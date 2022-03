STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt dürfte seinen volatilen Lauf am Dienstag weiter fortsetzen. Nach einem starken Wochenanfang deuten die Indikationen aktuell auf Auftaktverluste hin. Am Markt wird dies mit den Vorgaben aus Übersee begründet. So hat etwa der US-Standardwerte-Index Dow Jones am Montag bis Handelsschluss seine Gewinne komplett abgegeben. In Asien drücken die stark steigenden Corona-Zahlen in China auf die Stimmung.

- SMI vorbörslich: -0,58% auf 11'611,03 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +1,05% auf 32'945 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): -2,04% auf 12'581 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,15% auf 25'346 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - BKW 2021: Gesamtleistung 3554 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3312 Mio) EBIT 395 Mio Fr. (AWP-Konsens: 395 Mio) Bereinigter EBIT ohne Sondereffekte 395 Mio Fr. (VJ 436 Mio) Reingewinn 327 Mio Fr. (AWP-Konsens: 327 Mio) Dividende 2,60 Fr. (AWP-Konsens: 2,44 Fr.; 2020: 2,40 Fr.) 2022: EBIT in der Grössenordnung von 460 bis 500 Mio Fr. erwartet Unsicherheiten durch Ukraine-Konflikt können Ergebnis beeinflussen Gut positioniert, mit diesen Risiken umzugehen Umsatz bis 2026 über 4,5 Mrd Fr., EBIT über 700 Mio Fr. Vizepräsident Hartmut Geldmacher tritt als Verwaltungsrat zurück Martin à Porta als neuer Verwaltungsrat nominiert - BLKB: Radicant setzt auf Wealth Management-Plattform von Aixigo (HEADLINE) - Bystronic 2021: EBIT 70,1 Mio Fr. (VJ 42,0 Mio) EBIT-Marge 7,5% (VJ 5,2%) Reinergebnis 56,8 Mio Fr. (VJ 28,5 Mio) Dividende 60,00 Fr. (2020: 60,00 Fr.) 2022: Umsatzplus von 10 bis 12% erwartet EBIT-Marge im Bereich von 8 bis 9% erwartet Auswirkungen des Kriegs in Ukraine noch nicht abzuschätzen Ausschüttungsquote von 1/3 bis 1/2 Konzerngewinns angestrebt - Carlo Gavazzi 2021/22: Umsatz von rund 177 Mio Fr. erwartet (VJ 148,2 Mio) EBIT von rund 26 Mio Fr. erwartet (VJ 17,3 Mio) Gewinn von rund 18 Mio Fr. erwartet (VJ 12,1 Mio) - Crealogix H1: Reinergebnis -7,7 Mio Fr. H2: Höherer Umsatz und bessere Profitabilität vs H1 erwartet 2022/23: Substanziell verbesserte EBITDA-Marge erwartet Arbeiten Kostenbasis, um die Profitabilität zu steigern - Dufry verlängert Konzession am Bali International Airport um 6 Jahre - Komax 2021: EBIT 44,8 Mio Fr. (VJ 11,3 Mio) Reingewinn 30,38 Mio Fr. (VJ -1,3 Mio) Dividende 4,50 Fr. (VJ 0,00 Fr.) 2022: Zuversichtlich, dass sich gezeigter Aufwärtstrend fortsetzt Jonkrete Prognose nicht möglich wg Ukrainekrieg und Lieferketten - Metall Zug 2021: Nettoerlös 661,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 642,0 Mio Fr.) EBIT 42,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 38,1 Mio Fr.) Konzernergebnis 53,3 Mio Fr. (VJ: 14,3 Mio Fr. ) Dividende Aktie B 30,00 Fr. (AWP-Konsens: 32,33 Fr.) 2022: Erfreuliche Umsatzentwicklung erwartet Stabile EBIT-Entwicklung erwartet Herausforderungen auf Beschaffungsseite CFO Daniel Keist tritt Ende August in Ruhestand Matthias Rey neuer CEO ab September Urs Scherrer neuer CFO ab September ABB-Manager Eschermann ersetzt Sandra Emme im Verwaltungsrat - Newron 2021: Nettoergebnis -14,9 Mio EUR (VJ -21,0 Mio) Liquide Mittel 34,6 Mio EUR (H1: 21,9; Ende 2020: 31,3 Mio) Liquide Mittel reichen bis 2024 - Polypeptide 2021: Umsatz 282,1 Mio EUR (AWP-Konsens: 282,1 Mio) EBITDA adj 88,2 Mio EUR (AWP-Konsens: 88,9 Mio) EBITDA-Marge adj 31,3% (AWP-Konsens: 31,7%) Reingewinn 47,3 Mio EUR (AWP-Konsens: 54,3 Mio) Dividende 0,30 Fr. 2022: Umsatzwachstum von 12-14% erwartet Adj. EBITDA-Marge von rund 30% Wird die beim IPO genannten Mittelfristziele eventuell anpassen - Relief Tochter APR kündigt Lizenzabkommen mit Meta Healthcare an - Santhera präsentiert Daten zur Wirksamkeit und Verträglichkeit von Vamorolone vollzieht ordentliche Kapitalerhöhung zur Schaffung eigener Aktien - Sensirion 2021: Umsatz 287,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 275,8 Mio) EBITDA 91,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 80,4 Mio) EBITDA-Marge 31,7% Mio Fr. (AWP-Konsens: 29,0%) Reingewinn 65,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 50,6 Mio) Rohstoffkosten konnten teils an Kunden weitergegeben werden 2022: Umsatz von 325-365 Mio Fr. erwartet BG-Marge in mittleren 50-ern,EBITDA-Marge in mittleren 20-ern Erwarten in nächsten Monaten anhaltend schwierige Situation vorbörsliche Indikation +2,4% - SF Urban Properties 2021: Reingewinn exkl. Neubew. 13,5 Mio Fr. (VJ 23,9 Mio) Reingewinn inkl. Neubew. 40,5 Mio Fr. (VJ 23,0 Mio) Dividende 3,60 Fr. (VJ 3,60 Fr.) Leerstand 2,6% (30.06.: 2,3%) Optimistisch für 2022 - Stadler Rail 2021: Umsatz 3635 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3692 Mio) Auftragseingang 5,57 Mrd Fr. (VJ 4,33 Mrd) EBIT 223,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 231 Mio) EBIT-Marge 6,2% (AWP-Konsens: 6,3%) Reingewinn 134,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 186 Mio) Dividende 0,90 Fr. (AWP-Konsens: 1,13 Fr.; 2020: 0,85 Fr.) 2022: Erwarten Auftragseingang zwischen 5,0 bis 6,0 Mrd Fr. Erwarten Umsatz zwischen 3,7 und 4,0 Mrd Fr. Erwarten stabile EBIT-Marge Erwarten Investitionen von rund 200 Mio Fr. Finanz. Auswirkungen des Ukraine-Kriegs nicht abschliessend beurteilbar Mittelfristziel der EBIT-Marge von 8-9% um 1-2 Jahre verzögert Stadler-Chef Spuhler verzichtet erneut auf Lohn als CEO ad interim Vorbörsliche Indikation -3,0% - Tecan 2021: Umsatz 946,62 Mio Fr. (AWP-Konsens: 970,3 Mio) EBITDA 204,56 Mio Fr. (AWP-Konsens: 226,6 Mio) EBITDA-Marge 21,6% (AWP-Konsens: 23,3%) Reingewinn 121,66 Mio Fr. (AWP-Konsens: 148,1 Mio) Dividende 2,8 Fr. (AWP-Konsens: 2,88 Fr.; 2020: 2,30 Fr.) 2022: Umsatzwachstum im mittleren Zehnerprozentbereich in LW erwartet Bereinigte EBITDA-Marge 2022 bei rund 20% des Umsatzes erwartet Nach 2022 org. Wachstumsrate im mittleren-hohen einstelligen % in LW Vorbörsliche Indikation -5,1 Prozent - V-Zug 2021: Nettoumsatz 623,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 618,1 Mio) EBIT 62,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 62,1 Mio) Reinergebnis 55,4 Mio Fr. (VJ 43,2 Mio) Keine Dividende vorgeschlagen (AWP-Konsens: 0,00 Fr.) Rechnen mit Umsatzwachstum von mehr als 6% EBIT-Marge von 10% wird angestrebt Unsicherheiten in Bezug auf Lieferketten und Preise - Vetropack 2021: Umsatz 816,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 798,8 Mio) EBIT 81,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 82,0 Mio) Reingewinn 63,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 67,4 Mio) Dividende 1,30 Fr. (AWP-Konsens: 1,30; 2020: 1,30 Fr.) 2022: Werk in Ukraine wird 2022 nicht produzieren Ausfall WErk Ukraine führt zu Umsatzminus von 10% Operatives Ergebnis und Gewinn VJ sind nicht zu erreichen Kostenentwicklung wird zu weiteren Preisanpassungen führen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - China: Industrieproduktion 02/22 +7,5% yoy (VM +9,6%) Einzelhandelsumsatz 02/22 +6.7% yoy (VM +12,5%) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Barry Callebaut: UBS Fund Management senkt Anteil auf <3% - Cembra: Blackrock meldet Anteil von 3,21% - Geberit meldet Eigenanteil von 3,03%/2,61% - Meier Tobler: Moneta ASSET Management meldet Anteil von 3,04% - New Value: Roman Scharf meldet 9,26%/60,5%; Erik Jonas Petter Fällström 60,51% - Santhera: Idorsia Pharmaceuticals Ltd verringert Anteil auf 14,73% - Sensirion: Blackrock meldet Anteil von 2,99% - Vifor: HBK Management LLC meldet Anteil von 3,19% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Metall Zug: Ergebnis 2021 (BMK 08.00 Uhr) - Tecan: Ergebnis 2021 (Conf. Call 09.00 Uhr) - BKW: Ergebnis 2021 (BMK 09.30 Uhr) - Komax: Ergebnis 2021 (Conf. Call 09.30 Uhr) - Polypeptide: Ergebnis 2021 (Conf. Call 09.30 Uhr) - Stadler Rail: Ergebnis 2021 (BMK 09.30 Uhr) - V-Zug: Ergebnis 2021 (BMk 09.30 Uhr) - Sensirion: Ergebnis 2021 (BMK 10.00 Uhr) - Vetropack: Ergebnis 2021 (BMK 10.15 Uhr) - Bystronic: Ergebnis 2021 (Conf. Call 10.30 Uhr) - SF Urban: Ergebnis 2021 (BMK 12.00 Uhr) - Minoteries: Ergebnis 2021 (nachbörslich) - Molecular Partners: Ergebnis 2021 (nachbörslich, Conf. Call 16.03.) - GV: Roche Mittwoch: - APG SGA: Ergebnis 2021 (Conf. Call 10.00 Uhr) - BVZ: Ergebnis 2021 (BMK 10.00 Uhr9 - Fundamenta: Ergebnis 2021 (Conf. Call 10.30 Uhr) - Kuros: Ergebnis 2021 - Von Roll: Ergebnis 2021 - Molecular Partners: Call Ergebnis 2021 (13.00 Uhr) - GV: Dätwyler Donnerstag: - Swatch: BMK 2021 (10.00 Uhr) - Aluflexpack: Ergebnis 2021 - Asmallworld: Ergebnis 2021 - Swissquote: Ergebnis 2021 (Conf. Call 10.30 Uhr) - GV: BB Biotech, CPH, DKSH WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Produzenten- und Importpreisindex Februar 2022 (08.30 Uhr) Erste Schätzung Logiernächte Februar (14.00 Uhr) - BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte Februar 2022 (Donnerstag) Ausland: - DE: ZEW-Konjunkturerwartungen 03/22 (11.00 Uhr) - EUR: Industrieproduktion 01/22 (11.00 Uhr) - US: Erzeugerpreise 02/22 (13.30 Uhr) Empire State Index 03/22 (13.30 Uhr) API Ölbericht (Woche, 21.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.03.2022 Übernahmeangebote: - Vifor (durch CSL, Nachfrist 09.03. bis 22.03.2022) - Bank Linth LLB (durch LLB, Angebotsfrist 14.03. bis 13.04.2022 geplant) Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (per 1.6.; letzter Handelstag 31.5.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: per 17.03: - Roche Holding AG (9,30 Fr.) per 18.03: - Dätwyler Holding AG (4,20 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0324 - USD/CHF: 0,9380 - Conf-Future: -76 BP auf 156,20% (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,378% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +1,59% auf 11'679 Punkte - SLI (Montag): +1,34% auf 1'839 Punkte - SPI (Montag): +1,37% auf 14'819 Punkte - Dax (Montag): +2,21% auf 13'929 Punkte - CAC 40 (Montag): +2,62% auf 6'370 Punkte

awp-robot/sw/

(AWP)