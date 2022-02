STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Dienstag tiefer eröffnen. Nachdem am Vortag auch die EZB bestätigt hat, dass sie graduell aus der lockeren Geldpolitik aussteigen wolle, bleibt der Fokus der Börsianer auf das sich verschärfende geldpolitische Umfeld gerichtet. - SMI vorbörslich: -0,20% auf 12'170,02 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,00% auf 35'091 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): -0,58% auf 14'016 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,13% auf 27'285 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - AMS Osram Q4: Umsatz 1410 Mio USD (AWP-Konsens: 1399 Mio) EBIT adj. 135 Mio USD (AWP-Konsens: 131 Mio) Reinergebnis adj. 136 Mio USD (AWP-Konsens: 77 Mio) Nettoverschuldung 2,059 Mrd USD (-3% gg Q3) Bruttomarge 33,5% (AWP-Konsens: 33,0%) Autogeschäft hat sich gut entwickelt trotz Lieferkettenprobleme Q1: Umsatz von 1,365 bis 1,465 Mrd. USD erwartet (KORREKTUR) EBIT-Marge adj. von 8b bis 11 % erwartet 2021: Keine Dividende vorgeschlagen 2022: Lieferkettenprobleme beeinflussen noch für erhebliche Zeit vorbörsliche Indikation +1,4% - Geldwäscherei-Prozess: Credit Suisse pocht auf Verjährung - Swiss Life will 100 neue Filialen in Deutschland eröffnen - Idorsia 2021: Operatives Ergebnis -613 Mio Fr. (AWP-Konsens: -596 Mio) Nettoergebnis -635 Mio Fr. (AWP-Konsens: -595 Mio) Umsatz 35 Mio Fr. (AWP-Konsens: 35 Mio) Operative Ausgaben 648 Mio Fr. (AWP-Konsens: 631 Mio) Liquidität per 31.12. 1188 Mio Fr. (Q3 1399 Mio) Nachhaltige Rentabilität soll 2025 erreicht werden 2022 wird ein Jahr der Transformation 2022: US-GAAP-Betriebsaufwand von 975 Mio Fr. erwartet Nettoumsatz von etwa 145 Mio Fr. erwartet Betriebsverlust von ca. 840 Mio Fr. erwartet - Calida will Verkauf der Millet Mountain Group im zweiten Quartal abschliessen - Evolva: Christian Wichert wird neuer CEO - GAM geht Partnerschaft mit Liberty Street Advisors ein - Highlight-Communications-Tochter Team Marketing verlängert Vertrag mit UEFA - Novavest nominiert Floriana Scarlato zur Wahl in den Verwaltungsrat - Relief reicht Gesuch für Markenzulassung für RLF-100 in USA ein - SoftwareOne kauft polnischen Cloud-Spezialisten Predica NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Axpo sichert sich Nachhaltigkeitskreditlinie PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - JP: DEC HOUSEHOLD SPENDING -0.2% Y/Y; NOV -1.3% WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Basilea: UBS Group AG meldet Anteil von 8,97%/1,17% - Feintool meldet Eigenanteil von 0,05%/202,1% - Forbo: UBS Fund Management meldet Anteil von 5,002% - Holcim: Dodge & Cox International Stock Fund meldet Anteil von 3,01% - Logitech: Blackrock meldet Anteil von 10,03% - Oerlikon: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,003% - Temenos: Blackrock meldet Anteil von 5,18% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - AMS Osram: Conf. Call Ergebnis 2021 (9.00 Uhr) - Idorsia: Conf. Call Ergebnis 2021 (14.00 Uhr) - Aluflexpack: Umsatz 2021 (nachbörslich) Mittwoch: - DKSH: Ergebnis 2021 (Conf. Call 09.30 Uhr) - Vontobel: Ergebnis 2021 (Conf. Call 10.30 Uhr) Donnerstag: - Credit Suisse: Ergebnis Q4/2021 (Conf. Call 08.30/10.30 Uhr) - Zurich Insurance: Ergebnis 2021 (Conf. Call 08.30/13.00 Uhr) - Glarner KB: Ergebnis 2021 (BMK 10.00 Uhr) - Leonteq: Ergebnis 2021 (Conf. Call 10.00 Uhr) - LM Group: Ergebnis 2021 - ABB: CMD E-Mobility Division (ab 14.00 Uhr) - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Januar 2022 (nachbörslich) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis (Mittwoch) Ausland: - FR: Handelsbilanz Dezember 2021 (8.45 Uhr) - US: Handelsbilanz Dezember 2021 (14.30 Uhr) API Ölbericht Woche (22.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.02.2022 Übernahmeangebote: - Vifor (durch CSL, Angebotsfrist 02.02. bis 02.03.2022) - Bank Linth LLB (durch LLB, Angebotsfrist 14.03. bis 13.04.2022 geplant) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Xlife Sciences (geplant 11.02. im neuen "Sparks"-Segment) Dekotierungen (angekündigt): - Cassiopea (per 7.3., letzter Handelstag 4.3.) - Castle Alternative: (Q2 2022 erwartet) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: per 09.02: - Varia US Properties AG (0,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.13 Uhr) - EUR/CHF: 1,0565 - USD/CHF: 0,9256 - Conf-Future: -55 BP auf 156,84% (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,271% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,44% auf 12'194 Punkte - SLI (Montag): +0,54% auf 1'949 Punkte - SPI (Montag): +0,32% auf 15'421 Punkte - Dax (Montag): +0,71% auf 15'207 Punkte - CAC 40 (Montag): +0,83% auf 7'009 Punkte

awp-robot/sw/ra

(AWP)