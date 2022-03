STIMMUNG Nach der verlustreichen Vorwoche dürfte der Ukraine-Krieg zum Wochenauftakt für weitere Kursverluste sorgen. Diskussionen über einen Importstopp für russisches Öl haben den Preis für ein Fass der Marke Brent zwischenzeitlich auf 139 US-Dollar nach oben schiessen lassen. US-Aussenminister Antony Blinken sagte am Sonntag in einem Fernsehinterview, dass die USA und ihre westlichen Verbündeten eine aktive Diskussion über ein Ende von Öl-Importen aus Russland führten.

- SMI vorbörslich bei JB: -1,20% auf 11'164,83 Pkte (SMI Vortag -3,22%) - DJIA: -0,53 Prozent auf 33'614,80 Punkte - Nasdaq Comp: -1,66 Prozent auf 13'313,43 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -2,94% auf 25'221 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - UBS veröffentlicht Geschäftsbericht 2021, Gewinnzahlen nicht verändert CEO Ralph Hamers erhält für 2021 11,5 Mio Fr. VRP Axel Weber verdient 2021 5,2 Mio Fr. (VJ 5,2 Mio) Gesamter Bonuspool steigt 2021 um 10% auf 3,7 Mrd USD Reto Francioni tritt nicht zur Wiederwahl in VR an Direktes Engagement in Russland, der Ukraine und Weissrussland begrenzt Keine materielle Abhängigkeit von Ukraine/Belarus in Lombardportfolio Per 3. März Exposure russischer Vermögensverwerte von rund 0,2 Mrd USD - Alcon stärkt Geschäft mit Intraokularlinsen über Lancierung Clareon-Familie - Nestlé stoppt Fernsehwerbung in Russland - Richemont setzt Geschäftstätigkeit in Russland aus (HEADLINE) - Aryzta H1: Umsatz fortgef. Geschäft 835,3 Mio EUR (VJ 752,5 Mio) Org. Wachstum 13,3% - "besser als erwartet" EBITDA adj. 104,0 Mio EUR (VJ 76,1 Mio) EBITDA-Marge adj. 12,5% (VJ 10,1%) Ber. Nettogewinn 9,6 Mio (VJ -30,8 Mio) 2021/22: Org. Umsatzwachstum von 12-14 Prozent erwartet Bekräftigen Prognose für EBITDA-Marge Preisinflation dürfte sich im H2 weiter beschleunigen - Belimo 2021: EBIT 145,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 144,9 Mio) EBIT-Marge 19,0% (AWP-Konsens: 18,9%) Reinergebnis 115'504 Mio Fr. (AWP-Konsens: 119,0 Mio) Dividende 8,50 Fr. (AWP-Konsens: 8,57 Fr.; 2020: 7,50 Fr.) 2022: Überdurchschnittliches Erholungswachstum der Weltwirtschaft erw. Preiserhöhungen werden inflationäre Wachstumskomponenten bringen Konsequenzen des Krieges auf HLK-Markt nicht abzuschätzen Fachkräftemangel trübt positive Aussichten Umsatzwachstum im Rahmen des 5-Jahre-Duchschnitts erwartet Höhere Ausgaben wg Investitionen in Forschung und Vertriebsnetz - Medartis 2021: Umsatz 159,9 Mio Fr. (VJ 127,6 Mio) EBITDA 27,4 Mio Fr. (VJ 19,0 Mio) EBITDA-Marge 17,2% (VJ 14,9%) EBIT 11,1 Mio Fr. (VJ 3,1 Mio) Reinergebnis 6,9 Mio Fr. (VJ -0,9 Mio) planen keine Dividendenzahlungen 2022: organisches Umsatzwachstum von 20% erwartet Verbesserung der EBITDA-Marge im 1 Prozentpunkt erwartet übernimmt Spezialisten für Knochenbrüche Nextremity Solutions - Tornos 2021: EBIT 20,6 Mio Fr. (VJ -27,7 Mio) Reinergebnis 20,2 Mio Fr. (VJ -29,9 Mio) Dividende 0,25 Fr mittels Reduktion des Aktienkapitals (VJ 0,00) alle Produktionswerke waren voll ausgelastet wuchs in allen Absatzmärkten und Gebieten 2022: mit gutem Auftragsbestand und hoher Nachfrage gestartet - Clariant stellt alle Geschäfte in Russland ein Russland trägt ca. 2% zum Jahresumsatz bei - Vetropack: Ukrainisches Werk durch militärische Aktion stark beschädigt Werk wurde bereits am 24.02. geordnet heruntergefahren - Medmix schlägt fünf weitere Mitglieder für den Verwaltungsrat vor - New Value schliesst Aktienbezugsfazilität im Umfang von total 200 Mio Fr. ab - Stadler verlagert Teile der Produktion aus Weissrussland weg (HEADLINE) NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Finanzmarktaufsicht ordnet bei Sberbank Schutzmassnahmen an PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - Seco: Arbeitslosenquote Februar 2,5% (VM 2,6%), saisonber. 2,2% (VM 2,3%) - SNB 2021: Definitiver Gewinn 26,3 Mrd Fr. (VJ +20,9 Mrd) Ausschüttungsreserve nach Auszahlungen 102,5 Mrd. Fr. Rückstellungen für Währungsreserven steigen auf 95,7 Mrd. Fr. - DE: Auftragseingang Industrie Jan +7,3% GG Vorjahr (Prognose +5,8) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Basilea: UBS Group AG senkt Anteil auf <3% - Cembra: Blackrock meldet Anteil von 3,18% - Sensirion: Blackrock meldet Anteil von 2,99% - Sonova meldet Eigenanteil von 3,018%/1,7007% PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Aryzta: Conf. Call zu Ergebnis H1 (8.30 Uhr) - Belimo: BMK zu Ergebnis 2021 (10.00 Uhr) - Medartis: Conf. Call zu Ergebnis 2021 (10.00 Uhr) - Tornos: Conf. Call zu Ergebnis 2021 10.00 Uhr) Dienstag: - Allreal: Ergebnis 2021 (BMK 09.30 Uhr) - Dufry: Ergebnis 2021 (BMK 14.30 Uhr) - VP Bank: Ergebnis 2021 (BMK 10.30 Uhr) - Huber+Suhner: Ergebnis 2021 (BMK 10.00 Uhr) - Ascom: Ergebnis 2021 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Flughafen Zürich: Ergebnis 2021 (BMK 10.15 Uhr/Conf. Call 13.00 Uhr) - Galenica: Ergebnis 2021 (BMK 10.30 Uhr in Bern) - Lindt&Sprüngli: Ergebnis 2021 (BMK 10.00 Uhr) - Swiss Steel: Ergebnis 2021 (Conf. Call 10.00 Uhr) Mittwoch: - Rieter: Ergebnis 2021 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Aevis: Umsatz 2021 - Geberit: Ergebnis 2021 (BMK 09.00 Uhr) - Plazza: Ergebnis 2021 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Logiernächte Januar (Montag) - SNB: Devisenreserven Februar 2022 (Montag) - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung (Dienstag) - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis (Mittwoch) Ausland: - EU: Sentix Investorvertrauen 03/22 (10:30) - US: Konsumentenkredite 01/22 (21:00) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.03.2022 Übernahmeangebote: - Vifor (durch CSL, Nachfrist 09.03. bis 22.03.2022) - Bank Linth LLB (durch LLB, Angebotsfrist 14.03. bis 13.04.2022 geplant) Dekotierungen (angekündigt): - Cassiopea (per HEUTE) - Castle Alternative: (per 1.6.; letzter Handelstag 31.5.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: per 08.03.: - Novartis (3,10 Fr.) per 17.03.: - Roche (9,30 Fr.) EX-DIVIDENDE DATEN: per 08.03: - Novartis AG (3,10 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0025 - USD/CHF: 0,9202 - Conf-Future: +98 BP auf 159,34% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,157% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -3,22% auf 11'300 Punkte - SLI (Freitag): -3,64% auf 1'780 Punkte - SPI (Freitag): -3,20% auf 14'303 Punkte

