STIMMUNG - Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich zur Wochenmitte eine etwas tiefere Eröffnung ab. Damit würde der Leitindex SMI den insgesamt schwächeren Vorgaben aus Übersee folgen. Weitere Sanktionen des Westens gegen Russland sowie Äusserungen aus den Reihen der US-Notenbank Fed lasten auf den Kursen.

- SMI vorbörslich: -0,33% auf 12'335,93 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -0,80% auf 34'641 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -2,26% auf 14'204 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -1,48% auf 27'376 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis-Tochter Sandoz erweitert Zusammenarbeit mit Ares Genetics erhält US-Zulassung für Alpelisib zur Behandlung von Grosswuchssyndrom - UBS: Kleine Anzahl von GWM-Kunden identifiziert, die von Sanktionen betroffen Diese haben ausstehende Krediten von insgesamt weniger als 10 Mio USD - Lonza verkauft MAST-Plattform an Merck-Tochter - Straumann-Aktionäre stimmen VR-Anträgen zu und wählen neue Verwaltungsrätin - Sulzer Q1: Bestellungseingang 858,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 818,3 Mio) Gute Nachfragedynamik in vielen Branchen 2022: Ziele bestätigt - org. Wachstum von 2-4%, Marge von knapp 10% Mikhail Lifshitz tritt nicht für erneute Amtszeit an Heike van de Kerkhoff tritt nicht wie geplant zur VR-Wahl an vorbörsliche Indikation +1,6% - Addex erweitert Pipeline um Schizophrenie-Behandlung - Leclanché liefert Batteriesystem für Scandlines-Frachtfähre - Groupe Minoteries schlägt Olivier Schucht für Verwaltungsrat vor - Orior-Aktionäre stimmen allen Anträgen des Verwaltungsrats zu - Youngtimers hält noch 6,61% an Talenthouse - Zur Rose beantragt an GV weitere Kapitalerhöhung - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - DE: Auftragseingang Industrie FEB -2,2% gg VM (PROG -0,2) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Coltene: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,01% - Komax: Blackrock meldet Anteil von 3,06% - Novartis meldet Eigenanteil von 5,02%/1,0049% - Swatch: Blackrock meldet Anteil von 3,02% - Talenthouse: Gruppe Reichart/Rimon Gold/Talenthouse meldet Anteil von 59,92% - Zur Rose: Blackrock meldet Anteil von 3,07%/1,02% - PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - GV: UBS, Zurich, Huber+Suhner, Mobilezone, Plazza, Schweiter, Sulzer, Valora, Vontobel Donnerstag: - Jungfraubahn: Ergebnis 2021 - Zwahlen et Mayr: Ergebnis 2021 (nachbörslich) - GV: Nestlé, Swiss Re, Emmi, Fundamenta, Rieter, Zehnder Freitag: - Luzerner Kantonalbank Ergebnis Q1 - GV: Allreal, TX Group WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Seco: Arbeitsmarktdaten März 2022 (Donnerstag) - SNB: Devisenreserven März 2022 (Donnerstag) Ausland: - EZ: Produzentenpreise 02/22 (11.00 Uhr) - US: EIA Ölbericht (Woche) (16.30 Uhr) FOMC Sitzungsprotokolle 16.3.22 (20.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.04.2022 Übernahmeangebote: - Vifor (durch CSL, Vollzug Mitte 2022 erwartet) - Bank Linth LLB (durch LLB, bis 13.04. um 16.00h, Nachfrist 22.4.-5.5.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (per 1.6.; letzter Handelstag 31.5.) - Poenina: (nach Übernahme durch Burkhalter per 30.6.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Forbo (25,00 Fr.) per 07.04: - Orior (2,40 Fr.) - Oerlikon (0,35 Fr.) - Straumann (6,75 Fr.) per 08.04: - Huber+Suhner (2,00 Fr.) - Vontobel (3,00 Fr.) - Sulzer (3,50 Fr.) - Zurich Insurance (22,00 Fr.) - Schweiter (40,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,0145 - USD/CHF: 0,9328 - Conf-Future: -106 BP auf 154,56 % (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,555% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,29% auf 12'377 Punkte - SLI (Dienstag): -0,15% auf 1'938 Punkte - SPI (Dienstag): +0,22% auf 15'790 Punkte - Dax (Dienstag): -0,65% auf 14'424 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -0,58% auf 6'646 Punkte

awp-robot/sw/

(AWP)