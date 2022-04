STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Montag etwas tiefer in die verkürzte Osterwoche starten. Vor allem der Dividendenabgang beim Schwergewicht Nestlé dürfte den SMI optisch belasten. Aber auch sonst würden Investoren nach der starken Vorwoche die jüngsten Gewinne damit erst einmal sichern, meinen Händler. Die Vorgaben aus Übersee werden auch als eher belastend eingestuft. - SMI vorbörslich: -0,95% auf 12'388,71 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,40% auf 34'721 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -1,34% auf 13'711 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -0,77% auf 26'777 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Bossard Q1: Umsatz 291,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 273,0 Mio) Umsatz Europa 169,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 164,8 Mio) Umsatz Amerika 68,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 62,6 Mio) Umsatz Asien 53,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 48,3 Mio) Alle drei Regionen mit zweistelligem Wachstum Umfeld bietet weiterhin Wachstumschancen Für weiteren Geschäftsverlauf zuversichtlich dank Lieferfähigkeit vorbörsliche Indikation +3,4% - Romande Energie 2021: Dividende 36 Fr. (VJ 36 Fr.) Umsatz 614,5 Mio Fr. (VJ 551,1 Mio) EBITDA 132,7 Mio Fr. (VJ 130,7 Mio) EBIT 53 Mio Fr. (VJ 76,6 Mio) Reingewinn 35 Mio Fr. (VJ 86,7 Mio) 2022: Leicht höherer EBIT erwartet plant später im Jahr eine Kapitalmarktfinanzierung - Talenthouse: Umsatz H2 2021 wird deutlich über Vorjahr liegen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Swiss-Chef kündet teurere Tickets an PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - GB: Industrieproduktion Februar -0,6% gg VORMONAT (Prognose +0,3) Industrieproduktion Februar +1,6% gg VORJAHR (Prognose +2,1) BIP Februar +0,1% gg VM (PROG +0,2) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Georg Fischer: Blackrock meldet Anteil von 5,03% - Huber+Suhner: Blackrock meldet Anteil von 2,93% - Montana Aerospace: Christian Boas/Emile Boas Via Dreda erhöhen Anteil auf 7,7% - Talenthouse meldet Eigenanteil von <3%/68,14%; Christopher Brown 68,14% - Temenos: BNP Paribas SA senkt Anteil auf <3% - UBS meldet Eigenanteil von 10,41%/5,003% - Wisekey: Joel Arber vergrössert Anteil auf 15,14% PRESSE MONTAG - Salt-Chef kritisiert Bürokratie beim Netzauf- und -ausbau (CH Media) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - GV: Bossard, Luzerner Kantonalbank Dienstag: - Givaudan: Umsatz Q1 - Sika: Umsatz Q1 - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen März 2022 (nachbörslich) - GV: Julius Bär, Sika, Bucher, Cicor, Medmix, Mobimo, SF Urban, Tecan, VZ Holding, Zug Estates Mittwoch: - Barry Callebaut: Ergebnis H1 (MK 10.00 Uhr) - GV: Geberit, Swiss Re, Ascom, Basilea, BVZ, Hochdorf, Komax, Molecular Partners, Siegfried, Tornos WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung/Ergebnis (Dienstag/Mittwoch) Ausland: - FR: OECD Frühindikator 03/22 (12.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 14.04.2022 Übernahmeangebote: - Vifor (durch CSL, Vollzug Mitte 2022 erwartet) - Bank Linth LLB (durch LLB, bis 13.04. um 16.00h, Nachfrist 22.4.-5.5.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (per 1.6.; letzter Handelstag 31.5.) - Poenina: (nach Übernahme durch Burkhalter per 30.6.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Zehnder (1,80 Fr.) - Fundamenta (0,55 Fr.) - Rieter (4,00 Fr.) - Emmi (14,00 Fr.) - Nestlé (2,80 Fr.) per 12.04: - Allreal (7,00 Fr.) - Plazza (7,00 Fr.) - TX Group (7,40 Fr.) - UBS (0,50 USD) - SIG Group (0,45 Fr.) - Valora (3,00 Fr.) per 13.04: - Mobilezone (0,84 Fr.) - Bossard (5,10 Fr.) per 14.04: - Sika (2,90 Fr.) - Medmix (0,50 Fr.) - Tecan (2,80 Fr.) - Luzerner KB (12,50 Fr.) - Zug Estates (37,50 Fr.) - Bucher (9,50 Fr.) - Mobimo (10,00 Fr.) - Julius Bär (2,60 Fr.) - VZ Holding (1,57 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,0185 - USD/CHF: 0,9354 - Conf-Future: +42 BP auf 153,35% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,705% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +1,09% auf 12'508 Punkte - SLI (Freitag): +0,87% auf 1'934 Punkte - SPI (Freitag): +1,19% auf 15'920 Punkte - Dax (Freitag): +1,46% auf 14'284 Punkte - CAC 40 (Freitag): +0,76% auf 6'548 Punkte

