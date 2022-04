STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Montag mit leichten Gewinnen starten. Den positiven Vorgaben aus den USA und aus Asien werde sich der hiesige Markt wohl anschliessen, heisst es. Nach wie vor stünden zwar der Krieg in der Ukraine, volatile Energiepreise und die Rezessionsangst im Fous der Anleger, allerdings würden diese Belastungsfaktoren im Augenblick von den Anlegern ausgeblendet.

- SMI vorbörslich: +0,54% auf 12'245,36 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,40% auf 34'818 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,29% auf 14'262 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +0,04% auf 27'678 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis will mit neuer Organisationsstruktur Wachstumsziele erreichen Integration von Pharma und Onkologie in einen Geschäftsbereich Vertriebs- und Gemeinkosten bis 2024 um mindestens 1 Mrd USD senken Diverse Veränderungen in der Geschäftsleitung Bis 2026 sollen operative Verbesserungen zu Umsatzwachstum von 4% führen vorbörsliche Indikation +1,2% Roche erhält für Corona-Behandlung Actemra "Priority Review"-Status des FDA - Roche: Daten zu MS-Mittel Ocrevus untermauern Wirksamkeit - Credit Suisse veröffentlicht Antworten zu Ethos-Fragen - Vifor vermeldet neue Veltassa-Daten - Zurich ernennt Livewell-Chefin zur Leiterin des Geschäfts in Portugal - Montana Aerospace 2021: Adj. EBITDA 56,1 Mio EUR (VJ 44,8 Mio) Reinergebnis -49,4 Mio EUR (VJ -57,7 Mio) Umsatz nun 790,1 Mio EUR (Vorabmeldung: 767,5 Mio) Produktion wird schrittweise hochgefahren Kein unmittelbares Risiko wg Situation an Rohstoffmärkten 2022: Umsatzziel bestätigt - rund 1,1 Mrd EUR hoher zweistelliger Millionenbetrag bei adj. EBITDA - Forbo-GV stimmt allen Verwaltungsrats-Anträgen zu - HBM 2021/22: Jahresverlust von rund 80 Mio Fr. (VJ Gewinn 756 Mio) - Idorsia: Neue Daten zeigen Wirksamkeit von Clazosentan - Landis+Gyr schliesst Verkauf der Beteiligung an Intellihub Joint Venture ab - Rieter schliesst Akquisition der Saurer-Geschäft ab NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - U-blox: Blackrock senkt Anteil leicht auf 3,44% - Zur Rose: Blackrock meldet Anteil von 2,89%/1,02% PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Dienstag: - AMS Osram: Capital Markets Day - Skan: Ergebnis 2021 - Valartis: Ergebnis 2021 - GV: Newron, Oerlikon, Orior, Straumann Mittwoch: - Sulzer: Auftragseingang Q1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - GV: UBS, Zurich Insurance, Huber+Suhner, Mobilezone, Plazza, Schweiter, Sulzer, Valora, Vontobel WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Logiernächte Februar (08.30 Uhr) Ausland: - EU: Sentix Investorvertrauen (10.30 Uhr) Erzeugerpreise (11.00 Uhr) - US: Auftragseingang Industrie (16.00 Uhr) Auftragseingang langlebige Güter (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.04.2022 Übernahmeangebote: - Vifor (durch CSL, Vollzug Mitte 2022 erwartet) - Bank Linth LLB (durch LLB, bis 13.04. um 16.00h, Nachfrist 22.4.-5.5.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (per 1.6.; letzter Handelstag 31.5.) - Poenina: (nach Übernahme durch Burkhalter per 30.6.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Leonteq (3,00 Fr.) - Inficon (21,00 Fr.) - PSP Swiss Property (3,75 Fr.) per 05.04: - Intershop (25,00 Fr.) per 06.04: - Forbo (25,00 Fr.) per 07.04: - Orior (2,40 Fr.) - Oerlikon (0,35 Fr.) - Straumann (6,75 Fr.) DEVISEN/ZINSEN 08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,0234 - USD/CHF: 0,9261 - Conf-Future: - SNB: Kassazinssatz 0,64% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,14% auf 12'179 Punkte - SLI (Freitag): -0,03% auf 1'924 Punkte - SPI (Freitag): +0,20% auf 15'569 Punkte - Dax (Freitag): +0,22% auf 14'446 Punkte - CAC 40 (Freitag): +0,37% auf 6'684 Punkte

awp-robot/sw/uh

(AWP)