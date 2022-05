STIMMUNG Die Marktteilnehmer an der Schweizer Börse hoffen am Dienstag auf eine Stabilisierung. Nach den starken Verlusten der vergangenen Wochen sei eigentlich eine technische Erholung mehr als angezeigt, heisst es am Markt. Konjunktursorgen, Zinsängste, Ukraine-Krieg und die rigorosen Coronamassnahmen Chinas müssten nun genügend eingepreist sein, meint ein Händler. Doch solange die Inflation nicht nachlasse, dürften Zinssorgen die Anleger weiter umtreiben und damit die Sorgen vor einer konjunkturellen Abschwächung eben anhalten, betonen andere.

- SMI vorbörslich: +0,14% auf 11'459,78 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): -1,99% auf 32'246 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): -4,29% auf 11'623 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -0,34% auf 26'231 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Kühne+Nagel ernennt Hansjörg Rodi zum Chef des Bereichs Landverkehre - Idorsia erleidet mit Studie zur Behandlung von Esssucht einen Misserfolg Vorbörsliche Indikation -1,6% - Swiss Steel Q1: Umsatz 1028,8 Mio EUR (VJ 751,6 Mio) Adj. EBITDA 75,0 Mio EUR (VJ 44,5 Mio) EBIT 46,3 Mio EUR (VJ 20,3 Mio) Reinergebnis 27,1 Mio EUR (VJ 4,8 Mio) 2022: Erwarten weiterhin adj. EBITDA zwischen 160 und 200 Mio EUR Geringe neg. Effekte der geopolit. Instabilität erw. Auswirkungen des Ukraine-Kriegs noch nicht abschätzbar Stahlwerk Ugine soll im Sommer wieder in Betrieb genommen werden Lieferkettenstörungen halten wahrscheinlich zumindest bis H2 an - Talenthouse Q1: Pro-forma Umsatz 4,9 Mio USD (VJ 1,5 Mio) Pro-forma Bruttogewinn 3,1 Mio USD (VJ 1,0 Mio) - Meyer Burger stellt neue Solarmodule vor - PEH 2021/22: Gewinn 85,1 Mio EUR (VJ 82,8 Mio) NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Adecco: Franklin Resources, Inc. meldet Anteil von 3,54% - Blackstone Res.: Brian Kinane/Mark Angelo erhöhen Anteil auf 14,27% - Gurit: Credit Suisse Funds AG vergrössert Anteil auf 6,53% - Mobimo: Norges Bank meldet Anteil von 2,76% - Relief: Christopher Brown vergrössert Anteil auf 52,46% - Sensirion: Blackrock meldet Anteil von 2,98% - Talenthouse: Roman Scharf meldet 10,04%/19,92%; Erik Fällström mit 29,41% - Wisekey: Moez Kassam erhöht Anteil auf 24,42% - Zur Rose: Blackrock meldet Anteil von 2,75%/1,09% PRESSE DIENSTAG - Holcim: Indische JSW will für Indiengeschäft bieten (FT) Vorbörsliche Indikation +2,1% ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Gurit: Conf. Call zu Fiberline-Übernahme (9.00 Uhr) - Alcon: Ergebnis Q1 (nachbörslich) - GV: Castle Private, Orascom DH Mittwoch: - Swiss Life Zwischenmitteilung Q1 - Sunrise UPC Ergebnis Q1 - Alcon Conf. Call Q1 (14.00 Uhr) - Barry Callebaut: Capital Markets Day (bis 12.05.2022) - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen April 2022 (nachbörslich) - GV: Castle Alternative, Galenica, Orell Füssli, Villars Donnerstag: - Zurich Insurance: Update Q1 (Conf. Call 13.00 Uhr) - Molecular Partners: Ergebnis Q1, Zürich WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis (Mittwoch) - BFS: Produzenten- und Importpreisindex April 2022 (Donnerstag) Ausland: - DE: ZEW-Konjunkturerwartungen Mai 2022 (11.00 Uhr) - US: API Ölbericht Woche (22.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.05.2022 Übernahmeangebote: - Vifor (durch CSL, Vollzug Mitte 2022 erwartet) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Epic Suisse ("in den kommenden Monaten") Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (per 1.6.; letzter Handelstag 31.5.) - Poenina: (nach Übernahme durch Burkhalter per 30.6.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach Übernahme geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Swissquote (2,20 Fr.) - LLB (2,30 Fr.) per 11.05: - BCGE (4,50 Fr.) - Vaudoise (18,00 Fr.) per 12.05: - Castle Private (2,50 Fr.) per 13.05: - Galenica (2,10 Fr.) - Orell Füssli (3,40 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,0485 - USD/CHF: 0,9918 - Conf-Future: -52 BP auf 150,23% (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,991% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): -2,44% auf 11'444 Punkte - SLI (Montag): -3,21% auf 1'752 Punkte - SPI (Montag): -2,54% auf 14'691 Punkte - Dax (Montag): -2,15% auf 13'381 Punkte - CAC 40 (Montag): -4,43% auf 6'086 Punkte

awp-robot/sw/

(AWP)