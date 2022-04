STIMMUNG - Nach dem starken Wochenstart dürfte der Schweizer Aktienmarkt am Dienstag etwas zurückhaltender in den Handel starten. Am Vortag war der Leitindex SMI dank eines Endspurts am Ende auf Tageshoch aus dem Handel gegangen. Kursgewinne der drei Schwergewichte hatten ihn dabei massgeblich gestützt. Die Vorgaben aus Übersee sorgen aber auch am Dienstagmorgen für einen gewissen Rückenwind.

- SMI vorbörslich: +0,13% auf 12'357,06 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,30% auf 34'922 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +1,90% auf 14'533 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,17% auf 27'783 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - AMS Osram: Wollen weiterhin EBIT-Marge von 20+% erreichen Erstes Ziel ist EBIT-Marge von 15% oder höher im Jahr 2024 Basis für EBIT-Marge 2024 ist Umsatz von 4,9 Mrd EUR (+/-300 Mio) Planen neue Fabrik in Malaysia, Investition von rund 800 Mio EUR gibt neues Margenziel für 2024 aus (HEADLINE) vorbörsliche Indikation +1,8% - Novartis erweitert die Produktionskapazitäten für Zolgensma in USA legt weitere Wirksamkeitsdaten zu MS-Mittel Kesimpta vor - ABB-Schweiz-Chef wird im Herbst BKW-CEO - Aluflexpack: Übernahme von 80% am Verpackungsspezialisten Teko Tekos Nettoumsatz 2021 bei 16 Mio Euro stärkt Position im türkischen Markt - Skan 2021: Umsatz 234,3 Mio Fr. (VJ 191,7 Mio) EBITDA 30,7 Mio Fr. (VJ 16,5 Mio) Reingewinn 21,4 Mio Fr. (VJ 11,6 Mio) EBITDA-Marge 13,1% (VJ 8,6%) Dividende 0,24 Fr. pro Aktie beantragt Beteiligung an Aseptic Technologies wird auf 90% erhöht 2022: Umsatzplus im mittleren bis oberen Zehnprozentbereich erwartet EBITDA-Marge bei 13-15% erwartet - Valartis 2021: Geschäftsertrag 13,2 Mio Fr. (VJ 9,8 Mio) Ergebnis +5,9 Mio Fr. (VJ -10,7 Mio) Sind über 63%-Tochtergesellschaft ENR Umfeld in Russland ausgesetzt Operatives Geschäft von ENR in Russland läuft weiterhin normal Keine wesentliche risikomindernde Reorganisation erforderlich - ENR Russia: Reingewinn 3,34 Mio Fr. (VJ -5,73 Mio) - Relief und NeuroRx unternehmen Schritte in Richtung Streit-Schlichtung - SoftwareOne hat 4,4 Mio Crayon-Aktien zu 145 NOK das Stück platziert - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Highlight Ev: Digital Domain Holdings Limited Hong Kong senkt Anteil auf <3% - Interroll: Credit Suisse Funds meldet Anteil von 3,07% - SoftwareOne senkt Beteiligung an Crayon Group - Varia US: Credit Suisse Funds AG verringert Anteil auf <3% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - AMS Osram: Capital Markets Day (online, ab 13.00 Uhr) - Skan: BMK (10.00 Uhr, Zürich) - GV: Newron, Oerlikon, Orior, Straumann Mittwoch: - Sulzer: Auftragseingang Q1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - GV: UBS, Zurich, Huber+Suhner, Mobilezone, Plazza, Schweiter, Sulzer, Valora, Vontobel Donnerstag: - Jungfraubahn: Ergebnis 2021 - Zwahlen et Mayr: Ergebnis 2021 (nachbörslich) - GV: Nestlé, Swiss Re, Emmi, Fundamenta, Rieter, Zehnder WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Seco: Arbeitsmarktdaten März 2022 (Donnerstag) - SNB: Devisenreserven März 2022 (Donnerstag) Ausland: - Deutschland: PMI Dienste 03/22 (09.55 Uhr; 2. Veröffentlichung) - Eurozone: PMI Dienste 03/22 (10.00 Uhr; 2. Veröffentlichung) - Grossbritannien: PMI Dienste 03/22 (10.30 Uhr; 2. Veröffentlichung) - USA: Handelsbilanz 02/22 (14.30 Uhr) PMI Dienste 03/22 (15.45 Uhr; 2. Veröffentlichung) ISM Index Dienste 03/22 (16.00 Uhr) API Ölbericht (22.30 Uhr; Woche) SONSTIGES - China/Hong Kong: Feiertag, Börsen geschlossen - Nächster Eurex-Verfall: 15.04.2022 Übernahmeangebote: - Vifor (durch CSL, Vollzug Mitte 2022 erwartet) - Bank Linth LLB (durch LLB, bis 13.04. um 16.00h, Nachfrist 22.4.-5.5.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (per 1.6.; letzter Handelstag 31.5.) - Poenina: (nach Übernahme durch Burkhalter per 30.6.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Intershop (25,00 Fr.) per 06.04: - Forbo (25,00 Fr.) per 07.04: - Orior (2,40 Fr.) - Oerlikon (0,35 Fr.) - Straumann (6,75 Fr.) per 08.04: - Vontobel (3,00 Fr.) - Huber+Suhner (2,00 Fr.) - Sulzer (3,50 Fr.) - Zurich Insurance (22,00 Fr.) - Schweiter (40,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,0159 - USD/CHF: 0,9260 - Conf-Future: +184 BP auf 155,62% (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,533% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +1,33% auf 12'341 Punkte - SLI (Montag): +0,88% auf 1'941 Punkte - SPI (Montag): +1,20% auf 15'756 Punkte - Dax (Montag): +0,50% auf 14'518 Punkte - CAC 40 (Montag): +1,07% auf 6'731 Punkte

awp-robot/sw/

(AWP)