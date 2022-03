STIMMUNG - Auch zu Wochenschluss dürfte der Schweizer Aktienmarkt mit Gewinnen in den Handel starten. Nach seiner zuletzt rasanten Erholung wurde jedoch am grossen Verfallstag an den Terminbörsen ein Gang zurückgeschaltet. Der hiesige Börsenplatz würde damit den Vorgaben aus Übersee folgen. - SMI vorbörslich: +0,16% auf 12'081,66 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +1,23% auf 34'481 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +1,33% auf 13'615 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +0,65% auf 26'827 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis: positive Resultate für Kesimpta bei Menschen mit MS und Covid-19 - Aluflexpack 2021: EBITDA v. Einmaleffekten 41,8 Mio EUR (AWP-Konsens 41,3 Mio Bereinigte EBITDA-Marge 15,7% (VJ 15,6%) Reinergebnis 14,2 Mio EUR (AWP-Konsens: 16,5 Mio) Keine Dividende, Investition in Wachstum 2022: Umsatzausblick bestätigt, 310-330 Mio EUR erwartet EBITDA vor Sondereffekten von 35-40 Mio EUR erwartet - Bachem 2021: Umsatz 503,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 515,3 Mio) EBIT 128,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 134,9 Mio) EBIT-Marge 25,6% (AWP-Konsens: 26,2%) Reingewinn 114,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 113,3 Mio) Dividende 3,50 Fr. (AWP-Konsens: 3,68; 2020: 3,25 Fr.) 100-Mio Umsatzziel für Oligonukleotide wird in 2023 erreicht Umsatz wird 2022-2026 um durchschnittlich 15% pro Jahr steigen EBIT wird prozentual stärker als der Umsatz wachsen Vereinheitlichung der Aktienstruktur und Split 1:5 vorgeschlagen steigert Umsatz und Gewinn deutlich (HEADLINE) will Aktienstruktur vereinheitlichen (HEADLINE) - CFT 2021: Reingewinn nach Minderheiten 65,3 Mio Fr. (VJ 70,9 Mio) Betriebsgewinn 73,2 Mio Fr. (VJ 84,1 Mio) Dividende 5,00 Fr. (VJ 5,00 Fr.) Zusatzdividende - 1 neue Aktie für 100 gehaltene Anteile 2022: Handelsaktivität im Januar, Februar etwas höher als im VJ (zu kWK) - Interroll 2021: Reingewinn 80,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 81,0 Mio) Dividende 31, Fr. (AWP-Konsens: 30,38 Fr.; 2020: 27,00 Fr.) EBITDA 122,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 131,6 Mio) EBIT 99,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 106,2 Mio) Sehr geringer Umsatzanteil Russland/Ukraine - Risiken aber erhöht Mittelfristige Marktnachfrage überprop. stark 2022: Positiv gestartet, vorsichtig optimistisch Wichtige Kernmärkte leiden noch unter Auswirkungen Covid - Groupe Minoteries 2021: Umsatz 142,2 Mio Fr. (VJ 143,7 Mio) Dividende 9,00 Fr. (VJ 9,00 Fr.) Reingewinn 7,2 Mio Fr. (+20,4%) 2022: Perspektiven für das Jahr sind komplex - Lindt: Dieter Weisskopf tritt gegen Ende 2022 als CEO zurück (Pensionierung) VR ernennt Konzernleitungsmitglied Adalbert Lechner zum Nachfolger Weisskopf soll an GV neues Mitglied des Verwaltungsrats werden "Langfristige Kontinuität an der Konzernspitze ist gewährleistet" - BB-Biotech-GV segnet Anträge des Verwaltungsrats ab - 2 neue VR-Mitglieder - Cosmo: Positive Ergebnisse für Endoskopiemodul GI Genius - DKSH-Aktionäre stimmen an GV allen Anträgen zu - Dufry gewinnt neuen Duty-Free- Vertrag in Mexiko - LUKB-Vizepräsident Josef Felder tritt nicht mehr zur Wahl an - Orell Füssli übernimmt Buchhandlung Barth im ShopVille - VAT: Heinz Kundert stellt sich nicht mehr für Wiederwahl zur Verfügung NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Hilti 2021: Reingewinn 675 Mio Fr. (VJ 531 Mio) Betriebsgewinn 847 Mio Fr. (VJ 728 Mio) 2022: Erneut zweistelliges Umsatzwachstum angestrebt Profitabilität um 2-3 Prozentpunkte unter Niveau von 2021 - Cham Group ernennt Thomas Aebischer zum neuen CEO und erweitert die GL - Migros Bank ernennt Dietmar Walangitang zum Leiter Leasing PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: JP: MNI JAPAN FEB CORE CPI +0.6% Y/Y; JAN +0.2% BANK OF JAPAN BOARD KEEPS YIELD CURVE CONTROL WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Santhera meldet Eigenanteil von 29,49%/55% - Swatch: Blackrock meldet Anteil von 3,02% - Tecan: Blackrock meldet Anteil von 4,85% - UBS meldet Eigenanteil von 9,77%/5,06% - Vontobel: UBS Fund Management senkt Anteil auf <3% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Aluflexpack: Conference Call zu Ergebnis 2021 (10.00 Uhr) - Bachem: Conference Call zu Ergebnis 2021 (10.00 Uhr) - Interroll: Conference Call zu Ergebnis 2021 (10.00 Uhr) - CFT: Conference Call zu Ergebnis 2021 (10.30 Uhr) Montag: - Keine Termine Dienstag: - Warteck Invest: Ergebnis 2021 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Partners Group: Ergebnis 2021 (BMK 09.00 Uhr) - GV: Bell, Bellevue, Schindler WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: Publikation Geschäftsbericht (Dienstag) Zahlungsbilanz Q4 (Dienstag) Ausland: - EU: Handelsbilanz 01/22 (11.00 Uhr) Arbeitskosten Q4/21 (11.00 Uhr) - RU: Zentralbank, Zinsentscheid (11.30 Uhr) - US: Wiederverkäufe Häuser 02/22 (15.00 Uhr) Frühindikator 02/22 (15.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: HEUTE Übernahmeangebote: - Vifor (durch CSL, Nachfrist 09.03. bis 22.03.2022) - Bank Linth LLB (durch LLB, bis 13.04. um 16.00h, Nachfrist 22.4.-5.5.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Talenthouse AG (THAG) per 29.3. (ex New Value) Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (per 1.6.; letzter Handelstag 31.5.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Dätwyler Holding AG (4,20 Fr.) per 21.03.: - BB Biotech (3,85 Fr.) - CPH (1,30 Fr.) per 22.03.: - Hypi Lenzburg (115 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0396 - USD/CHF: 0,9381 - Conf-Future: +33 BP auf 156,50% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,389% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +1,35% auf 12'062 Punkte - SLI (Donnerstag): +1,15% auf 1'911 Punkte - SPI (Donnerstag): +1,58% auf 15'370 Punkte - Dax (Donnerstag): -0,36% auf 14'388 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +0,36% auf 6'613 Punkte

awp-robot/sw/kw

(AWP)