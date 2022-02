STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt steuert am Montag auf eine etwas festere Eröffnung zu. Nach zwei zuletzt etwas schwächeren Tagen scheint es damit zumindest in der Eröffnungsphase wieder etwas nach oben zu gehen. - SMI vorbörslich: +0,19% auf 12'163,44 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): -0,06% auf 35'090 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +1,58% auf 14'098 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -0,70% auf 27'249 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - CS: Softbank erhebt Vorwürfe in Greensill-Streit - Calida übernimmt in Deutschland nachhaltige Wäschemarke Erlich Textil - Leclanché: Batteriebrand von Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht - Mobilezone liefert Smartphones für Globus-Mitarbeitende - Obseva vermeldet mögliche Verzögerung bei EU-Zulassungsantrag für Linzagolix NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: Seco: Arbeitslosenquote Januar 2,6% (VM 2,6%), saisonber. 2,3% (VM 2,4%) - Ausland: - DE: Gesamtproduktion Dez -0,3% gg Vormonat (Prognose +0,5) Gesamtproduktion Dez -4,1 % gg Vorjahr (Prognose -3,6) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Aryzta: Noleksum Investment Fund meldet zuletzt Anteil von 5,12% - Cosmo: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,003% - Mobilezone: Swisscanto Fondsleitung AG meldet Anteil von 3,67% - Molecular Partners: Federated Hermes erhöht Anteil auf 9% - Obseva: Brett Cohen/Yehoshua Ehrenberg steigern Anteil auf 64,95% - SIG Combibloc: Swisscanto Fondsleitung AG meldet Anteil von 3,1255% - Temenos: Blackrock meldet Anteil von 5,02% - Wisekey meldet Eigenanteil von 2,72%/106,84% - Züblin: Swisscanto Fondsleitung AG meldet Anteil von 3,6272% - Zur Rose: Bank of America Corporation meldet Anteil von 5,115%/1,247% PRESSE MONTAG - SFS-CEO: Übernahme von Hoffman bietet gute Wachstumsperspektiven (Moneycab) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - keine Termine Dienstag: - AMS Osram: Ergebnis 2021 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Idorsia: Ergebnis 2021 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Aluflexpack: Umsatz 2021 (nachbörslich) Mittwoch: - DKSH: Ergebnis 2021 (Conf. Call 09.30 Uhr) - Vontobel: Ergebnis 2021 (Conf. Call 10.30 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: Devisenreserven Januar 2022 (09.00 Uhr) - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung/Ergebnis (Dienstag/Mittwoch) Ausland: - EU: Sentix Investorenvertrauen Februar 2022 (10.30 Uhr) - US: Konsumentenkredite Dezember 2021 (21.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.02.2022 Übernahmeangebote: - Vifor (durch CSL, Angebotsfrist 02.02. bis 02.03.2022) - Bank Linth LLB (durch LLB, Angebotsfrist 14.03. bis 13.04.2022 geplant) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Xlife Sciences (geplant 11.02. im neuen "Sparks"-Segment) Dekotierungen (angekündigt): - Cassiopea (per 7.3., letzter Handelstag 4.3.) - Castle Alternative: (Q2 2022 erwartet) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: per 09.02: - Varia US Properties AG (0,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.12 Uhr) - EUR/CHF: 1,0576 - USD/CHF: 0,9250 - Conf-Future: -76 BP auf 157,39% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,194% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -0,77% auf 12'140 Punkte - SLI (Freitag): -0,86% auf 1'938 Punkte - SPI (Freitag): -0,75% auf 15'372 Punkte - Dax (Freitag): -1,75% auf 15'100 Punkte - CAC 40 (Freitag): -0,77% auf 6'951 Punkte

awp-robot/sw/ra

(AWP)