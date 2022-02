STIMMUNG - An der Schweizer Aktienbörse drohen am Dienstag wegen der Eskalation im Ukrainekonflikt happige Verluste. Der SMI, der schon am Vortag ein neues Jahrestief markiert hatte, dürfte laut den vorbörslichen Indikationen nun auch unter die Marke von 11'800 Punkten fallen. "Die Diplomatie ist ist im Ukraine-Konfklikt wohl an einem vorläufigen Ende angelangt", meinte ein Experte.

- SMI vorbörslich: -1,34% auf 11'732,57 Punkte (08.05 Uhr) - Dow Jones (Montag): geschlossen wegen Feiertag - Nasdaq Comp (Montag): geschlossen wegen Feiertag - Nikkei 225 (Dienstag): -1,71% auf 26'450 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Also 2021: Nettoumsatz 12,4 Mrd Euro (AWP-Konsens: 12,76 Mrd) Reingewinn 154,2 Mio Euro (AWP-Konsens: 152 Mio) Dividende 4,30 Franken (AWP-Konsens: 4,14 Franken) EBITDA 257,2 Mio Euro (AWP-Konsens: 259 Mio) Mittelfristziele neu bei EBITDA von 330 bis 420 Mio Euro; ROCE über 20% 2022: EBITDA von 275 bis 295 Mio Euro; ROCE über 20% - BCGE 2021: Reingewinn 125,2 Mio Fr. (VJ 105,0 Mio) Geschäftsertrag 439,2 Mio Fr. (VJ 366,7 Mio) Dividende 4,50 Fr. (VJ 3,75 Fr.) 2022: Leichter Anstieg des Gesamtergebnisses gegenüber Vorjahr erwartet - CPH 2021: Nettoumsatz 496,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 482,7 Mio Fr.) EBIT -2,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2,5 Mio Fr.) Nettoergebnis -151,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: -140,1 Mio Fr.) Dividende 1,30 Fr. (AWP-Konsens: 1,80 Fr.) 2022: Rechnet in allen Geschäftsbereichen mit steigenden Umsätzen Bessere Versorgungslage bei Papier - positiv f. Aufwandseite Starke Steigerung d. Profitabilität bei Papier Verpackung rechnet mit markant höherem operativen Ergebnis Operatives und Nettoergebnis im zweistelligen Millionenbereich erw. - Medmix 2021: Dividende 0,50 Fr. Umsatz 457,3 Mio Fr. (VJ 351,3 Mio) EBITDA 111,7 Mio Fr. (VJ 61,2 Mio) Reingewinn 44,0 Mio Fr. (VJ 9,6 Mio) 2022: Umsatzwachstum von 8-10% sowie Adj. EBITDA-Marge von 26% erw. Umsatzvolumen dürften sich wieder normalisieren Erholung in allen Segementen auf Pre-Pandemie-Niveau erwartet Anhaltender Druck auf Kosten und Lieferketten - Montana Aerospace 2021: Umsatz 767,5 Mio Euro (VJ 614 Mio) EBITDA deutlich über Vorjahresniveau 2022: Nettoumsatz von etwa 1,1 Mrd Euro erwartet Marktanteilsgewinne werden sich im Umsatz zeigen - Novavest 2021: Dividende 1,65 Fr. (VJ 1,65 Fr.) peilt organisches Wachstum mit Portfoliooptimierungen an - PSP 2021: Reingewinn 595,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 525,0 Mio) Liegenschaftsertrag 309,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 310,5 Mio) EBITDA vor Neubewertung 278,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 278,5 Mio) Dividende 3,75 Fr. (AWP-Konsens: 3,70; VJ 3,65 Fr.) PSP 2022: Leerstände per Ende Jahr von unter 4% erwartet EBITDA ohne Liegenschaftserfolge von rund 285 Mio Fr. - WKB 2021: Dividende 3,45 Fr. (VJ 3,35 Fr.) Reingewinn 68,5 Mio Fr. (VJ 67,4 Mio) Geschäftserfolg 117,2 Mio Fr. (VJ 116,1 Mio) WKB 2022: Ergebnisse auf dem Niveau der Vorjahre erwartet - Asmallworld erhält Investment-Advisor-Mandat für ein Immobilienportfolio - GLKB-Kreditfabrik heisst neu bitubi - Hiag ernennt Patrick Japhet zum Nachfolger Yves Perrins als Leiter Romandie - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Addex: The Goldman Sachs Group, Inc. senkt Anteil auf <3% - Credit Suisse meldet Eigenanteil von 3,73%/5,01% - Galenica: Blackrock meldet Anteil von 3,01% - Logitech: Blackrock meldet Anteil von 9,9% PRESSE DIENSTAG - Keine relevanten Nachrichten - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - CPH: Conf. Call zu Ergebnis (09.00 Uhr) - Medmix: Conf. Call zu Ergebnis (09.00 Uhr) - Also: Conf. Call zu Ergebnis (09.30 Uhr) - PSP Swiss Property: Conf Call zu Ergebnis (10.00/15.00 Uhr) - Walliser KB: BMK zu Ergebnis (10.30 Uhr) - BCGE: BMK zu Ergebnis (11.00 Uhr) - Novavest: Conf. Call zu Ergebnis (11.00 Uhr) Mittwoch: - BLKB: Ergebnis 2021 (BMK 09.15 Uhr) - EFG International: Ergebnis 2021 (Conf. Call 09.30 Uhr) - Kudelski: Ergebnis 2021 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Siegfried: Ergebnis 2021 (Conf. Call 10.30 /13.30 Uhr) - Valora: Ergebnis 2021 (BMK 08.30 Uhr) - Zehnder: Ergebnis 2021 (BMK 09.00 Uhr) Donnerstag: - Adecco: Ergebnis Q4 (Conf. Call 9.30 Uhr) - Basler KB: Ergebnis 2021 (Conf. Call 9.00 Uhr) - Elma: Ergebnis 2021 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Ausland: - DE: Ifo-Geschäftsklima 02/22 (10.00 Uhr) - US: FHFA-Index 12/21 (15.00 Uhr) PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 02/22 (1. Veröffentlichung, 15.45h) Verbrauchervertrauen 02/22 (16.00 Uhr) Richmond Fed Herstellerindex 02/22 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.02.2022 Übernahmeangebote: - Vifor (durch CSL, Angebotsfrist 02.02. bis 02.03.2022) - Bank Linth LLB (durch LLB, Angebotsfrist 14.03. bis 13.04.2022 geplant) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Cassiopea (per 7.3., letzter Handelstag 4.3.) - Castle Alternative: (Q2 2022 erwartet) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.05 Uhr) - EUR/CHF: 1,0351 - USD/CHF: 0,9158 - Conf-Future: +7 BP auf 157,56% (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,234% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): -0,98% auf 11'892 Punkte - SLI (Montag): -1,29% auf 1'890 Punkte - SPI (Montag): -1,02% auf 15'031 Punkte - Dax (Montag): -2,07% auf 14'731 Punkte - CAC 40 (Montag): -2,04% auf 6'788 Punkte

