STIMMUNG - Zum Wochenschluss zeichnet sich für den Schweizer Aktienmarkt ein weiterer Tag mit Verlusten ab. Nach wie vor wird das Geschehen vom Krieg Russlands gegen die Ukraine dominiert. Der Angriff auf ein ukrainisches Atomkraftwerk zeige, wie weit Russland gehen werde, um die Ziele zu erreichen. Damit dürften die Märkte volatil bleiben. - SMI vorbörslich: -1,03% auf 11'555,45 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -0,29% auf 33'795 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -1,56% auf 13'538 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +NA% auf 25'985 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Credit Suisse dementiert Dokumente von Kunden vernichtet zu haben - Calida 2021: Nettoumsatz 298,4 Mio Fr. (VJ 248,9 Mio) EBIT 24,3 Mio Fr. (VJ 16,9 Mio) Reingewinn 15,2 Mio Fr. (VJ 9,7 Mio) Dividende 1,00 Fr. (VJ 0,80) Online-Geschäft um 26,7 Prozent gewachsen Online-Geschäft macht 27 Prozent des Umsatzes aus EBIT-Marge 8,1% (VJ 6,8% Mio) 2022: Blicken zuversichtlich in die Zukunft sieht sich auf dem Weg zu den Finanzzielen bis 2026 - Coltene 2021: Nettoumsatz 279,2 Mio Fr. (VJ 248,4 Mio) EBIT 43,8 Mio Fr. (VJ 23,3 Mio) EBIT-Marge 15,7% (VJ 9,4%) Reingewinn 31,7 Mio Fr. (VJ 8,2 Mio) Dividende 3,30 Fr. (VJ 3,00 Fr.) Bestätigen Mittelfristziel von 15 Prozent EBIT-Marge Streben mittelfristig weiterhin Wachstum leicht über Marktschnitt an Übernahmen gehören weiterhin zur Strategie 2022: Streben Wachstum in China an für dieses Jahr - Comet 2021: EBITDA 102,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 102,9 Mio) Reingewinn 67,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 61,9 Mio) EBITDA-Marge defintiv bei 20,0% (AWP-Konsens: 20,0%) Dividende 3,50 Fr. (AWP-Konsens: 2,40 Fr.; VJ 1,30 Fr.) 2022: Sind mit Schwung und guter Nachfrage ins Jahr gestartet Umsatz von 570 bis 610 Millionen Franken erwartet EBITDA-Marge von 21 bis 23 Prozent erwartet vorbörsliche Indikation +0,3% - Emmi 2021: Dividende 14 Fr. (AWP-Konsens: 14,10 Fr; 2020: 13,00 Fr.) EBIT 284,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 284,5 Mio) EBIT-Marge 7,3% (AWP-Konsens: 7,3%) Nettogewinn-Marge 5,5% (AWP-Konsens: 5,5%) Reingewinn 216,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 215,5 Mio) 2022: org. Umsatzwachstum von 2,5 bis 3,5 Prozent erwartet EBIT von 290 bis 305 Mio Fr. erwartet Inflationsdruck dürfte noch länger Bestand haben weiterhin erheblicher Druck auf die Inputkosten Org. Wachstum Schweiz leicht negativ erwartet (-1% - 0%) Erwartet in Division Europa org. Wachstum von 3% bis 5% Erwartet in Division Americas org. Wachstum von 6% bis 8% vorbörsliche Indikation +0,3% - Schweiter 2021: Reingewinn 84,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 82,7 Mio) EBITDA 151,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 147,0 Mio) EBIT 111,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 107,6 Mio) Umsatz 1227 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1255 Mio) Dividende 40 Fr. (AWP-Konsens: 40 Fr.; 2020: 40 Fr.) 2022: Blicken optimistisch auf weiteren Geschäftsverlauf Geschäftsverlauf mit hoher Unsicherheit verbunden Alle Bereiche solide ins Jahr gestartet - SFS 2021: Reingewinn 248 Mio Fr. (AWP-Konsens: 243 Mio) Dividende 2,20 Fr. (AWP-Konsens: 2,38 Fr.; 2020: 1,80 Fr.) EBITDA 407,1 Mio Fr. (VJ 327,6 Mio) 2022: Umsatzwachstum von 3-6% erwartet EBIT-Marge bei 13-16% erwartet Produktabrufe werden sich im Jahresverlauf verstärken vorbörsliche Indikation +0,3% - Starrag 2021: EBIT -8,5 Mio Fr. (VJ 1,3 Mio) Reinergebnis -5,4 Mio Fr. (VJ -0,6 Mio) Dividende 1,00 Fr. (VJ 1,00 Fr.) 2022: Umsatz mit deutlicher Zunahme erwartet Auftragseingang nach kräftiger Erholung verhaltener erwartet Ergebnis und Marge sollten Vorjahr klar übertreffen - Zug Estates 2021: Dividende 37,50 Fr. (AWP-Konsens: 37,40 Fr.; 2020: 34 Fr.) Liegenschaftsertrag 60,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 60,0 Mio) EBIT 93,2 Mio Fr. (VJ 43,7 Mio) Reingewinn 75,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 54,4 Mio) 2022: Erwarten Konzernergebnis ohne NB von leicht über CHF 30 Mio. - DKSH beruft Informationschef Sam Oh in die Geschäftsleitung - ENR Russia Invest bleibt in Russland aktiv - Helvetia schlägt Thomas Schmuckli als neuen Präsidenten vor - Peach Property bietet Kommunen Wohnraum für Flüchtlinge zur Anmietung an NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - UBS (France) wegen Zeugenbeeinflussung angeklagt (AFP) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - DE: Exporte Jan -2,8% gg Vormonat (Prognose +1,0) Importe Jan -4,2% gg Vormonat (Prognose +2,0) Handelsbilanzsaldo Jan 9,4 Mrd Euro (Prognose 5,5) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - APG SGA: Pictet Asset Management erhöht Anteil auf 5,002% - Coltene: Blackrock meldet Anteil von 2,997% - Novavest: J. Safra Sarasin Anlagestiftung senkt Anteil auf <3% - Tornos: Fundpartner Solutions (Europe) meldet Anteil von 3,017% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Calida: Conf. Call Ergebnis 2021 (10.00 Uhr) - Coltene: BMK Ergebnis 2021 (10.00 Uhr) - Comet: BMK Ergebnis 2021 (10.00 Uhr) - Emmi: Conf. Call Ergebnis 2021 (11.00 Uhr) - Schweiter: BMK Ergebnis 2021 (11.00 Uhr) - SFS: Conf. Call Ergebnis 2021 (08.30 Uhr) - Starrag: Conf. Call Ergebnis 2021 (10.30 Uhr) - Zug Estates: Conf. Call Ergebnis 2021 (10.00 Uhr) - GV: Novartis Montag: - UBS: Publikation Geschäftsbericht 2021 - Belimo: Ergebnis 2021 (BMK 10.00 Uhr) - Medartis: Ergebnis 2021 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Tornos: Ergebnis 2021 (Conf. Call 10.00 Uhr) Dienstag: - Allreal: Ergebnis 2021 (BMK 09.30 Uhr) - Dufry: Ergebnis 2021 (BMK 14.30 Uhr) - VP Bank: Ergebnis 2021 (BMK 10.30 Uhr) - Huber+Suhner: Ergebnis 2021 (BMK 10.00 Uhr) - Ascom: Ergebnis 2021 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Flughafen Zürich: Ergebnis 2021 (BMK 10.15 Uhr/Conf. Call 13.00 Uhr) - Galenica: Ergebnis 2021 (BMK 10.30 Uhr in Bern) - Lindt&Sprüngli: Ergebnis 2021 (BMK 10.00 Uhr) - Swiss Steel: Ergebnis 2021 (Conf. Call 10.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Seco: Arbeitsmarktdaten Februar 2021 (Montag) - BFS: Logiernächte Januar (Montag) - SNB: Devisenreserven Februar 2022 (Montag) - SNB: Ergebnis 2021 (Montag) - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung (Dienstag) Ausland: - US: Arbeitsmarktbericht 02/22 (14.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.03.2022 Übernahmeangebote: - Vifor (durch CSL, Nachfrist 09.03. bis 22.03.2022) - Bank Linth LLB (durch LLB, Angebotsfrist 14.03. bis 13.04.2022 geplant) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Cassiopea (per 7.3., letzter Handelstag 4.3.) - Castle Alternative: (per 1.6.; letzter Handelstag 31.5.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - GKB (42,50 Fr.) per 08.03.: - Novartis (3,10 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,0122 - USD/CHF: 0,9188 - Conf-Future: -132 BP auf 158,36% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,18% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -1,65% auf 11'676 Punkte - SLI (Donnerstag): -1,60% auf 1'847 Punkte - SPI (Donnerstag): -1,72% auf 14'775 Punkte - Dax (Donnerstag): -2,16% auf 13'698 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -1,84% auf 6'378 Punkte

