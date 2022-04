STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt wird am Gründonnerstag, dem letzten Handelstag vor Ostern dank positiven Vorgaben aus den USA und aus Fernost fester erwartet. Wegen der Feiertage und der am frühen Nachmittag erwarteten Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank dürften sich die Anleger aber nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, heisst es am Markt. Impulse könnten auch vom kleinen Verfallstermin an der Eurex ausgehen. - SMI vorbörslich: unver. auf +0,50'12 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +1,01% auf 34'565 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +2,03% auf 13'644 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +1,19% auf 27'164 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - VAT Q1: Umsatz 263 Mio Fr. (AWP-Konsens: 251,1 Mio) Auftragseingang 294,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 318,6 Mio) Starke Nachfrage nach Ventilen und Servicearbeiten Q2: Umsatz von 260 bis 280 Millionen Franken erwartet Sind in der Lage, die Kundennachfrage zu bedienen Lieferengpässe od. Covid-Cluster könnten Ergebnisse negativ beeinflussen 2022: Quartalsweise steigende Umsätze erwartet Deutlich höherer Umsatz, EBITDA und Nettogewinn erwartet Höhere EBITDA-Marge und freier Cashflow erwartet vorbörsliche Indikation +2,5% - Novartis: Sandoz lanciert Brimonidin-Tartrat/Timololmaleat-Augentropfen - Sonova will Aktien im Umfang von max. 1,5 Milliarden Franken zurückkaufen vorbörsliche Indikation +0,8% - Bystronic Q1: Umsatz 204,1 Mio Fr. (AWP-Konsens 214,9 Mio) Auftragseingang 266,7 Mio Fr. (AWP-Konsens 264,7 Mio) H1: EBIT unter VJ wegen höherer Kosten und Verzögerungen bei Umsatz Q1: Positive Marktdynamik setzte sich fort Gute und breit abgestützte Nachfrage Lieferengpässe verzögern Auslieferung grösserer Systemlösungen 2022: Bisherige Prognosen werden bestätigt Umsatzplus von 10 bis 12% erwartet EBIT-Marge im Bereich von 8 bis 9% erwartet Leistung dürfte sich im zweiten Semester verbessern - SHL 2021: Umsatz 49,6 Mio USD (VJ 40,2 Mio) EBIT -0,5 Mio USD (VJ 0,4 Mio) Reingewinn -13,9 Mio USD (VJ 0,3 Mio) 2022: Umsatzwachstum von 30% erwartet - Wisekey 2021: Operatives Ergebnis -26,7 Mio USD (VJ -18,5 Mio) Reinergebnis -20,3 Mio USD (VJ -28,7 Mio) 2022: Signifikante Investitionen in die Produktionskapazität geplant - Dufry: Jorge Born, Julian Díaz González und Steven Tadler verlassen den VR schlägt den Aktionären Xavier Bouton für Zuwahl in VR vor - Gurit verkauft Luft- und Raumfahrtgeschäft an Isovolta erwartet nach Transaktion für 2022 EBIT-Marge zwischen 5,5% und 8,0% erwartet nach Transaktion für 2022 Umsatz von rund CHF 410-450 Mio Fr. - LLB meldet 93,26 Prozent Beteiligung an Bank Linth - Komax-GV unterstützt Zusammenschluss von Komax und Schleuniger - Meyer Burger: Katrin Wehr-Seiter als Verwaltungsrätin nominiert - Private Equity Holding schlägt Ausschüttung von 2 Fr. je Aktie vor NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Axpo mit Verträgen für russisches Uran bis mindestens 2025 - Zwei Swissgrid-Verwaltungsräte treten im Mai nicht zur Wiederwahl an PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Georg Fischer: Blackrock meldet Anteil von 4,95% - Montana Aerospace: Michael Tojner meldet Anteil von <3% - Perfect Holding meldet mehrere Beteiligungen - Valora: Ernst Peter Ditsch steigert Anteil leicht auf 16,91% - Zur Rose: Invesco Ltd. meldet Anteil von 5,005% PRESSE DONNERSTAG - Holcim denkt über Verkauf von Ambuja Cement nach (Bloomberg) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - SHL: Conf. Call zu Ergebnis 2021 (10.00 Uhr) - VAT: Conf. Call zu Trading Update Q1 (09.00 Uhr) - GV: Calida, Comet, Idorsia Karfreitag: - Kein AWP-Dienst Ostermontag: - Reduzierter AWP-Dienst Dienstag: - Talenthouse: Ergebnis 2021 - Mittwoch: - GAM: Interim Statement Q1 - Zur Rose: Trading Update Q1 - Gurit: Umsatz Q1 - Villars: Ergebnis 2021 - GV: Georg Fischer, Gurit, U-blox, Vetropack WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Produzenten- und Importpreisindex März 2022 (08:30) Erste Schätzung Logiernächte März (Dienstag) Ausland: - EU: EZB Zinsentscheid (13:45) PK mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde (14:30) - US: Einzelhandelsumsatz 03/22 (14:30) Im- und Exportpreise 03/22 (14:30) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) (14:30) IWF-Chefin spricht vor gemeinsamer Frühjahrstagung mit Weltbank (15:00) Lagerbestände 02/22 (16:00) Uni Michigan Verbrauchervertrauen 04/22 (vorab) (16:00) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: HEUTE Übernahmeangebote: - Vifor (durch CSL, Vollzug Mitte 2022 erwartet) - Bank Linth LLB (durch LLB, bis 13.04. um 16.00h, Nachfrist 22.4.-5.5.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (per 1.6.; letzter Handelstag 31.5.) - Poenina: (nach Übernahme durch Burkhalter per 30.6.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Bucher (9,50 Fr.) - Medmix (0,50 Fr.) - Mobimo (10,00 Fr.) - Zug Estates (37,50 Fr.) - Julius Bär (2,60 Fr.) - VZ Holding (1,57 Fr.) - Sika (2,90 Fr.) - Tecan (2,80 Fr.) - Luzerner KB (12,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: - USD/CHF: - Conf-Future: +54 BP auf 151,89% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,933% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +0,00% auf 12'379 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,22% auf 1'913 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,00% auf 15'835 Punkte - Dax (Mittwoch): -0,34% auf 14'076 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -0,21% auf 6'542 Punkte

