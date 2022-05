STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt dürfte zur Wochenmitte mit einer wenig veränderten Eröffnung die Stabilisierung vom Vortag zumindest zunächst verteidigen. Am Dienstag war der Leitindex SMI nach vier Verlusttagen fester aus dem Handel gegangen. Unterstützung bekommt er dabei aktuell vor allem von den asiatischen Börsen, die zur Wochenmitte teilweise zulegen, während die Wall Street uneinheitlich geschlossen hatte.

- SMI vorbörslich: +0,17% auf 11'561,58 Punkte (08.10 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -0,26% auf 32'161 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,98% auf 11'738 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,29% auf 26'244 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Alcon Q1: Umsatz 2175 Mio USD (AWP-Konsens: 2061 Mio) Op. Marge 11,3% (AWP-Konsens: 10,1%) Op. Marge core 20,6% (AWP-Konsens: 17,8%) Reingewinn 168 Mio USD (VJ 84 Mio) Ergebnis je Aktie 0,34 USD (AWP-Konsens: 0,26 USD) Kern-Ergebnis je Aktie 0,68 USD (AWP-Konsens: 0,53 USD) 2022: Ziele in mehreren Punkten erhöht Nettoumsatzwachstum (CC) bei 9 bis 11 % erwartet Operative Kern-Marge von circa 19 bis 24% erwartet Zinsaufwendungen und sonstige Erträge/Aufwendungen 200-210 Mio Vorbörsliche Indikation +4,9% - Roche verfehlt Studienziele in SKYSKRAPER-01-Studie Tiragolumab-Kombination erreichte Überlebensziel nicht bei Lungenkrebs andere Daten aus SKYSKRAPER-01-Studie noch zu jung für Bewertung Vorbörsliche Indikation -2,2% - Swiss Life Q1: Bruttoprämien 6858 Mio Fr. (AWP-Konsens: 6963 Mio) Prämien Schweiz 4324 Mio Fr. (AWP-Konsens: 4240 Mio) Prämien Frankreich 1879 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1989 Mio) Prämien Deutschland 390 Mio Fr. (AWP-Konsens: 402 Mio) Nettoneugeldzuflüsse TPAM 1,2 Mrd Fr. Verwaltete Vermögen TPAM 102,3 Mrd Fr. (Ende 2021: 103 Mrd) Fee-Erträge 579 Mio Fr. (AWP-Konsens: 561 Mio) Vorbörsliche Indikation +0,4% - SGS übernimmt französische Firma AIEX - Umsatz 2,9 Mio EUR - Montana Aerospace: Bisheriger CEO tritt zurück Kai Arndt und CFO Michael Pistauer werden Co-CEOs per 30.6. - Belimo schlägt Ines Pöschel zur Wahl in den Verwaltungsrat vor - HBM Healthcare: Pfizer übernimmt Portfoliogesellschaft Biohaven - Wisekey Q1: Umsatz mehr als +4% auf 4,9 Mio USD NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Sunrise UPC Q1: Umsatz 758,7 Mio Fr. (+1,0%) Segmentbereinigtes EBITDA 278,2 Mio Fr. (+9,6%) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - China: CPI April +2,1% yoy (Prog. +1,8%) PPI April +8,0% yoy - DE: Verbraucherpreise April +7,4% GG VJ (PROG +7,4) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Credit Suisse meldet Eigenanteil von 1,94%/5,16% - Zur Rose: Blackrock meldet Anteil von 3,15%/1,1% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Alcon: Conf. Call Q1 (14.00 Uhr) - Barry Callebaut: Capital Markets Day (bis 12.5.) - Swiss Life: Conf. Call Q1 (9.00 Uhr) - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen April 2022 (nachbörslich) - GV: Castle Alternative, Galenica, Orell Füssli, Villars Donnerstag: - Zurich Insurance: Update Q1 - Molecular Partners: Ergebnis Q1 (nachbörslich) Freitag: - LM Group: Ergebnis Q1 - GV: Interroll WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis (11.00 Uhr) - BFS: Produzenten- und Importpreisindex April 2022 (Donnerstag) Ausland: - USA: Konsumentenpreise 04/22 (14.30 Uhr) Realeinkommen 04/22 (14.30 Uhr) EIA Ölbericht (Woche; 16.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.05.2022 Übernahmeangebote: - Vifor (durch CSL, Vollzug Mitte 2022 erwartet) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Epic Suisse ("in den kommenden Monaten") Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (per 1.6.; letzter Handelstag 31.5.) - Poenina: (nach Übernahme durch Burkhalter per 30.6.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Feintool (Bezugsrechteshandel für Kapitalerhöhung 3.-9. Mai) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Vaudoise (18,00 Fr.) - BCGE (4,50 Fr.) per 12.05: - Castle Private (2,50 Fr.) per 13.05: - Galenica (2,10 Fr.) - Orell Füssli (3,40 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.18 Uhr) - EUR/CHF: 1,0484 - USD/CHF: 0,9946 - Conf-Future: +103 BP auf 151,8% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,955% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,85% auf 11'542 Punkte - SLI (Dienstag): +0,94% auf 1'769 Punkte - SPI (Dienstag): +0,74% auf 14'800 Punkte - Dax (Dienstag): +1,15% auf 13'535 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -2,26% auf 6'117 Punkte

awp-robot/sw/

(AWP)