STIMMUNG - Nach dem starken Lauf zur Wochenmitte dürften sich die Investoren am Donnerstag erst einmal an der Seitenlinie aufhalten. Entsprechend deuten die Indikationen für den Schweizer Aktienmarkt auf eine nur kaum veränderte Eröffnung hin. Am Mittwoch war der Leitindex SMI zeitweise um mehr als 2 Prozent gestiegen. Die Vorgaben aus Übersee sind derweil gemischt.

- SMI vorbörslich: +0,21% auf 12'393,33 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +0,86% auf 35'768 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +2,08% auf 14'490 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +0,42% auf 27'696 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - CS 2021: Vorsteuerverlust 522 Mio Fr. (VJ +3,5 Mrd) Jahresverlust 1,6 Mrd Fr. (VJ +2,7 Mrd) Dividende 0,10 Fr. (AWP-Konsens: 0,1025 Fr.; 2020: 0,10 Fr.) Q4: Quote des harten Kernkapitals (CET1) 14,4% (Q3 14,4%) Vorsteuerergebnis 1586- Mio Fr. (AWP-Konsens: -1516 Mio) Reinergebnis -2007 Mio Fr. (AWP-Konsens: -1777 Mio) Vorsteuerergebnis -1586 Mio Fr. (AWP-Konsens: -1516 Mio) CET1-Leverage-Ratio nach Basel III 4,4% (Q3 4,3%) Geschäftsertrag 4582 Mio Fr. (AWP-Konsens: 5101 Mio) Geschäftsaufwand 6188 Mio Fr. (AWP-Konsens: 6471 Mio) Goodwill-Wertverminderung in Höhe von 1,6 Mrd Fr. Rückstellungen für bedeutende Rechtsstreitigkeiten von 436 Mio Fr. Verwaltete Vermögen 1614,0 Mrd Fr. (Ende Sept: 1623 Mrd) Nettoneugeld 1,6 Mrd Fr. (Q3 5,6 Mrd) Vorsteuerergebnis Swiss UB 716 Mio Fr. (AWP-Konsens: 588 Mio) Vorsteuerergebnis IWM 35 Mio Fr. (AWP-Konsens: 135 Mio Fr.) Vorsteuerergebnis Asia Pacific -8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 41 Mio) Vorsteuerergebnis Asset Management 79 Mio Fr. (AWP-Konsens: 119 Mio) Vorsteuerergebnis IB -1930 Mio Fr. (AWP-Konsens: -1668 Mio) CS: Nach schwachem Jahresbeginn 2022 nun erste Anzeichen verbesserter Dynamik Positive Netto-Neugeldzuflüsse seit Jahresbeginn in Vermögensverwaltung Restrukturierungskosten, mehr Vergütungsaufwand wird 2022 belasten Ergebnis 2022 von 8,6%-Beteiligung an Allfunds Group belastet VR beabsichtigt, SCFF-Bericht (Greensill-Fonds) nicht zu veröffentlichen CS-CFO: Bonuspool für 2021 ist um 32 Prozent geschrumpft Verlangsamung in Asien vor allem wegen Markt- u. Wirtschaftsumfeld Abbau der IB-Aktivitäten zu rund zwei Dritteln umgesetzt Adj. Vorsteuergewinn Q1 2022 schwächer erw. als Q1 2021 ohne Archegos vorbörsliche Indikation -2,4% - Zurich 2021: Betriebsgewinn (BOP) 5742 Mio USD (AWP-Konsens: 5534 Mio) Dividende 22,00 Fr. (AWP-Konsens: 21,60 Fr.; 2020: 20,00 Fr.) Reingewinn 5202 Mio USD (AWP-Konsens: 4424 Mio) Combined Ratio 94,3% (AWP-Konsens: 94,0%) Eigenkapital 37'881 Mio USD (AWP-Konsens: 38'621 Mio) SST-Quote geschätzt 212% (Ende September: 203%) Bruttoprämien Nichtleben 40,1 Mrd USD (VJ 35,5 Mrd) Zurich: Nettozuwachs von 2,2 Millionen Privatkunden Volle Vertrauen, dass wir die bis Ende 2022 gesetzten Ziele erreichen Zurich-CFO: Sind "auf Kurs", um 2022-Ziele zu erreichen oder zu übertreffen Sehen immer noch sehr gute Preistrends vor allem bei Firmenkunden Rechnen erneut mit gutem P&C-Wachstum im 2022 Dürften weitere Verkäufe von Altbeständen im Lebengeschäft folgen Peter Maurer zur Wahl in den Verwaltungsrat nominiert vorbörsliche Indikation +1,9% - Novartis hat US-Notfallzulassung für Ensovibep von MP beantragt - Sika expandiert in Afrika und erweitert Standorte in Tansania, Elfenbeinküste - GLKB 2021: Dividende 1,10 Fr. (VJ 1,10 Fr.) Betriebsertrag 90,7 Mio Fr. (VJ 83,4 Mio) Reingewinn 24,5 Mio Fr. (VJ 25,9 Mio) Geschäftserfolg 29,2 Mio Fr. (VJ 30,4 Mio) Kerngeschäft Hypotheken läuft weiterhin sehr gut Generalversammlung 2022 ohne persönliche Teilnahme der Aktionäre - Leonteq 2021: Reingewinn 155,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 145,5 Mio) Betriebsertrag 417,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 398,5 Mio) Dividende 3,00 Fr. (AWP-Konsens: 2,13 Fr.; 2020: 0,75 Fr.) Gewinn vor Steuern 162,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 158,1 Mio) Geschäftsaufwand 255,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 240,4 Mio) 2022 markiert Beginn eines neuen Fünfjahres-Strategiezyklus Wachstumsstrategie 2026 basiert auf 4 Dimensionen bis Ende 2026 Betriebsertrag von 450 - 500 Mio Fr. angestrebt bis Ende 2026 Eigenkapitalrendite von über 15% angestrebt 2022: "Sehr starker" Start ins Jahr vorbörsliche Indikation +2,9% - LM Group 2021: Umsatz 150,1 Mio EUR (VJ 136,3 Mio) Nettoresultat -14,2 Mio EUR (VJ -59,3 Mio) Adj. EBITDA 19,0 Mio EUR (VJ -3,4 Mio) Deutlicher Anstieg in Q4 trotz Omikron 2022: Online-Reisebranche auf Niveau wie vor der Pandemie - Dufry verlängert Vertrag mit Recife Airport in Brasilien - SoftwareONE übernimmt deutschen E-Commerce-Spezialisten Satzmedia - Spice Private Equity schliesst Kauf von Argo Seguros Brasil ab - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Firmenich H1: Umsatz 2,24 Mrd Fr. (org. Wachstum: +12,3%) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - DKSH: FIL Limited senkt Anteil auf <3% - Evolva meldet Eigenanteil von 2,7%/65,8% - Leonteq: Credit Suisse Funds AG verringert Anteil auf <3% - Roche meldet Eigenanteil von <3%; Artuma Holding AG 67,5% - Zur Rose: Bank of America Corporation verringert Anteil auf <3% PRESSE DONNERSTAG - Finma-Chef Angehrn warnt vor Greenwashing-Problem bei Finanzprodukten (NZZ) - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Credit Suisse: Conf. Call Ergebnis Q4/2021 (08.30/10.30 Uhr) - Zurich Insurance: Conf. Call Ergebnis 2021 (Conf. Call 08.30/13.00 Uhr) - Glarner KB: BMK 2021 (10.00 Uhr) - Leonteq: Conf. Call Ergebnis 2021 (Conf. Call 10.00 Uhr) - ABB: CMD E-Mobility Division (ab 14.00 Uhr) - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Januar 2022 (nachbörslich) Freitag: - Bell: Ergebnis 2021 - Ems-Chemie: Ergebnis 2021 (BMK 09.00 Uhr) - Mobimo: Ergebnis 2021 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Xlife Sciences: 1. Handelstag am Sparks-Segment der SIX (Nachmittag) Montag: - Temenos: Ergebnis Q4/GJ 2021 (Conf. Call 19.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Januar 2022 (Freitag) - BFS: Produzenten- und Importpreisindex Januar 2022 (Montag) Ausland: - US: Konsumentenpreise (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (14.30 Uhr) Realeinkommen (14.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.02.2022 Übernahmeangebote: - Vifor (durch CSL, Angebotsfrist 02.02. bis 02.03.2022) - Bank Linth LLB (durch LLB, Angebotsfrist 14.03. bis 13.04.2022 geplant) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Xlife Sciences (geplant 11.02. im neuen "Sparks"-Segment) - Dekotierungen (angekündigt): - Cassiopea (per 7.3., letzter Handelstag 4.3.) - Castle Alternative: (Q2 2022 erwartet) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.05 Uhr) - EUR/CHF: 1,0557 - USD/CHF: 0,9239 - Conf-Future: +123 BP auf 157,35% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,3% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +1,75% auf 12'368 Punkte - SLI (Mittwoch): +1,91% auf 1'978 Punkte - SPI (Mittwoch): +1,78% auf 15'618 Punkte - Dax (Mittwoch): +1,57% auf 15'482 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +1,46% auf 7'131 Punkte

