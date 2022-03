STIMMUNG - Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich für den Mittwoch gemäss den vorbörslichen Kursen eine Fortsetzung des Aufwärtstrends ab. Die Ankündigung des Fed-Chefs Jerome Powell, die Zinsen zur Bekämpfung der Inflation wenn nötig noch aggressiver anzuheben, als bereits angekündigt, sorgte an den Finanzmärkten nur vorübergehend für Verunsicherung. - SMI vorbörslich: +0,08% auf 12'212,61 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +0,74% auf 34'807 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +1,95% auf 14'109 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +3,00% auf 28'040 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Lonza ernennt Christian Seufert zum Leiter Capsules and Health Ingredients - Swiss-Life-Chef Patrick Frost verdient mehr - Vifor: CSL hält mit Ende der Offerte insgesamt 94% an Vifor - Cosmo 2021: Operatives Ergebnis 11,1 Mio EUR (VJ 6,9 Mio) Nachsteuergewinn Mio 21,7 EUR (VJ -7,9 Mio) 2022: Umsatz bei 90-100 Mio EUR und op. Ergebnis bei 20-25 Mio erwartet ernnent Luigi Longo per 1. April zum Chief Scientific Officer ernnent Stefano Alvergna per 1. April zum Chief Medical Officer - Perrot Duval 2021/22: Verlust von 1,5 Mio Fr. erwartet 9 Mte: Umsatz 9,5 Mio FR (VJ 2,8 Mio) Verlust 1,9 Mio Fr. (VJ Verlust 1,8 Mio) 2022/23: Ausblick vielversprechend - Swiss Steel ernennt Marco Portmann zum neuen Finanzchef NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - GB: Verbraucherpreise Feb +6,2% gg VJ (Prognose +6,0) Verbraucherpreise Feb +0,8 % gg VM (Prognose +0,6) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Galenica: Blackrock meldet Anteil von 3,2% - Schweiter: UBS Fund Management senkt Anteil auf <3% - Vifor: Norges Bank verringert Anteil auf 2,25% - Zur Rose: Blackrock meldet Anteil von 2,8% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Cosmo: Conference Call zu Ergebnis 2021 - GV: Autoneum, Novavest, SPS Donnerstag: - Meyer Burger: Ergebnis 2021 - Helvetia: Ergebnis 2021 - Investis: Ergebnis 2021 - LM Group: Ergebnis 2021 - Zur Rose: Ergebnis 2021 - Spexis: Ergebnis 2021 - GV: ABB, Givaudan Freitag: - Adval Tech: Ergebnis 2021 - Edisun Power: Ergebnis 2021 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Konjunkturprognose Frühjahr (10.00 Uhr) - SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung (Donnerstag) Ausland: - DE: Ifo-Konjunkturprognose (10.00 Uhr) - US: Verkauf neuer Häuser 02/22 (15.00 Uhr) EIA Ölbericht (15.30 Uhr) - EU: Verbrauchervertrauen 03/22 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.04.2022 Übernahmeangebote: - Bank Linth LLB (durch LLB, bis 13.04. um 16.00h, Nachfrist 22.4.-5.5.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Talenthouse AG (THAG) per 29.3. (ex New Value) Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (per 1.6.; letzter Handelstag 31.5.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per 24.03.: - Bell (7,00 Fr.) - Bellevue (2,70 Fr.) - Schindler (4,00 Fr.) per 25.3.: - Autoneum (1,50 Fr.) EX-DIVIDENDE DATEN: per 24.03: - Schindler Holding AG (4,00 Fr.) - Bellevue Group AG (2,70 Fr.) - Bell Food Group AG (7,00 Fr.) per 25.03: - Autoneum Holding AG (1,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.12 Uhr) - EUR/CHF: 1,0304 - USD/CHF: 0,9344 - Conf-Future: -66 BP auf 155,44% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,469% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,26% auf 12'203 Punkte - SLI (Dienstag): +0,34% auf 1'937 Punkte - SPI (Dienstag): +0,21% auf 15'574 Punkte - Dax (Dienstag): +1,02% auf 14'473 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +1,17% auf 6'659 Punkte

awp-robot/sw/ra

(AWP)