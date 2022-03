STIMMUNG - Angesichts des immer härter geführten Ukraine-Kriegs zeichnet sich am Schweizer Aktienmarkt keine Erholung ab. Die Angst vor einer weiteren Eskalation halte die Märkte im Griff, heisst es. Neben den direkten Folgen des Krieges sorgen sich die Marktteilnehmer zunehmend um die wirtschaftlichen Auswirkungen. Darüber herrscht grosse Unsicherheit, was nicht zuletzt in den volatilen Kursverläufen zum Ausdruck kommt.

- SMI vorbörslich: -0,35% auf 11'821,28 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -1,76% auf 33'295 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -1,59% auf 13'532 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -1,68% auf 26'393 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Kühne+Nagel 2021: Nettoumsatz 32'801 Mio Fr. (AWP-Konsens: 30'264 Mio) Dividende 10,00 Fr. (AWP-Konsens: 9,21 Fr.; 2020: 4,50 Fr.) Rohertrag 9896 Mio Fr. (AWP-Konsens: 9515 Mio) EBIT 2946 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2681 Mio) Reingewinn 2155 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1874 Mio) begrenzte Kapazitäten erforderten massgeschneiderte Dienste Keine Lieferungen mehr nach Russland, ausser Pharma etc. Erfolgreiche Konsolidierung von Apex Logistics Krieg zeigt Unwägbarkeiten, Auswirkungen noch nicht überblickbar 2022: Geschäfts-Ausblick bislang vorteilhaft vorbörsliche Indikation +1,1% - Novartis sieht Wirksamkeit von MS-Mittel Kesimpta mit Daten untermauert - SGS übernimmt irische Gas Analysis Services (Umsatz 7 Mio) - Sika übernimmt kanadische Sable Marco mit 20 Millionen Franken Jahresumsatz - Sonova schliesst Übernahme der Sennheiser Consumer Division ab - Autoneum 2021: EBIT 57,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 52,6 Mio) Dividende 1,50 Fr. (AWP-Konsens: 0,70 Fr.; 2020: 0,00 Fr.) Reingewinn 30,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 21,9 Mio) Langjähriger VR This Schneider tritt nicht mehr zur Wahl an 2022: EBIT-Marge von 4-5% angestrebt Umsatzentwicklung im Rahmen des Marktes erwartet vorbörsliche Indikation +1,7% - Bossard 2021: EBIT 123,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 128,0 Mio) Dividende 5,10 Fr. (AWP-Konsens: 5,05 Fr.; 2020: 4,40 Fr.) Konzerngewinn 98,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 100,9 Mio) Gewinn nach Minderheiten 96,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 99,5 Mio) Covid war in allen drei Marktregionen ein Unsicherheitsfaktor Mittelfristig EBIT-Marge von 12-15% erwartet Mittelfristig org. Wachstumsrate von über 5% erwartet Herausforderungen Lieferkette nach wie vor hoch 2022: Fokus liegt auf Digitalisierung in Investition in Wachstum vorbörsliche Indikation -1,7% - Bucher 2021: Konzerngewinn 269 Mio Fr. (AWP-Konsens: 264 Mio) EBIT 352 Mio Fr. (AWP-Konsens: 342 Mio) Dividende 9,5 Fr. (AWP-Konsens: 9,14; 2020: 6,50 Fr.) 2021: EBIT 352 Mio Fr. (AWP-Konsens: 342 Mio) Konzerngewinn 269 Mio Fr. (AWP-Konsens: 264 Mio) Dividende 9,50 Fr. (AWP-Konsens: 9,14 Fr.; 2020: 6,50 Fr.) VR Heinrich Spoerry tritt altershalber nicht mehr zur Wiederwahl an Stefan Scheiber zur Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen 2022: Nachfrage wird sich auf sehr hohem Niveau abschwächen Erwarten einen leicht höheren Umsatz Erwarten Konzernergebnis knapp auf dem hohen Wert von 2021 Erwarten etwas tiefere, zweistellige Betriebsgewinnmarge - Dormakaba: H1: Umsatz 1349,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1'335 Mio) EBITDA 193,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 191,4 Mio) Reingewinn 100,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 105,2 Mio) 2021/22: organisches Umsatzwachstum zwischen 3% und 5% bereinigte EBITDA Marge leicht über 14.2% Kaspar W. Kelterborn per 1.4.22 Interim-Chief Financial Officer Mangel an Arbeitskräften und Herausforderungen in den Lieferketten - GF 2021: Dividende 20,00 Fr. (AWP-Konsens: 21,50 Fr.; 2020: 15,00 Fr.) Umsatz 3722 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3621 Mio) Auftragseingang 4058 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3923 Mio) EBIT 278 Mio Fr. (AWP-Konsens: 266 Mio) Reingewinn 214 Mio Fr. (AWP-Konsens: 199 Mio) Alle drei Divisionen mit solider Entwicklung in China GF 2022: Weiterer Schritt zur Erreichung der Strategieziele 2025 erwartet Geopol. Spannungen und Engpässe bei Lieferketten erschweren Prognose Chipmangel dürfte sich im Verlauf des Jahres etwas abschwächen Sind mit vielversprechender Auftragslage gestartet Positive Dynamik in allen drei Divisionen - Orior 2021: Umsatz 614,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 612,9 Mio) Org. Umsatzwachstum +2,0% (AWP-Konsens: +2,0%) EBITDA 64,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 63,7 Mio) Reingewinn 27,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 29,0 Mio) EBITDA-Marge 10,4% (Zielband: 10,2 - 10,5%) Dividende 2,40 Fr. (AWP-Konsens: 2,37 Fr.; 2020: 2,33 Fr.) Plant-Based-Kapazitätserweiterung vor Abschluss schlägt Remo Brunschwiler für die Wahl in den Verwaltungsrat vor 2022: Gutes und breit abgestütztes Wachstum erwartet Org. Wachstum von 4-6,5% erwartet Casualfood dürfte ab Sommer deutlich zulegen EBITDA-Marge von über 10% erwartet - Aevis erwirbt Hotel L'Oscar im Zentrum von London für 60 Mio GBP - Berner Kantonalbank führt GV wieder mit Aktionären durch - Dätwyler vollzieht Kauf von Yantai Xinhui Packing - TX Group verkauft die Anteile von MoneyPark an Helvetia - Youngtimers verkauft Weinhändler Alti Wine Exchange - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Europäische Tochter von Russlands Sberbank muss Betrieb einstellen - Glencore stellt Beteiligungen an En+ und Rosneft auf den Prüfstand PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Cembra: Blackrock, Inc. meldet Anteil von 3,18% - EFG International: Gruppe EFG Bank/BTGP-BSI meldet Anteil von 69,74%/4,98% - Mobilezone: Blackrock meldet Anteil von 2,98% - New Value: Gruppe Talenthouse senkt Anteil leicht auf 69,37% - UBS meldet Eigenanteil von 9,7%/5,08% PRESSE MITTWOCH - Keine relevanten Nachrichten - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Kühne+Nagel: Conf. Call zu Ergebnis 2021 (10.00 Uhr) - Autoneum: Conf. Call zu Ergebnis 2021 (09.00 Uhr) - Bossard: BMK zu Ergebnis 2021 (08.30 Uhr) - Bucher: BMK zu Ergebnis 2021 (09.00 Uhr) - Dormakaba: Conf. Call zu Ergebnis 2021 (09.30) - Georg Fischer: BMK zu Ergebnis 2021 (10.30 Uhr) - Orior: Conf. Call zu Ergebnis 2021 (10.00 Uhr) Donnerstag: - Logitech: Analyst & Investor Day (ab 15 Uhr) - Forbo: Ergebnis (BMK 09.00 Uhr) - Inficon: Ergebnis (BMK 09.30 Uhr) - Kardex: Ergebnis 2021 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Meier Tobler: Ergebnis 2021 (Conf. Call 10.30 Uhr) - SoftwareONE: Ergebnis 2021 (Conf. Call 09.00 Uhr) - VAT: Ergebnis 2021 (Conf. Call 11.00 Uhr) - VZ Holding: Ergebnis 2021 (Conf. Call 09.30 Uhr) Freitag: - Coltene: Ergebnis 2021 (BMK 10.00) - Comet: Ergebnis 2021 (BMK 10.00) - Calida: Ergebnis 2021 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Emmi: Ergebnis 2021 (Conf. Call 11.00 Uhr) - Schweiter: Ergebnis 2021 (BMK 11.00) - SFS: Ergebnis 2021 (Conf. Call 08.30 Uhr) - Starrag: Ergebnis 2021 (Conf. Call 10.30 Uhr) - Zug Estates: Ergebnis 2021 (Conf. Call 10.00 Uhr) - GV: Novartis WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Februar 2022 (Donnerstag) Ausland: - DE: Arbeitslosenzahlen 02/22 (09:55) - EU: Erzeugerpreise 01/22 (11:00) Verbraucherpreise 02/22 (vorläufig) (11:00) - CA: BoC, Zinsentscheid (16:00) - US: ADP Beschäftigung 02/22 (14:15) US-Notenbankchef Powell spricht bei Anhörung im Repräsentantenhaus (16:00) EIA Ölbericht (Woche) (16:30) Fed Beige Book (20:00) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.03.2022 Übernahmeangebote: - Vifor (durch CSL, Angebotsfrist 02.02. bis 02.03.2022) - Bank Linth LLB (durch LLB, Angebotsfrist 14.03. bis 13.04.2022 geplant) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Cassiopea (per 7.3., letzter Handelstag 4.3.) - Castle Alternative: (per 1.6.; letzter Handelstag 31.5.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per 04.03.: - GKB (42,50 Fr.) per 08.03.: - Novartis (3,10 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,0204 - USD/CHF: 0,9193 - Conf-Future: +269 BP auf 160,14% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,185% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -1,04% auf 11'862 Punkte - SLI (Dienstag): -1,50% auf 1'872 Punkte - SPI (Dienstag): -1,00% auf 15'019 Punkte - Dax (Dienstag): -3,85% auf 13'905 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -3,94% auf 6'396 Punkte

