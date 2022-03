STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Donnerstag gemäss vorbörslichen Kursen knapp freundlich in den Handel starten. Vor genau einer Woche waren die Finanzmärkte mit dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine in eine Phase erhöhter Unsicherheit und Volatilität eingetreten. Die Vorgaben aus Übersee sind überwiegend freundlich. Die asiatischen Börsen folgen am Donnerstagmorgen den festeren Vorgaben der Wall Street.

- SMI vorbörslich: +0,15% auf 11'889,76 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +1,79% auf 33'891 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +1,62% auf 13'752 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +0,70% auf 26'577 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Logitech 2021/22: Guidance bestätigt Umsatz +2 bis +5%, Betriebsergebnis 850 bis 900 Mio Dollar Langfristziele bestätigt 2022/23: Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich Betriebsergebnis 900 bis 950 Mio USD erwartet vorbörsliche Indikation +3,1% - Roche bündelt Fachwissen mit anderen Instituten in neuer Alzheimer-Studie - Swisscom nimmt russischen Staatssender aus dem Programm - Vifor: CSL hält mit Ende der Offerte insgesamt 74% an Vifor - Forbo 2021: Umsatz 1254 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1233 Mio) EBIT 179,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 173,1 Mio) Reingewinn 141,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 134,2 Mio) Dividende 25,00 Fr. (AWP-Konsens: 21,46 Fr.; 2020: 20 Fr.) Umsatz Flooring Systems 851,8 Mio Fr. (VJ 757,0 Mio) Umsatz Movement Systems 402,2 Mio Fr. (VJ 360,7 Mio) Alle drei Regionen mit zweistelligem Wachstum in LW Ergebnisse dank höherer Auslastung und Preiserhöhungen verbessert 2022: Leichte Umsatzsteigerung in Lokalwährungen erwartet Leichte Verbesserung des Reingewinns erwartet vorbörsliche Indikation +2,1% - Inficon 2021: Umsatz 515,8 Mio USD (VJ 397,8 Mio) Betriebsgewinn 100,4 Mio USD (VJ 61,9 Mio) Reingewinn 80,3 Mio USD (AWP-Konsens: 78,2 Mio) Dividende 21,0 Fr. (AWP-Konsens: 24,12 Fr.) Q4: Betriebsgewinnmarge 21,5% (VJ 18,4%) Rekordumsatz im vierten Quartal 2021 erreicht 2022: Umsatz von USD 550-600 Millionen erwartet Betriebsgewinnmarge über 20 Prozent angestrebt Sollten mit Kapazitätserweiterung Nachfrage befriedigen können Prognosefähigkeit wegen geopolitische Lage eingeschränkt erzielt 2021 Gewinnsprung (HEADLINE) - Kardex 2021: Auftragseingang 603,0 Mio EUR (AWP-Konsens: 566,5 Mio) Dividende 4,3 Fr. (AWP-Konsens: 4,86 Fr.; 2020: 4,00 Fr.) Reingewinn 43,7 Mio EUR (AWP-Konsens: 47,7 Mio) EBIT 61,1 Mio EUR (AWP-Konsens: 65,6 Mio) Umsatz 455,5 Mio EUR (AWP-Konsens: 466,0 Mio) 2022: positive Marktentwicklung erwartet Entwicklung auf dem Beschaffungsmarkt bereitet Sorge - Meier Tobler 2021: Umsatz 510,8 Mio Fr. (VJ 487,4 Mio) Dividende 1,00 Fr. (VJ 0,00 Fr.) EBITDA 35,9 Mio Fr. (VJ 24,6 Mio) Reingewinn 15,6 Mio Fr. (VJ 3,9 Mio) Produktverfügbarkeit weitgehend sichergestellt Absatz über "Marché"-Verkaufsstellen lief "hervorragend" Aktienrückkaufprogramm läuft über maximal drei Jahre Weiteres Aktienrückkaufprogramm im Anschluss möglich Umsatz dürfte 2022/23 stabil bleiben - Wachstum erst 2024 Stabile Dividende 2022/23 - Erhöhung erst wieder 2024 Geringfügige Verbesserung von EBITDA und Reingewinn 2022/23 erw Deutliche Ergebnisverbesserung erst 2024 erwartet lanciert Aktienrückkaufprogramm über maximal 30 Mio Fr. - SoftwareOne 2021: Bruttogewinn 855,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 852 Mio) Reingewinn 120,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 110 Mio) EBITDA adj. 219,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 249 Mio) Dividende 0,33 Fr. (AWP-Konsens: 0,34 Fr.; 2020: 0,30 Fr.) Umsatz 964,35 Mio Fr. (VJ restated: 832,40 Mio) 2022: Erwarten bereinigte EBITDA-Marge über 25% Erwarten mittelfristig adj. EBITDA-Marge über 25% in jedem Jahr Mittelfr. Dividendenquote v 30-50% des bereinigten Jahresgewinns Mittelfr. Bruttogewinnplus währungsber. im mittl. 10%-Bereich - VAT 2021: EBITDA 307,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 309,4 Mio) EBITDA-Marge 34,2% (AWP-Konsens: 34,3%) Reingewinn 217,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 212,1 Mio) Dividende 5,50 Fr. (AWP-Konsens: 5,41 Fr.; 2020: 4,50 Fr.) Q1: Umsatz von 245-255 Mio Fr. erwartet 2022: Wachstum von Umsatz, EBITDA, EBITDA-Marge und Nettogewinn erwartet Erhöhung des Umsatzziels 2025 von 1,1 Mrd auf 1,5 Mrd Fr. Erwartete EBITDA-Spanne von 32-37% über den Zyklus hinweg Tiefere Q1-Prognose widerspiegelt grössere Enpässe in der Lieferkette Halbleiter-Investitionen 2025 von 110-120 Mrd USD erwartet 2022: Sequentielles vierteljährliches Umsatzwachstum erwartet vorbörsliche Indikation -0,7% - VZ Holding 2021: Verwaltete Vermögen 39 Mrd Fr. (Ende Juni: 36,4 Mrd) Nettoneugeld 4,8 Mrd Fr. (VJ 3,2 Mrd) Betriebsertrag 388,9 Mio Fr. (VJ 328,7 Mio) EBIT 167,5 Mio Fr. (VJ 137,0 Mio) Dividende 1,57 Fr. (VJ 1,23 Fr.) 2022: Rechnen mit einer anhaltend starken Nachfrage Ertrag und Gewinn sollten im Gleichschritt weiterwachsen Per 2023 übernimmt CEO Matthias Reinhart VR-Präsidium von Fred Kindle Neuer CEO wird Giulio Vitarelli, Leiter CH-Beratungsgeschäft - Achiko: Abschluss der Validierungstests vor dem Verkauf in Indonesien - Asmallworld erwartet minimale Auswirkungen auf Geschäft durch Ukraine-Krieg - Spexis erreicht Meilenstein und erhält Finanzierung von bis zu 1,9 Mio USD - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Raiffeisen 2021: Gruppengewinn 1,07 Mrd Fr. (VJ 861 Mio) Hypothekarausleihungen +3,2% Geschäftsertrag 3,38 Mrd Fr. (VJ 3,06 Mrd) Geschäftserfolg 1,27 Mrd Fr. (VJ 967 Mio) Kundenvermögen 247,1 Mrd Fr. (VJ 224 Mrd) - Swiss 2021: Operatives Ergebnis -427,7 Mio Fr. (VJ -654 Mio; 2019: +578 Mio) - Tochter der russischen Sberbank in der Schweiz arbeitet weiter PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Fundamenta: UBS Fund Management (Switzerland) AG meldet Anteil von 7,39% - Mobilezone: Blackrock meldet Anteil von 3,03% - Molecular Partners: Federated Hermes steigert Anteil auf 10,05% - New Value: Gruppe Talenthouse senkt Anteil leicht auf 69,26% - Sensirion: Blackrock meldet Anteil von 3,04% - Swatch: Blackrock meldet Anteil von 2,98% - Vifor: Norges Bank meldet Anteil von 2,96% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Logitech: Analyst & Investor Day (ab 15.00 Uhr) - Forbo: BMK zu Ergebnis (09.00 Uhr) - Inficon: BMK zu Ergebnis (09.30 Uhr) - Kardex: Conf. Call zu Ergebnis (14.00 Uhr) - Meier Tobler: Conf. Call zu Ergebnis (10.30 Uhr) - SoftwareONE: Conf. Call zu Ergebnis (09.00 Uhr) - VAT: Conf. Call zu Ergebnis (11.00 Uhr) - VZ Holding: Conf. Call zu Ergebnis (09.30 Uhr) Freitag: - Coltene: Ergebnis 2021 (BMK 10.00) - Comet: Ergebnis 2021 (BMK 10.00) - Calida: Ergebnis 2021 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Emmi: Ergebnis 2021 (Conf. Call 11.00 Uhr) - Schweiter: Ergebnis 2021 (BMK 11.00) - SFS: Ergebnis 2021 (Conf. Call 08.30 Uhr) - Starrag: Ergebnis 2021 (Conf. Call 10.30 Uhr) - Zug Estates: Ergebnis 2021 (Conf. Call 10.00 Uhr) - GV: Novartis Montag: - UBS: Publikation Geschäftsbericht 2021 - Belimo: Ergebnis 2021 (BMK 10.00 Uhr) - Medartis: Ergebnis 2021 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Tornos: Ergebnis 2021 (Conf. Call 10.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Februar 2022 (08.30 Uhr) - Seco: Arbeitsmarktdaten Februar 2021 (Montag) - BFS: Logiernächte Januar (Montag) - SNB: Devisenreserven Februar 2022 (Montag) - SNB: Ergebnis 2021 (Montag) Ausland: - EU: PMI Dienste 02/22 (2. Veröffentlichung, 10.00 Uhr) Einzelhandelsumsatz 01/22 (11.00 Uhr) Arbeitslosenzahlen 01/22 (11.00 Uhr) EZB, Sitzungsprotokoll 3.2.22 (13.30 Uhr) - GB: PMI Dienste 02/22 (2. Veröffentlichung) (10.30 Uhr) - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) (14.30 Uhr) PMI Dienste 02/22 (2. Veröffentlichung) (15.45 Uhr) ISM Dienste Index 02/22 (16.00 Uhr) Auftragseingang Industrie 01/22 (16.00 Uhr) Auftragseingang langlebige Güter 01/22 (endgültig, 16.00 Uhr) US-Notenbankchef Powell spricht bei Anhörung im Senat (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.03.2022 Übernahmeangebote: - Vifor (durch CSL, Angebotsfrist 02.02. bis 02.03.2022) - Bank Linth LLB (durch LLB, Angebotsfrist 14.03. bis 13.04.2022 geplant) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Cassiopea (per 7.3., letzter Handelstag 4.3.) - Castle Alternative: (per 1.6.; letzter Handelstag 31.5.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per 04.03.: - GKB (42,50 Fr.) per 08.03.: - Novartis (3,10 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,0212 - USD/CHF: 0,9195 - Conf-Future: -46 BP auf 159,68% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,081% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +0,08% auf 11'872 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,27% auf 1'877 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,10% auf 15'034 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,69% auf 14'000 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +1,59% auf 6'498 Punkte

awp-robot/sw/uh

(AWP)