auf 14'346 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +1,68% auf 27'534 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis 2021: Dividende 3,10 Fr. (AWP-Konsens: 3,08 Fr.; 2020: 3,00 Fr.) Q4: Core-Reingewinn 3135 Mio USD (AWP-Konsens: 3147 Mio USD) Umsatz Gruppe 13'229 Mio USD (AWP-Konsens: 13'274 Mio USD) Core-EBIT 3819 Mio USD (AWP-Konsens: 3886 Mio USD) Umsatz Innovative Med. 10'704 Mio USD (AWP-Konsens: 10'839 Mio) Umsatz Entresto 949 Mio USD (Q3: 924 Mio; Q2: 886 Mio) Umsatz Kisqali 285 Mio USD (Q3: 232 Mio; Q2: 225 Mio) Umsatz Cosentyx 1243 Mio USD (Q3: 1247 Mio; Q2: 1175 Mio) Umsatz Kymriah 143 Mio USD (Q3: 146 Mio; Q2: 147 Mio) Core-EPS 1,40 USD (AWP-Konsens: 1,42 USD) Umsatz Sandoz 2525 Mio USD (AWP-Konsens: 2504 Mio USD) Umsatz Zolgensma 342 Mio USD (Q3: 375 Mio; Q2: 315 Mio) Umsatz Kesimpta 147 Mio USD (Q3: 109 Mio; Q2: 66 Mio) 2021: Jahresgewinn 24,0 Mrd USD (VJ 8,1 Mrd) Strategische Überprüfung von Sandoz schreitet voran CEO: erwarten eher gegen Ende 2022 sichtbare Leqvio-Umsätze haben bei Sandoz-Überprüfung keine Präferenzen Biosimilars gehören fest zu Sandoz-Geschäft bleiben bei M&A unserer Strategie mit Bolt-Ons treu Müssen weiter in Corona-Forschung investieren Sandoz-Umsätze dürften auch 2022 weiter sinken Tierversuche sind elementar für Forschung 2022: Gewinnplus im mittleren-einstelligen-stelligen %-Bereich erw. Umsatzplus im mittleren einstelligen %Bereich erw. Bei Sandoz Umsatz weitgehend auf Vorjahresniveau erwartet Bei IM Umsatzwachstum im mittleren 1-stelligen %-Bereich erw. CEO Narasimhan erhält für 2021 total 11,2 Mio Fr. (VJ 12,7 Mio Fr.) Ann Fudge und Enrico Vanni treten aus VR zurück Daniel Hochstrasser zur Wahl in VR vorgeschlagen will bis spätestens Ende 2022 übe Sandoz informieren will zwischen 2022 und 2025 Aktien von 10 Mrd Fr. zurückkaufen vorbörsliche Indikation -0,4% - Roche: Wechsel im Verwaltungsrat und in der Konzernleitung Pharma-Forschungschef William Pao geht per 18. März Johannes Clevers wird neuer Pharma-Forschungschef und verlässt VR - Julius Bär 2021: IFRS-Konzerngewinn 1082 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1103 Mio) Dividende 2,60 Fr. (AWP-Konsens: 2,10 Fr.; 2020: 1,75 Fr.) Adjustierter Gewinn 1144 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1179 Mio) Kundenvermögen 481,7 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 488 Mrd) Netto-Neugeld 19,6 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 18,8 Mrd) Betriebsertrag 3858 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3856 Mio) Bruttomarge 82 BP (AWP-Konsens: 81,3 BP) Adj. Cost-Income Ratio 63,8% (AWP-Konsens: 63,3%) Neues Aktienrückkaufprogramm von maximal 400 Millionen Franken Strategieupdate am 19. Mai 2022 Gehen aus Position der Stärke ins letzte Jahr des 3-Jahreszyklus Bereiten uns auf künftige Wachstumschancen vor Erhöhung der anvisierten Ausschüttungsquote auf 50% von 40% CEO: Zuversichtlich für Kundenaktivität aufgrund volatilem Umfeld Schauen uns nach Akquisitionsgelegenheiten in Kernmärkten um vorbörsliche Indikation -0,5% - Schindler erhält Grossauftrag aus Ägypten für Monorail-Projekt - Vifor ernennt zwei neue Geschäftsleitungsmitglieder - Peach Property 2021: Vorsteuergewinn bei ca. 258 Mio. Fr. erw. (VJ 153 Mio) Mieteinnahmen mit 108 Mio. Fr. beinahe verdoppelt Marktwert des Portfolios steigt auf mehr als 2,6 Mrd Fr. - Blackstone: Sanktionsantrag wegen Jahresabschluss 2018/2019 etc. - Clariant verkauft 50% der Anteile am Joint Venture Scientific Design an SABIC - Energiedienst 2021: EBIT bei rund 90 Mio EUR erwartet - Implenia gewinnt Hochbauaufträge in Deutschland - Wert 227 Mio Franken - Leonteq und Raiffeisen verlängern Kooperation im Bereich strukturierte Prod. - Relief Therapeutics verstärkt Verwaltungsrat mit Michelle Lock NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - XLife: Kotierung und erster Handelstag an SIX für 11. Februar 2022 vorgesehen - Glencore 2021: Kupferproduktion sinkt um 5% auf 1,20 Mio Tonnen Kohleproduktion sinkt um 3% auf 103,3 Mio Tonnen PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Evolva meldet Eigenanteil von 2,7%/66,77% - Galenica: Blackrock meldet Anteil von 2,98% - Glarner KB: Kantonalbanken-Gruppe meldet Anteil von 14,81%; Kt.Glarus 58,15% - LLB meldet Eigenanteil von 4,82%; Fürstentum Liechtenstein 57,5% - Logitech: Blackrock meldet Anteil von 10% - Mobilezone: Blackrock meldet Anteil von 2,91% - Schweiter: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,0005% - UBS meldet Eigenanteil von 8,83%/5,02% - Vifor: JPMorgan meldet Anteil von 6,927%/5,971% PRESSE MITTWOCH - Keine relevanten Nachrichten ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Julius Bär: Conf. Call Ergebnis 2021 (09.30 Uhr) - Novartis: Conf. Call Ergebnis 2021 (14.00 Uhr) Donnerstag: - ABB: Ergebnis Q4/2021 (Conf. Call 09.00/10.00 Uhr) - Roche: Ergebnis 2021 (Conf. Call 08.45/14.00 Uhr) - Swisscom: Ergebnis 2021 (Conf. Call 14.00 Uhr) - BEKB: Ergebnis 2021 - Luzerner KB: Ergebnis 2021 (Conf. Call 11.00 Uhr) Freitag: - Bystronic: Umsatz 2021 - Graubündner KB: Ergebnis 2021 (Conf. Call 11.00 Uhr) - Lem: Ergebnis Q3 (Conf. Call 10.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Beschäftigungsindikator Q1 (09.00) - KOF Konjunkturumfragen Januar (Donnerstag) Ausland: - Eurozone: Erzeugerpreise 12/21 (11.00 Uhr) Konsumentenpreise 01/22 (vorläufig; 11.00 Uhr) - USA: ADP Beschäftigungsänderung 01/22 (14.15 Uhr) EIA Ölbericht (Woche; 16.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.02.2022 Übernahmeangebote: - Vifor (durch CSL, Angebotsfrist bis 02.03.2022) - Bank Linth LLB (durch LLB, Angebotsfrist 14.03. bis 13.04.2022 geplant) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Xlife Sciences (11.02. im neuen "Sparks"-Segment) Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (Q2 2022 erwartet) - Cassiopea (nach Übernahme geplant) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.05 Uhr) - EUR/CHF: 1,0379 - USD/CHF: 0,9208 - Conf-Future: -44 BP auf 159,18% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,071% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +1,09% auf 12'360 Punkte - SLI (Dienstag): +1,08% auf 1'974 Punkte - SPI (Dienstag): +0,91% auf 15'654 Punkte - Dax (Dienstag): +0,96% auf 15'619 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +1,43% auf 7'099 Punkte

