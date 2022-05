STIMMUNG:

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte zum Wochenschluss kaum verändert in den Handel starten. Verglichen mit dem deutlichen Ausverkauf an der Wall Street dürften die hiesigen Verluste den aktuellen Indikationen zufolge damit moderat ausfallen. In Asien nehmen die Börsen die US-Vorgaben überwiegend auf und fallen teilweise deutlich zurück.

- SMI vorbörslich: -0,09% auf 11'866,50 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -3,12% auf 32'998 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -4,99% auf 12'318 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +0,52% auf 26'959 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis stellt Produktion von Lutathera und Pluvictoin vorübergehend ein Produktionsaussetzung in Ivrea/Millburn hat Studien-Auswirkungen - Datacolor 21/22: Umsatz und Betriebsgewinn werden Ergebnis VJ übertreffen H1: Umsatz 42,3 Mio USD (VJ 36,9 Mio) EBIT 3,8 Mio USD (VJ 3,2 Mio) Nettoergebnis 1,9 Mio USD (VJ 5,3 Mio) Wollen Marktposition organisch oder auch über Zukäufe ausbauen - HBM 2021/22: Jahresverlust 78 Mio Fr. (VJ Gewinn 756 Mio) Barausschüttung von 9,70 Fr. in Form von Nennwertrückzahlung beantragt 2022/23: Wachstumsaussichten für den Gesundheitssektor weiter gut - Aevis unterzeichnet neue revolvierende Kreditfazilität von 250 Mio Fr. Ersatz für bestehende Kreditlinie von 120 Mio aus dem Jahr 2017 - LLB hält über 99 Prozent der Bank Linth-Aktien - Gurit schliesst Übernahme von Mehrheitsbeteiligung an Fiberline Composite ab - Hypi Lenzburg wird Bankpartnerin für Geldüberweisungs-Fintech - Bank Linth: LLB meldet Beteiligung von 99,69 Prozent nach Nachfrist NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Mettler-Toledo setzt im ersten Quartal mehr um dank breiter Nachfrage - Gewerkschaft klagt gegen Inkraftsetzung von Krisen-GAV durch Swiss PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz - Seco: Arbeitslosenquote April 2,3% (VM 2,4%), saisonber. 2,2% (VM 2,2%) Ausland: - DE: Gesamtproduktion März -3,9% gg Vormonat (Prognose -1,3) Gesamtproduktion März -3,5 % gg Vorjahr (Prognose -0,4) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Cembra: Blackrock meldet Anteil von 3,11% - SFS: UBS Fund Management senkt Anteil auf <3% - SGS: Blackrock meldet Anteil von 5% - Zur Rose: Blackrock meldet Anteil von 2,88%/1,08% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - GV: LLB, Nebag, Swissquote Montag: - GV: Addex, Vaudoise Dienstag: - PEH: Ergebnis 2021/22 - Swiss Steel: Ergebnis Q1 - Gurit: Conf. Call zu Fiberline-Übernahme (10.00 Uhr) - Alcon: Ergebnis Q1 (nachbörslich) - GV: Castle Private, Orascom DH WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: Devisenreserven April 2022 (09.00 Uhr) - BFS: Logiernächte März (Montag) - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung (Dienstag) Ausland: - US: Arbeitsmarktbericht April 2022 (14.30 Uhr) Konsumentenkredite März 2022 (21.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.05.2022 Übernahmeangebote: - Vifor (durch CSL, Vollzug Mitte 2022 erwartet) Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (per 1.6.; letzter Handelstag 31.5.) - Poenina: (nach Übernahme durch Burkhalter per 30.6.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Feintool (Bezugsrechteshandel für Kapitalerhöhung 3.-9. Mai) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - SGKB (17,00 Fr.) per 09.05: - Holcim (2,20 Fr.) - BCV (3,70 Fr.) - SoftwareONE (0,33 Fr.) - Varia US (0,50 Fr.) - Stadler Rail (0,90 Fr.) - Lonza (3,00 Fr.) - Credit Suisse (0,10 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0384 - USD/CHF: 0,9874 - Conf-Future: -151 BP auf 149,80% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,868% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -0,02% auf 11'877 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,22% auf 1'836 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,06% auf 15'266 Punkte - Dax (Donnerstag): -0,49% auf 13'903 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -1,66% auf 6'368 Punkte

