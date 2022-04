STIMMUNG Am Schweizer Aktienmarkt stehen am Dienstag die Zeichen auf Abgaben. Nach einer starken Vorwoche hatte sich der Leitindex SMI am Montag noch dank starker Pharmaschwergewichte knapp im Plus halten können. Mit dem heutigen Börsentag nimmt der Nachrichtenfluss in dieser verkürzten Osterwoche allerdings Fahrt auf und könnte das Marktgeschehen beeinflussen.

- SMI vorbörslich: -0,49% auf 12'467,75 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): -1,19% auf 34'308 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): -2,18% auf 13'412 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -1,81% auf 26'336 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Givaudan Q1: Umsatz 1780 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1763 Mio) Organisches Wachstum 4,6% (AWP-Konsens: 3,8%) Consumer Products durch hohen Vorjahreswert beeinträchtigt Umsatzwachstum durch starkes Europa-Geschäft getrieben 2022: Mit gutem Momentum in herausforderndem Umfeld gestartet Anhaltend starke Nachfrage nach Riechstoffen Werden wegen steigender Kosten Preise durchgehend erhöhen Mittelfristziele org. Wachstum 4-5% und FCF über 12% bestätigt Vorbörsliche Indikation -0,1% - Sika Q1: Umsatz 2398 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2339 Mio) 2022: Umsatzwachstum in LW von "deutlich über 10%" erwartet Überproportionale EBIT-Steigerung erwartet Ziele der "Strategie 2023" bleiben in Kraft Vorbörsliche Indikation +0,5% - Novartis veröffentlicht frühe Daten zu JDQ443 bei Lungenkrebs - Swisscom steigt bei South Pole ein (HEADLINE) - Blackstone Recources: Finma schliesst Verfahren ab Verstösse gegen Offenlegungspflichten festgestellt Marktmanipulationen festgestellt - Inficon: Oliver Wyrsch übernimmt per 1. Januar 2023 CEO-Funktion - SoftwareOne nominiert Zalando-Manager Jim Freeman für Verwaltungsrat - BB Biotech schliesst aktuelles Aktienrückkaufprogramm ab und lanciert neues - BLKB-Fintech Radicant kooperiert mit Atfinity - Lalique geht Parfüm-Lizenzvereinbarung mit Superdry ein - Relief und Partner Acer präsentieren Daten zu Harnstoffzyklusstörungen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - DE: Verbraucherpreise März +7,3% GG VJ (PROG +7,3) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Comet: Pictet Asset Management SA (Direct. de Fonds) meldet Anteil von 5,005% - Perfect Holding: Daniel Mrowczynski meldet Anteil von 3,3% - UBS meldet Eigenanteil von 10,45%/4,99% PRESSE DIENSTAG - Sparprogramm bei Novartis dürfte Tausende Arbeitsplätze kosten (TA) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen März 2022 (nachbörslich) - EEII: Ergebnis 2021 (nachbörslich) - GV: Julius Bär, Sika, Bucher, Cicor, Medmix, Mobimo, SF Urban, Tecan, VZ Holding, Zug Estates Mittwoch: - Barry Callebaut: Ergebnis H1 (MK 10.00 Uhr) - GV: Geberit, Swiss Re, Ascom, Basilea, BVZ, Hochdorf, Komax, Molecular Partners, Siegfried, Tornos Donnerstag: - Bystronic: Umsatz Q1 - SHL: Ergebnis 2021 (Conf. Call 10.00 Uhr) - VAT: Trading Update Q1 (Conf. Call 9.00 Uhr) - GV: Calida, Comet, Idorsia WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis (Mittwoch) - BFS: Produzenten- und Importpreisindex März 2022 (Donnerstag) Ausland: - DE: ZEW Konjunkturerwartungen 04/22 (11.00 Uhr) - US: Verbraucherpreise 03/22 (14.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 14.04.2022 Übernahmeangebote: - Vifor (durch CSL, Vollzug Mitte 2022 erwartet) - Bank Linth LLB (durch LLB, bis 13.04. um 16.00h, Nachfrist 22.4.-5.5.) Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (per 1.6.; letzter Handelstag 31.5.) - Poenina: (nach Übernahme durch Burkhalter per 30.6.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach Übernahme geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Allreal (7,00 Fr.) - Plazza (7,00 Fr.) - TX Group (7,40 Fr.) - UBS (0,50 USD) - SIG Group (0,45 Fr.) - Valora (3,00 Fr.) per 13.04: - Bossard (5,10 Fr.) - Mobilezone (0,84 Fr.) per 14.04: - Luzerner KB (12,50 Fr.) - Medmix (0,50 Fr.) - Bucher (9,50 Fr.) - Mobimo (10,00 Fr.) - Zug Estates (37,50 Fr.) - Julius Bär (2,60 Fr.) - Sika (2,90 Fr.) - VZ Holding (1,57 Fr.) - Tecan (2,80 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.12 Uhr) - EUR/CHF: 1,0124 - USD/CHF: 0,9316 - Conf-Future: -135 BP auf 152,00% (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,755% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,17% auf 12'529 Punkte - SLI (Montag): -0,08% auf 1'933 Punkte - SPI (Montag): +0,43% auf 15'988 Punkte - Dax (Montag): -0,64% auf 14'193 Punkte - CAC 40 (Montag): +1,46% auf 6'556 Punkte

(AWP)