STIMMUNG Die Schweizer Börse wird zum Wochenstart etwas fester gesehen. Neue Hoffnung auf eine Deeskalation der Ukraine-Krise sorgen für positive Impulse. Doch dürften die Kursgewinne nicht allzu gross ausfallen, denn die Anleger gehen laut Händlern keine Risiken ein. Zudem bleiben Impulse aus den USA dünn gesät, weil dort wegen des Feiertags "George Washington Birthday" die US-Börsen geschlossen bleiben.

- SMI vorbörslich: +0,50% auf 12'070,38 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): -0,68% auf 34'079 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -1,23% auf 13'548 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -0,78% auf 26'911 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - CS sieht sich mit "Swiss Secrets"-Skandal konfrontiert - grosses Datenleck soll laut Medienberichten Kriminelle als Kunden akzeptiert haben Bank weist Vorwürfe zurück - schafft interne Task Force CEO erwartet im 2022 einen Gewinn (FuW-Interview) sieht Bank als substanziell unterbewertet Übernahme einer systemrelvanten Bank nicht ganz einfach Sind darauf fokussiert, Quartal für Quartal Resultate zu liefern Stimme mit VRP Lehmann in strategischen Fragen 100% überein Vorbörsliche Indikation -1,8% - UBS Frankreich hat Busse von 1,875 Millionen Euro bezahlt - Dufry ernennt Xavier Rossinyol zum CEO per 1. Juni 2022 Abtretender CEO Julian Diaz stellt sich nicht zur VR-Wiederwahl - Mobilezone organisiert Second Life-Geschäft neu in Rotkreuz benennt "mobiletouch" um in "mobilezone reload" - Zehnder kauft kanadische Lüftungsfirma Airia Brands Airia beschäftigt ca. 150 Mitarbeiter, Jahresumsatz von 55 Mio CAD Zu Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - DE: Erzeugerpreise Jan +25,0% gg VJ (Prog, +24,4) +2,2% gg VM (Prog. +1,5%) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Addex: The Goldman Sachs Group, Inc. meldet Anteil von 5,51% - Basilea: Bank of America Corporation meldet Anteil von 3,221% - Forbo: UBS Fund Management meldet Anteil von 4,98% - Wisekey: Joel Arber steigert Anteil auf 15,49% - Xlife: Oliver R. Baumann meldet 8,4%; David L. Deck 44%; Gilbert Schöni 39,6% PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Keine Termine Dienstag: - Also: Ergebnis 2021 (Conf. Call 09.30 Uhr) - BCGE: Ergebnis 2021?(BMK 11.00 Uhr) - CPH: Ergebnis 2021 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Medmix: Ergebnis 2021 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Montana Aerospace: Umsatz 2021 - Novavest: Ergebnis 2021 (Conf. Call 11.00 Uhr) - PSP Swiss Property: Ergebnis 2021 (Conf. Call 10.00/15.00 Uhr) - Walliser KB: Ergebnis 2021 (BMK 10.30 Uhr) Mittwoch: - BLKB: Ergebnis 2021 (BMK 09.15 Uhr) - EFG International: Ergebnis 2021 (Conf. Call 09.30 Uhr) . Kudelski: Ergebnis 2021 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Siegfried: Ergebnis 2021 (Conf. Call 10.30 /13.30 Uhr) - Valora: Ergebnis 2021 (BMK 08.30 Uhr) - Zehnder: Ergebnis 2021 (BMK 09.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - CS-CFA Index Februar (Mittwoch) Ausland: - EU: PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 02/22 (10:00) - GB: PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 02/22 (10:30) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.03.2022 Übernahmeangebote: - Vifor (durch CSL, Angebotsfrist 02.02. bis 02.03.2022) - Bank Linth LLB (durch LLB, Angebotsfrist 14.03. bis 13.04.2022 geplant) Dekotierungen (angekündigt): - Cassiopea (per 7.3., letzter Handelstag 4.3.) - Castle Alternative: (Q2 2022 erwartet) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,0465 - USD/CHF: 0,9200 - Conf-Future: +15 BP auf 157,45% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,251% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -0,54% auf 12'010 Punkte - SLI (Freitag): -0,77% auf 1'915 Punkte - SPI (Freitag): -0,57% auf 15'186 Punkte - Dax (Freitag): -1,47% auf 15'043 Punkte - CAC 40 (Freitag): -0,25% auf 6'930 Punkte

