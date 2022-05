STIMMUNG:

Am Schweizer Aktienmarkt werden am Mittwoch keine grösseren Kursbewegungen erwartet. Denn vor der mit Spannung erwarteten Veröffentlichung der geldpolitischen Beschlüsse der US-Notenbank Fed dürften sich die Anleger zurückhalten, heisst es am Markt. Es wird wegen der hohen Inflation eine Zinsanhebung erwartet. Wichtig sei, wie das Fed den Zinsentscheid kommentiert.

- SMI vorbörslich: -0,07% auf 11'992,94 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +0,20% auf 33'129 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,22% auf 12'564 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): Feiertag, Börse geschlossen UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Geberit Q1: Umsatz 980 Mio Fr. (AWP-Konsens: 933 Mio) EBITDA 303 Mio Fr. (AWP-Konsens: 290 Mio) Reingewinn 220 Mio Fr. (AWP-Konsens: 210 Mio) Q2: Anstieg der Rohmaterialpreise gegenüber Q1 um rund 10% erwartet Einschätzung für laufendes Jahr gegenüber März unverändert Nachfrage in Bauindustrie weiterhin stark Start neues Aktienrückkaufprogramm spätestens im Q3 Verkaufspreise sollen per Mitte Jahr deutlich angehoben werden Risiken in Lieferkette seit Kriegs-Ausbruch deutlich verschärft macht weiterhin keine konkreten Prognosen für 2022 plant neues Aktienrückkaufprogramm über bis zu 650 Mio Fr. vorbörsliche Indikation +0,9% - Novartis erhält weitere EU-Zulassung für personalisierte Zelltherapie Kymriah - Internet-Dienste der Swisscom nach Panne wieder im Normalbetrieb - Aluflexpack Q1: Nettoumsatz 76,9 Mio EUR (VJ 62,5 Mio) Preissteigerungen unterstützen Umsatzwachstum Expansionsprojekt in Kroatien schreitet gut voran 2022: Umsatzausblick bestätigt, 310-330 Mio EUR erwartet EBITDA vor Sondereffekten von 35-40 Mio EUR erwartet - CFT Q1: Umsatz 268,7 Mio Fr. (VJ 259,2 Mio) - Mobimo: Bei Bezugsrechtsangebot 96,8% der Rechte ausgeübt platziert im Anschluss an das Bezugsrechtsangebot Aktien erfolgreich - BCGE-Aktionäre stimmen allen Anträgen zu - Leichte Gewinnsteigerung erwartet - BKW: Kanton Bern gibt grünes Licht für Windpark im Berner Jura - Meyer Burger findet mit Markus Nikles neuen Finanzchef - Biotech Association wählt Molecular Partners-Chef zum neuen Präsidenten NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN CH: - Ausland: - DE: Exporte März -3,3% gg Vormonat (Prognose -2,1) Importe März +3,4% gg Vormonat (Prognose +0,7) Handelsbilanzsaldo März 3,2 Mrd EUR WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - EFG International: Dr. Spiro J. Latsis senkt Anteil auf <3% - Relief meldet Eigenanteil von 5,667%/37,039% - SGS: Blackrock meldet Anteil von 5,01% - Zur Rose: Blackrock meldet Anteil von 2,45%/1,08% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Geberit: Conf. Call zu Q1-Ergebnis (09.00 Uhr) - GV: Holcim, SGKB, Skan Donnerstag: - Adecco: Ergebnis Q1 (Conf. Call 09.30 Uhr) - Swiss Re: Ergebnis Q1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Schaffner: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Landis+Gyr: Ergebnis 2021/22 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Montana Aerospace: Ergebnis Q1 - Valiant: Ergebnis Q1 - GV: BCV, Evolva, Lonza, Meyer Burger, SoftwareONE, Stadler Rail Freitag: - Datacolor: Ergebnis H1 - HBM: Ergebnis 2021/22 - GV: LLB, Nebag, Swissquote WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise April 2022 (Donnerstag) - KOF Konjunkturumfragen April (Donnerstag) - Seco: Arbeitsmarktdaten April 2021 (Freitag) - SNB: Devisenreserven April 2022 Ausland: - EU: S&P Global PMI Dienste Apri 2022 2. Veröffentlichung (10.00 Uhr) Einzelhandelsumsatz März 2022 (11.00 Uhr) - US: ADP Beschäftigungsänderung April 2022 (14.15 Uhr) Handelsbilanz März 2022 (14.30 Uhr) S&P Global PMI Dienste April 2022 2. Veröffentlichung (15.45 Uhr) ISM Index Dienste April 2022 (16.00 Uhr) EIA Ölbericht Woche (16:30 Uhr) FOMC, Zinsentscheid (20.00 Uhr; PK mit Fed-Chef Jerome Powell 20.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.05.2022 Übernahmeangebote: - Vifor (durch CSL, Vollzug Mitte 2022 erwartet) - Bank Linth LLB (durch LLB, Nachfrist 22.4.-5.5.) Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (per 1.6.; letzter Handelstag 31.5.) - Poenina: (nach Übernahme durch Burkhalter per 30.6.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Feintool (Bezugsrechteshandel für Kapitalerhöhung 3.-9. Mai) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - EFG International (0,36 Fr.) per 05.05: - Investis (2,50 Fr.) - Kühne+Nagel (10,00 Fr.) per 06.05: - SGKB (17,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0296 - USD/CHF: 0,9787 - Conf-Future: -49 BP auf 151,64% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,888% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,25% auf 12'002 Punkte - SLI (Dienstag): +0,41% auf 1'856 Punkte - SPI (Dienstag): +0,14% auf 15'428 Punkte - Dax (Dienstag): +0,72% auf 14'039 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -0,88% auf 6'476 Punkte

awp-robot/sw/

(AWP)