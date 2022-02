STIMMUNG - Die Schweizer Aktienbörse wird am Donnerstag etwas tiefer gestellt. Für Unruhe sorgen nach Händlerangaben russische Medienberichte über Spannungen im Osten der Ukraine. - SMI vorbörslich: -0,16% auf 12'172,10 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -0,16% auf 34'934 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -0,11% auf 14'124 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -0,83% auf 27'233 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Nestlé 2021: Umsatz 87'088 Mio Fr. (AWP-Konsens: 86'753) Organisches Wachstum 7,5% (AWP-Konsens: 7,0%) Internes Realwachstum RIG 5,5% (AWP-Konsens: 4,9%) Dividende 2,80 Fr. (AWP-Konsens: 2,84 Fr.; 2020: 2,75 Fr.) Operative Marge adj. 17,4% (AWP-Konsens: 17,4%) adj. EBIT 15'119 Mio Fr. (AWP-Konsens: 15'122 Mio) Reingewinn 16'905 Mio Fr. (AWP-Konsens: 11'805 Mio) Organisches Wachstum Schwellenländer +7,8% (9 Mte +8,3%) Organisches Wachstum Industrieländer +7,2% (9 Mte +7,1%) E-Commerce +15,1% - Anteil am Umsatz 14,3% Preisanpassungen erreichten im vierten Quartal 3,1% Kaffee leistete grössten Wachstumsbeitrag Umsatz mit Starbucks-Produkten +17,1% auf 3,1 Mrd Fr. Negatives Wachstum von Säuglings- und Babynahrung Purina-Produkte mit zweistelligem Wachstum China mit niedrigem einstelligen organischen Wachstum Umsatz mit veget. und pflanzl. Produkten etwa 800 Mio Fr. Wasser mit organischem Wachstum von 6,8% Q4: Organisches Wachstum 7,2% (AWP-Konsens: 6,0%) Mittelfristig anhaltendes OG im mittleren einst. Bereich bestätigt Mittelfristig "moderater" Margenausbau bestätigt CEO: Sehr zufrieden mit finanzieller Performance 2021 Neues Jahr hat gut begonnen - gutes org. Wachstum im 2022 Sehr turbulente Zeit in Bezug auf Kosteninflation Sind vorsichtig mit Guidance 2022 Input-Kosten werden 2022 höher sein als 2021 Bleiben dem chinesischen Babynahrungsgeschäft verpflichtet Bleiben offen für Übernahmen - aber diszipliniert und fokussiert 2022: Organisches Umsatzwachstum von 5% erwartet Operative Ergebnismarge zwischen 17,0% und 17,5% erwartet nominiert Luca Maestri und Chris Leong für den Verwaltungsrat vorbörsliche Indikation -0,1% - Vifor Pharma 2021: Umsatz 1754,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1800 Mio) Umsatzwachstum vor allem durch gute Erholung im H2 Dividende 2,00 Fr. (AWP-Konsens: 2,10; 2020: 2,00 Fr.) EBITDA 602,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 608,1 Mio) - Roche holt sich mit vier Tranchen total 3 Milliarden Franken - BCV 2021: Reingewinn 379 Mio Fr. (VJ 331 Mio) Geschäftsertrag 1,0 Mrd Fr. (VJ 945 Mio) Geschäftserfolg 429 Mio Fr. (AWP-Konsens: 373 Mio) Dividende 3,70 Fr. (VJ 3,60 Fr.) Geschäftserfolg 429 Mio Fr. (VJ 373 Mio) 2022: Erwarten vergleichbaren Geschäftsgang wie in den vergangenen Jahren - GAM 2021: Operatives Vorsteuerergebnis -9,6 Mio Fr. (VJ -14,9 Mio) IFRS-Konzernergebnis -23,3 Mio Fr. (VJ -388,4 Mio) Verwaltete Vermögen 99,9 Mrd Fr. (Ende September: 103,0 Mrd) Q4: Nettoneugeld Investment Management -4,4 Mrd Fr. (VJ +0,3 Mrd) 2021: Kosteneinsparungsziel von 15,5 Millionen Fr. erreicht Erneut keine Dividende - mit Blick auf operativen Verlust Drittes Jahr in Folge keine variable Vergütung für Konzernleitung 2021: Nettoneugeld Investment Management -4,4 Mrd Fr. (KORREKTUR) Ziele bis 2024 an derzeitiges Niveau der verwalteten Vermögen angepasst Bis 2024 bereinigter Vorsteuergewinn von mind. 50 Mio Fr. angestrebt Bis 2024 bereinigte operative Marge zwischen 20% und 30% angestrebt Bis 2024 Vergütungsquote von 45%-50% angestrebt Bereich "Private Labelling" heisst neu "Fund Management Services" - Phoenix Mecano 2021: Umsatz 817,0 Mio EUR (AWP-Konsens: 784,7 Mio) adj. EBIT rund 44 Mio EUR (AWP-Konsens: 45,7 Mio) Reingewinn 30 Mio EUR (AWP-Konsens: 29,1 Mio) Auftragseingang 888,9 Mio EUR (VJ 766,0 Mio) Industriemärkte in dynamischer Verfassung Starten mit vollen Auftragsbüchern ins Jahr Erst zaghafte Normalisierung in Lieferketten Preiserhöhungen wegen Anstieg der Kosten v. Logitisk/Rohmat. 2022: Weiteres Umstzwachstum erwartet Fortgesetzte Steigerung der Profitabilität erwartet - SPS 2021: Mietertrag 426,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 424,6 Mio) Dividende 3,35 Fr. (AWP-Konsens: 3,39; 2020: 3,35 Fr.) Reingewinn vor NB 289,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 331,2) Reingewinn 507,4 Mio Fr. (VJ 610,4 Mio) EBIT vor NB 396,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 397,1 Mio) Leerstandsquote 4,6% (VJ 5,1%) EBIT 715,4 Mio Fr. (VJ 762,3 Mio) Neubewertungen 318,8 Mio Fr. (VJ 203,4 Mio) 2022: Leerstand von unter 4,6% angestrebt Assets under Management sollen auf 19-20 Milliarden Franken steigen schlägt Brigitte Walter als Verwaltungsrätin vor Firmensitz soll von Olten nach Zug verlagert werden - TKB 2021: Geschäftserfolg 182,6 Mio Fr. (VJ 166,4 Mio) Geschäftsertrag 366,1 Mio Fr. (VJ 341,7 Mio) Reingewinn 145,6 Mio Fr. (VJ 139,1 Mio) Dividende 3,10 Fr. (VJ 3,00 Fr.) Bei der Strategieumsetzung ist Bank "auf Kurs" 2022: Tieferer Unternehmenserfolg als 2021 erwartet - Valiant 2021: Konzerngewinn 123,1 Mio Fr. (VJ 121,9 Mio) Geschäftsertrag 430,6 Mio Fr. (VJ 413,1 Mio) Geschäftserfolg 144,0 Mio Fr. (VJ 147,0 Mio) Dividende 5,00 Fr. (VJ 5,00 Fr.) 2022: Erwarten Konzerngewinn leicht über dem Vorjahr lanciert Programm zur Erhöhung der Rentabilität bis 2023 Jährliche Kosteneinsparungen von 12-15 Mio Fr. angestrebt Geschäftsstellennetz wird um 23 Filialen im Stammgebiet reduziert - Alpine Select steigert den Gewinn deutlich - Intershop: Ernst Schaufelberger kandidiert fürs Präsidium Verwaltungsratsräsident Dieter Marmet tritt nicht zur Wiederwahl an - Meyer Burger baut Photovoltaikanlage für SC Freiburg; 6000 Module NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Reyl schliesst Integration von Intesa Sanpaolo Private Bank ab PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: BAZG: Exporte Januar zum VM real +2,3%, nominal -1,5% (saisonbereinigt) BAZG: Handelsbilanzüberschuss Januar bei 2,21 Mrd Fr. (saisonber.) BAZG: Importe Januar zum VM real -0,7%, nominal +7,0% (saisonbereinigt) BAZG: Uhrenexporte Januar unbereinigt 1,70 Mrd Fr. (nom. +6,8% gg VJ) - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Addex: The Goldman Sachs Group, Inc. meldet Anteil von 5,54% - Burckhardt: AVGP Limited senkt Anteil auf <3% - Leonteq meldet Eigenanteil von 3,011%/4,483% - Mobilezone: Blackrock meldet Anteil von 3,11% - Polypeptide: T. Rowe Price Associates, Inc. meldet Anteil von 3% - SPS: State Street Corporation senkt Anteil auf <3% - Swatch: Blackrock meldet Anteil von 3,01% - Wisekey: Joel Arber meldet Anteil von 14,68% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: Nestlé: Ergebnis 2021 (Conf. Call 09.00/14.00 Uhr) Vifor: Ergebnis 2021 BCV: Ergebnis 2021 (Conf. Call 15.00 Uhr) GAM: Ergebnis 2021 (Conf. Call 10.00 Uhr) Phoenix Mecano: Ergebnis 2021 SPS: Ergebnis 2021 (BMK 10.00 Uhr) Thurgauer KB: Ergebnis 2021 (BMK 11.00 Uhr) Valiant: Ergebnis 2021 (Conf. Call 10.00 Uhr) Freitag: Sika: Ergebnis 2021 (BMK 10.00 Uhr) BB Biotech: Ergebnis 2021 Dätwyler: Ergebnis 2021 (Conf. Call 13.00 Uhr) Sulzer: Ergebnis 2021 (Conf. Call 09.00 Uhr) Montag: - keine Ankündigungen WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Industrieproduktion Q4 (Freitag) Ausland: - US: Baugenehmigungen- und beginne 01/22 (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche, 14.30 Uhr) Philly Fed Index 02/22 (14.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.02.2022 Übernahmeangebote: - Vifor (durch CSL, Angebotsfrist bis 02.03.2022) - Bank Linth LLB (durch LLB, Angebotsfrist 14.03. bis 13.04.2022 geplant) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Cassiopea (per 7.3., letzter Handelstag 4.3.) - Castle Alternative: (Q2 2022 erwartet) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0479 - USD/CHF: 0,9222 - Conf-Future: +85 BP auf 157,10% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,285% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +0,08% auf 12'192 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,06% auf 1'951 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,04% auf 15'410 Punkte - Dax (Mittwoch): -0,11% auf 15'396 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -0,21% auf 6'965 Punkte

