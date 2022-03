STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Donnerstag nur optisch etwas geschwächt in den Handel starten. Der Dividendenabgang von 9,30 Franken bei Schwergewicht Roche wird auf dem Leitindex lasten. Die Vorgaben aus Übersee sind unterdessen freundlich. Nach der ersten Zinserhöhung der US-Notenbank Fed seit 2018 sackte der US-Standardwerteindex Dow Jones zunächst zwar ab, holte die Verluste dann aber auf, um am Ende noch höher zu schliessen. Die Börsen in Asien haben den Staffelstab übernommen und präsentieren sich am Donnerstagmorgen fest. - SMI vorbörslich: -0,12% auf 11'886,77 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +1,55% auf 34'063 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +3,77% auf 13'437 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +3,46% auf 26'653 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Swiss Re 2021: Ökonomische Erträge 3,8 Mrd USD (VJ -0,43 Mrd) SST-Quote per 1. Januar mit 223% in Zielspanne von 200-250% Raymond Ch'ien wird sich nicht zur Wiederwahl in VR stellen CEO hat 2021 7,2 Mio Fr. verdient (VJ 6,1 Mio) VRP: Konzentrieren uns auf Verbesserung der Profitabilität - Adecco lanciert Pflichtübernahmeangebot für Akka Technologies - Julius Bär zahlt Tier1-Anleihe zum ersten Kündigungstermin zurück - Roche bietet Tests zur Identifizierung von Omikron-Varianten an - Swatch 2021: CEO Nick Hayek verdient 6,58 Mio Fr. (VJ 4,58 Mio) Swatch +2,0%; Richemont vorbörslh +1,7% nach Uhrenexporten - UBS Asset Management erwartet Gewinn aus Verkauf von rund 0,9 Mrd US-Dollar Asset Management verkauft Beteiligung an japanischem Joint-Venture an KKR - Asmallworld 2021: Umsatz 15,6 Mio Fr. (VJ 12,0 Mio) EBITDA 2,4 Mio Fr. (VJ 1,5 Mio) Grösste Auswirkungen der Pandemie liegen hinter uns Wegen neuer Einschränkungen langer Weg bis vollständige Erholung 2022: Umsatz von 17-18 Mio Franken erwartet EBITA von 2,6-2,8 Mio Franken erwartet - Swissquote 2021: Reingewinn 193,1 Mio Fr. (VJ 91,0 Mio) Dividende 2,20 Fr. (VJ 1,50 Fr.) Bis 2025 Ertragsziel von 750 Mio Fr., Vorsteuergewinnziel 350 Mio Veränderungen im Verwaltungsrat 2022: Erste 2 Monate starkes Wachstum mit 1,4 Mrd Fr. Nettoneugeld Wachstum dürfte derzeit schwierige Marktumfeld kompensieren Mit Ertrag von 475 Mio Fr, Vorsteuergewinn 225 Mio gerechnet vorbörsliche Indikation +2,2% - Valartis 2021: Jahresgewinn von 5-6 Mio Fr. erwartet Engagement in Russland macht 30 Prozent der Konzernbilanz aus - Cicor: Denise Koopmans als neues VR-Mitglied vorgeschlagen - Dätwyler-Aktionäre stimmen an GV allen Anträgen zu - Forbo schliesst laufendes Aktienrückkaufsprogramm ab - Hypothekarbank Lenzburg beruft Stefan Meyer in Geschäftsleitung - Implenia gewinnt Auftrag über 186 Mio Fr in Düsseldorf - New Value wird ab 29. März als Talenthouse AG (THAB) operieren - Relief: Tochter APR erreicht in Studie mit Corona-Spray Ziele nicht NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Börse SIX führt rund um die Uhr gehandelte Krypto-Futures ein PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: BAZG: Exporte Februar zum VM real +8,1%, nominal +15,4% (saisonbereinigt) BAZG: Handelsbilanzüberschuss Februar bei 5,70 Mrd Fr. (saisonber.) BAZG: Importe Februar zum VM real -0,9%, nominal -2,9% (saisonbereinigt) BAZG: Neues Export-Allzeithoch primär wegen Pharma und Chemie BAZG: Uhrenexporte Februar unbereinigt 1,99 Mrd Fr. (nom. +24,4.% gg VJ) - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS Osram: Bestinver Gestión senkt Anteil auf <3% - Ascom: Swisscanto Fondsleitung AG verringert Anteil auf <3% - Cosmo: UBS Fund Management verringert Anteil auf <3% - GAM meldet Eigenanteil von 6,03%/11,31% - Georg Fischer: Credit Suisse Funds AG meldet Anteil von 3,02% - Nestlé: Nestlé S.A. meldet Anteil von 3,02% - New Value: Gruppe Talenthouse melden Anteil von 69,16% - Santhera meldet Eigenanteil von 10,72%/69,65% - Tecan: Blackrock meldet Anteil von 5,01% - Vontobel: UBS Fund Management reduziert Anteil auf 3,02% PRESSE DONNERSTAG - keine relevanten Meldungen ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Swatch: BMK 2021 (10.00 Uhr) - Swissquote: Conf. Call zu Ergebnis 2021 (10.30 Uhr) - Aluflexpack: Ergebnis 2021 (nachbörslich, Call Freitag 10.00 Uhr) - Minoteries: Ergebnis 2021 (nachbörslich) - GV: BB Biotech, CPH, DKSH Freitag: - Bachem: Ergebnis 2021 (Conf. Call 10.00 Uhr) - CFT: Ergebnis 2021 (Conf. Call 10.30 Uhr) - Interroll: Ergebnis 2021 (Conf. Call 9.00 Uhr) Montag: - Keine Ankündigungen WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Ausland: - EU: Verbraucherpreise 02/22 (endgültig, 11.00) - GB: BoE, Zinsentscheid (13.00) - US: Baubeginne- und genehmigungen 02/22 (13.30) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche, 13.30) Philadelphia Fed Business Outlook 03/22 (13.30) Industrieproduktion 02/22 (14.15) Kapazitätsauslastung 02/22 (14.15) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.03.2022 Übernahmeangebote: - Vifor (durch CSL, Nachfrist 09.03. bis 22.03.2022) - Bank Linth LLB (durch LLB, bis 13.04. um 16.00 Uhr, Nachfrist 22.4.-5.5.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (per 1.6.; letzter Handelstag 31.5.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Roche Holding AG (9,30 Fr.) per MORGEN: - Dätwyler Holding AG (4,20 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0386 - USD/CHF: 0,9407 - Conf-Future: -17 BP auf 156,15% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,425% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +1,87% auf 11'901 Punkte - SLI (Mittwoch): +2,80% auf 1'889 Punkte - SPI (Mittwoch): +2,16% auf 15'131 Punkte - Dax (Mittwoch): +3,76% auf 14'441 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +3,68% auf 6'589 Punkte

