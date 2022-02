STIMMUNG - Am Schweizer Aktienmarkt könnte es zum Wochenschluss zu einer Erholung kommen. Nach dem Kursbeben, das der US-Technologiekonzern Meta am Vortag an der Wall Street ausgelöst hatte, überraschte der Online-Riese Amazon nachbörslich ergebnismässig positiv. Und dies könnte für einen Stimmungsumschwung sorgen, heisst es am Markt. Allerdings macht den Märkten nun zu schaffen, dass neben dem Fed auch die EZB die gldpolitischen Zügel straffen dürfte.

- SMI vorbörslich: +0,22% auf 12'260,83 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -1,45% auf 35'111 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -3,74% auf 13'879 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +0,73% auf 27'440 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - CS zieht sich aus 9 afrikanischen Staaten zurück (bestätigte Agenturmeldung) - Bystronic 2021: Umsatz 939,3 Mio Fr. (AWP-Konsens 924 Mio) Auftragseingang 1175,5 Mio Fr. (AWP-Konsens 1139 Mio) Situation an Beschaffungsmärkten im H2 deutlich verschärft Alle Regionen trugen zum Wachstum bei EBIT von 70 Mio Fr. erwartet Neubeurteilungen führen zu Rückstellungen von 6 Mio Fr. 2022: Zuversichtlich für weiteres Wachstum, höhere Profitabilität _ GKB 2021: Konzerngewinn 202,9 Mio Fr. (VJ 180,9 Mio) Geschäftserfolg 230,2 Mio Fr. (VJ 188,2 Mio) Dividende 42,50 Fr. (VJ 40,00 Fr.) 2022: Konzerngewinn von 195 Mio Fr. erwartet - Lem Q3: Umsatz 91,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 84,9 Mio) EBIT 22,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 14,3 Mio) Reingewinn 18,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 17,4 Mio) Auftragseingang 136,7 Mio Fr. (VJ 87,0 Mio) 21/22: Umsatz von rund 360 Mio CHF, EBIT-Marge rund 22% erwartet Trend intakt, aber Gegenwind von Corona, Lieferkette bleibt Lieferkettenprobleme erschweren Umsatzwachstum im gesamten 2022 Investieren weiter in Produktionskapazitäten - Alpine Select: Wertsteigerung von 5,6 Mio USD auf RBF-Beteiligung - Also willl Nachhaltigkeitskriterien in Statuten aufnehmen - Cassiopea hat Antrag auf SIX-Dekotierung gestellt; letzter Handelstag 4. März - Energiedienst und Stadtwerke Rheinfelden (Baden) legen Nahwärme-Netze zusammen - Mobilezone schliesst Aktienrückkauf zum Zweck der Kapitalherabsetzung ab - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Bank Linth: Bank Linth/LLB melden Anteil von 74,9% - Barry Callebaut: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,0002% - Cicor: Christophe Albin steigert Anteil auf 5,8158% - Huber+Suhner: Swisscanto Fondsleitung AG meldet Anteil von 3,0696% - Leonteq: Swisscanto Fondsleitung AG vergrössert Anteil auf 5,3433% - Obseva meldet Eigenanteil von 4,22%/76,4% - Wisekey: Joel Arber verringert Anteil auf 14,93% PRESSE FREITAG - Keine relevanten Nachrichten - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Graubündner KB: Medien- und Analystenkonferenz (09.30 Uhr) - Lem: Conf. Call Q3 (10.00 Uhr) Montag: - Keine Termine Dienstag: - AMS Osram: Ergebnis 2021 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Aluflexpack: Umsatz 2021 - Idorsia: Ergebnis 2021 (Conf. Call 14.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Seco: Seco: Arbeitsmarktdaten Januar 2021 (Montag) - SNB: Devisenreserven Januar 2022 (Montag) - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe (Ankündigung Dienstag/Ergebnis Mittwoch) Ausland: - USA: Arbeitsmarktbericht 01/22 (14.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.02.2022 Übernahmeangebote: - Vifor (durch CSL, Angebotsfrist 02.02. bis 02.03.2022) - Bank Linth LLB (durch LLB, Angebotsfrist 14.03. bis 13.04.2022 geplant) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Xlife Sciences (geplant 11.02. im neuen "Sparks"-Segment) - Dekotierungen (angekündigt): - Cassiopea (per 7.3. beantragt, letzter Handelstag 4.3.) - Castle Alternative: (Q2 2022 erwartet) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per 09.02: - Varia US Properties AG (0,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.05 Uhr) - EUR/CHF: 1,0544 - USD/CHF: 0,9202 - Conf-Future: -104 BP auf 158,15% (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,102% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -1,02% auf 12'234 Punkte - SLI (Donnerstag): -1,18% auf 1'955 Punkte - SPI (Donnerstag): -1,21% auf 15'488 Punkte - Dax (Donnerstag): -1,57% auf 15'368 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -1,54% auf 7'006 Punkte

