STIMMUNG - Die Schweizer Börse dürfte dank positiver Vorgaben aus den USA fester starten und damit einen Teil der Vortagesverluste wettmachen. Da die Anleger aber weiterhin auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Mittwochabend warten, dürften sich die Gewinne eher in Grenzen halten. Positive Impulse könnten von Unternehmensergebnissen ausgehen, haben doch die Technologiefirmen AMS Osram und Logitech, der Industriekonzern Oerlikon und die Immobilienfirma PSP Swiss Property Quartalszahlen veröffentlicht.

- SMI vorbörslich: +0,44% auf 12'024,94 Punkte (08.03 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,26% auf 33'062 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +1,63% auf 12'536 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -0,11% auf xx Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - AMS Osram Q1: EBIT adj. 126 Mio EUR (AWP-Konsens: 119 Mio) Umsatz 1246 Mio EUR (AWP-Konsens: 1244 Mio) Bruttomarge adj. 33,1% (AWP-Konsens: 31,6%) Reingewinn adj. 102 Mio EUR (VJ 76 Mio) Q2: Umsatz von 1,15 bis 1,25 Mrd EUR erwartet EBIT-Marge von 8 bis 11% erwartet Erwartungen inkludieren einen Dekonsolidierungseffekt Erwartungen spiegeln anhaltend anspruchsvolles Marktumfeld Erwartungen reflektieren volatile Nachfrage im Consumer-Markt AMS-Osram schliesst Fluence-Verkauf ab vorbörsliche Indikation -1,5% - Logitech 2021/22: Reingewinn (GAAP) 644,5 Mio USD (VJ: 947,3 Mio) Umsatz 5,48 Mrd USD (VJ 5,25 Mrd) Q4: Umsatz 1230 Mio USD (AWP-Konsens: 1204 Mio) EBIT (Non-GAAP) 156,1 Mio USD (AWP-Konsens: 137,4 Mio) EBIT (GAAP) 128,8 Mio USD (AWP-Konsens: 100,7 Mio) Reingewinn (Non-GAAP) 135,7 Mio USD (AWP-Konsens: 121,6 Mio) Brutto-Marge (Non-GAAP) 40,5% (AWP-Konsens: 40,8%) Brutto-Marge (GAAP) 40,2% (AWP-Konsens: 39,7%) Reingewinn (GAAP) 108,2 Mio USD (AWP-Konsens: 91,2 Mio) 2020/21: EBIT (Non-GAAP) 904 Mio USD (VJ 1272 Mio) Senkt auch wegen Ukraine-Krise 2022/23-Prognosen 2022/23: Umsatzwachstum neu +2 bis +4% erwartet EBIT (Non-GAAP) bei 875-925 Mio USD erw.(zuvor 900-950 Mio) vorbörsliche Indikation +0,5% - Zurich ernennt Stephanie Lloyd nur neuen LiveWell-Chefin - Edisun Power gibt Mittelfristziele bekannt Jährliche Wachstumsrate von 20%, EBITDA-Marge von >70% Plant Bereich-Verkauf, signifikanter Gewinnanstieg 2022 möglich - Klingelnberg 2021/22: Deutlich verbessertes operatives Ergebnis erzielt Umsatz auf Vorjahresniveau erreicht (VJ 159 Mio EUR) EBIT auf rund -16 Mio EUR geschätzt Hoher Auftragseingang von 268 Mio EUR verbucht Rechnen im 2022/23 mit Rückkehr in nachhaltige Gewinnzone - Oerlikon Q1: op. EBITDA-Marge 17% (AWP-Konsens: 15,8%) Auftragseingang 790 Mio Fr. (AWP-Konsens: 670 Mio) Umsatz 698 Mio Fr. (AWP-Konsens: 659 Mio) Umsatz Polymer Processing 369 Mio Fr. (AWP-Konsens: 333 Mio) Umsatz Surface Solutions 328 Mio Fr. (AWP-Konsens: 324 Mio) op. EBITDA 119 Mio Fr. (AWP-Konsens: 102 Mio) Beide Divisionen und alle Regionen trugen zum Umsatzwachstum bei 2022: Bisherige Prognose bestätigt vorbörsliche Indikation +3,1% - PSP Q1: Liegenschaftsertrag 79,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 79,2 Mio) EBITDA vor Neubewertung 87,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 73,2 Mio) Reingewinn 78,0 Mio Fr. (VJ 88,8 Mio) Gewinn vor Neubewertung 69,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 61,7 Mio) PSP 2022: erwarten EBITDA ohne Liegenschaftserfolge von über 285 Mio Fr. Leerstände per Ende Jahr von unter 4,0% erwartet - Cosmo weitet Vertriebsvereinbarung mit Medtronic für Eleview aus - Idorsia: Medikament Quviviq erhält Zulassung in der EU - Medartis schliesst Akquisition von Nextremity Solutions ab - Perrot Duval: Cornelius Bruhin wird neuer CEO per sofort - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Finma verlängert Schutzmassnahmen bei Sberbank (Switzerland) AG PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS Osram: FIL Limited steigert Anteil auf 5,02% - Molecular Partners: Federated Hermes verringert Anteil auf 9,18% - SGS: Blackrock meldet Anteil von 4,94% - Siegfried: Swisscanto meldet Anteil von 3,0004% - UBS meldet Eigenanteil von 10,92%/5,09% - Zur Rose: Blackrock meldet Anteil von 3,21%/1,08% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - PSP Conf. Call Ergebnis Q1 (9.30 Uhr) - AMS Osram: Conf. Call Q1 (10.00 Uhr) - Oerlikon: Conf. Call Q1 (10.30 Uhr) - Logitech: Conf. Call Q4 (14.30 Uhr) - Aluflex: Umsatz Q1 (nachbörslich) - GV: BCGE, Investis, Schlatter Mittwoch: - Geberit: Ergebnis Q1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - CFT: Umsatz Q1 - GV: Holcim, SGKB, Skan Donnerstag: - Adecco: Ergebnis Q1 (Conf. Call 09.30 Uhr) - Swiss Re: Ergebnis Q1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Schaffner: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Landis+Gyr: Ergebnis 2021/22 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Montana Aerospace: Ergebnis Q1 - Valiant: Ergebnis Q1 - GV: BCV, Evolva, Lonza, Meyer Burger, SoftwareONE, Stadler Rail WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Beschäftigungsindikator Q2 (09.00 Uhr) - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise April 2022 (Donnerstag) KOF Konjunkturumfragen April (Donnerstag) Ausland: - DE: Arbeitslosenzahlen 04/22 (09.55 Uhr) - EU: Erzeugerpreise 03/22 (11.00 Uhr) Arbeitslosenquote 03/22 (11.00 Uhr - US: Auftragseingang Industrie 03/22 (16.00 Uhr) Auftragseingang langelebige Güter 03/22 (endgültig; 16.00 Uhr) API Ölbericht (Woche; 22.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.05.2022 Übernahmeangebote: - Vifor (durch CSL, Vollzug Mitte 2022 erwartet) - Bank Linth LLB (durch LLB, Nachfrist 22.4.-5.5.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (per 1.6.; letzter Handelstag 31.5.) - Poenina: (nach Übernahme durch Burkhalter per 30.6.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Feintool (Bezugsrechteshandel für Kapitalerhöhung 3.-9. Mai) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - VP Bank (5,00 Fr.) - Alcon (0,20 Fr.) - Metall Zug (30,00 Fr.) - Baloise (7,00 Fr.) - SNB (15,00 Fr.) - APG SGA (11,00 Fr.) - Helvetia (5,50 Fr.) per 04.05: - EFG International (0,36 Fr.) per 05.05: - Kühne+Nagel (10,00 Fr.) - Investis (2,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,0280 - USD/CHF: 0,9782 - Conf-Future: +7 BP auf 151,20% (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,859% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): -1,29% auf 11'972 Punkte - SLI (Montag): -1,41% auf 1'849 Punkte - SPI (Montag): -1,26% auf 15'406 Punkte - Dax (Montag): -1,13% auf 13'939 Punkte - CAC 40 (Montag): -1,27% auf 6'426 Punkte

