Die Angst vor schnell steigenden Zinsen in den USA hält auch am Donnerstag die Schweizer Aktienbörse fest im Griff. Ein allzu rascher und heftiger Zinsanstieg könnte die Wirtschaft in eine Rezession stürzen, wird am Markt befürchtet. "Das Zinsgespenst treibt auf dem Börsenparkett dies- und jenseits des Atlantiks sein Unwesen, sagt ein Händler. Zudem sorgt der Ukraine-Krieg weiterhin für Verunsicherung und damit für Volatilität an den Märkten.

- SMI vorbörslich: -0,12% auf 12'305,73 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -0,42% auf 34'497 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -2,22% auf 13'889 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -1,62% auf 26'908 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Swiss Re: Langfristiges Wachstums als treibende Kraft für Dividendenpolitik IFRS-Umstellung per 2024 führt voraussichtlich zu Gewinnsteigerung Dividendensteigerungen im Einklang mit Gewinnen und Wachstumsplänen CEO: Sehen attraktive Chancen, um unser Kapital einzusetzen erläutert am Investorentag die neu gesetzten Ziele strebt bis 2024 Eigenkapitalrendite von 14% an vorbörsliche Indikation +0,9% - Credit Suisse legt wegen Reorganisation angepasste historische Daten vor - Zurich-Aktionäre wählen Peter Maurer in den Verwaltungsrat - Dätwyler: will US-Unternehmen QSR übernehmen QSR-Übernahme soll im Q2 2022 abgeschlossen werden Deutliche Reduktion der Abhängigkeit vom europäischen Markt QSR-Umsatz 164 Mio USD, 1250 Beschäftigte Transaktionsvolumen 625 Mio USD verschiebt Publikation HJ-Zahlen auf 24. August 2022 - Jungfraubahn 2021: Reinergebnis -0,16 Mio Fr. (VJ -9,7 Mio) Verkehrsertrag 78,68 Mio Fr. (VJ 75,6 Mio) Betriebsertrag 130.8 Mio Fr. (VJ 125,6 Mio) EBITDA 28,7 Mio Fr. (VJ 22,3 Mio) Erneut keine Dividende 2022: Folgen von Ukraine-Krieg und Pandemie nicht abschätzbar - Vontobel Q1: Ertrag auf einem hohen Niveau hohe Nettoneugeldzufluss Wealth Management Nettoneugeldzufluss Asset Managements zurückhaltend Russische und weissrussische diskret. Mandate unter 0,1% von AUM wählt Andreas Utermann zum neuen VRP - Aevis beantragt an GV Kapitalerhöhung - Asmallworld nominiert Christopher Hartley für Verwaltungsrat - Emmi stellt Lieferungen nach Russland ein - Huber+Suhner-Aktionäre heissen sämtliche VR-Anträge gut - Montana Aerospace führt angekündigte Kapitalerhöhung durch - Schweiter-Aktionäre segnen an GV alle Anträge ab - Valora-Aktionäre wählen Sascha Zahnd zum neuen Verwaltungsratspräsidenten NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Repower zieht Elcom-Teilverfügung ans Bundesgericht weiter PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Seco: Arbeitslosenquote März 2,4% (VM 2,5%), saisonber. 2,2% (VM 2,3%) - Ausland: - DE: Gesamtproduktion Feb +0,2% gg Vormonat (Prognose +0,2) Gesamtproduktion Feb +3,2 % gg Vorjahr (Prognose +3,7) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Fundamenta: UBS Fund Management senkt Anteil auf 5,8% - Montana Aerospace: Michael Tojner meldet Anteil von <3%/7,7% - Perfect Holding: The Fighter Collection Ltd meldet Anteil von 65,2% - Swatch: Blackrock meldet Anteil von 3,04% - Swiss Re: UBS Fund Management verringert Anteil auf <3% - Temenos: Caisse des dépots et consignations verringert Anteil auf <3% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Swiss Re: Investorentag 2022 (Webcast 10.00 Uhr) - Jungfraubahn: BMK zu Ergebnis 2021 (09.45 Uhr) - Zwahlen et Mayr: Ergebnis 2021 (nachbörslich) - GV: Nestlé, Emmi, Fundamenta, Rieter, Zehnder Freitag: - LUKB: Ergebnis Q1 - GV: Allreal, TX Group Montag: - Bossard: Umsatz Q1 - Romande Energie: Ergebnis 2021 - GV: Bossard, Luzerner Kantonalbank WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: Devisenreserven März 2022 (09.00 Uhr) Ausland: - EU: Einzelhandelsumsatz Februar 022 (11.00 Uhr) EZB, Sitzungsprotokoll 10.3.22 (13.30 Uhr) - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe Woche (14.30 Uhr) Konsumentenkredite Februar 2022 (21.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.04.2022 Übernahmeangebote: - Vifor (durch CSL, Vollzug Mitte 2022 erwartet) - Bank Linth LLB (durch LLB, bis 13.04. um 16.00h, Nachfrist 22.4.-5.5.) Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (per 1.6.; letzter Handelstag 31.5.) - Poenina: (nach Übernahme durch Burkhalter per 30.6.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach Übernahme geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Orior (2,40 Fr.) - Oerlikon (0,35 Fr.) - Straumann (6,75 Fr.) per 08.04: - Sulzer (3,50 Fr.) - Vontobel (3,00 Fr.) - Zurich Insurance (22,00 Fr.) - Schweiter (40,00 Fr.) - Huber+Suhner (2,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0181 - USD/CHF: 0,9323 - Conf-Future: -111 BP auf 153,45% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,663% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -0,46% auf 12'320 Punkte - SLI (Mittwoch): -1,25% auf 1'914 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,74% auf 15'674 Punkte - Dax (Mittwoch): -1,89% auf 14'152 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -3,45% auf 6'499 Punkte

