Dem Schweizer Aktienmarkt dürfte am Donnerstag eine tiefere Eröffnung bevorstehen. Dafür sprechen sowohl die vorbörslichen Indikationen als auch die Vorgaben aus Übersee. Die wichtigsten US-Indizes haben am Mittwoch nach den aktuellen Konsumentenpreisen klar tiefer geschlossen.

- SMI vorbörslich: -1,26% auf 11'407,52 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -1,02% auf 31'834 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -3,18% auf 11'364 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -1,69% auf 25'772 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Zurich Q1: Bruttoprämien P&C 11'927 Mio USD (AWP-Konsens: 11'645 Mio) Jahresprämienäquivalent (APE) Leben 996 Mio USD (VJ 919 Mio) Bruttoprämien Farmers 6883 Mio USD (AWP-Konsens: 6234 Mio) Netto rund 400'000 neue Privatkunden (VJ 300'000) SST-Quote aktuell bei rund 234% (AWP-Konsens: 221%) Rechnen wegen Krieg nicht mit signifikanten Schadenansprüche Trotz Inflation Prämiensätze bis 2023 über Schaden-Kosten-Trend CFO: Covid-Einfluss im Q1 sehr gering Gute Preistrends dürften Wachstumstreiber bleiben bis in 2023 Sind nicht im russischen Flugzeug-Leasing-Geschäft involviert 2022: Erwarten, alle finanziellen Ziele zu übertreffen vorbörslich +0,5% nach Q1-Kennzahlen - SGS: Digicomply gehört nun vollständig zur Gruppe, restliche 49% übernommen kündigt Übernahme von Ecotecnos, Chile an - Roche geht Partnerschaft zur Unterstützung ärmerer Länder ein - Temenos erhällt Auftrag von Bank aus Vietnam - Evolva unterzeichnet Vertriebsvereinbarung für sein Veri-te in Brasilien Mindestumsatz aus Partnerschaft mit Tovani Benzaquen bei 1,5 Mio Fr. - Feintool vollzieht Aktienkapitalerhöhung 97,9% der Bezugsrechte ausgeübt - 9,6 Mio neue Namenaktien Bruttoerlös von rund CHF 202 Millionen in Kapitalerhöhung erreicht platziert auch übrig gebliebene Papiere am Markt - Flughafen Zürich: Passagieraufkommen April 1,8 Mio (+465,4% gg VJ) Umsatz Kommerz April +155,5% gg VJ auf 41,6 Mio Fr. Passagieraufkommen April bei 66,1%% des 2019er-Niveaus - SFS schliesst Übernahme von Hoffmann SE ab 2022: Weiterhin EBIT-Marge von 13-16% erwartet, auf stand-alone-Basis Weiter Umsatzwachstum von 3 bis 6 Prozent erwartet, ohne Hoffmann Umsatzbeitrag von Hoffmann 720 bis 770 Mio Franken Aktualisierte Guidance für EBIT-Marge folgt Ende August - BLKB: Nachhaltigkeitstochter Radicant erhält Bankenbewilligung der Finma - Mobilezone baut Partnerschaft mit Transportunternehmen Planzer aus NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Axpo nimmt insgesamt 600 Millionen Euro mit Nachhaltigkeitsbezug auf - Montana Tech-Tochter Varta erwartet auch Rückgang im zweiten Quartal PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - GB: BIP Q1 +0,8% gg VQ (Prognose +1,0) - 1. Schätzung Industrieproduktion März -0,2% gg Vormonat (Prognose +0,0) Industrieproduktion März +0,7% gg Vorjahr (Prognose +0,6) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Logitech: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,02% - Rieter: Peter Spuhler steigert Anteil auf 25,02% - SGS: Digicomply gehört nun vollständig zur Gruppe, restliche 49% übernommen - Zur Rose: Blackrock meldet Anteil von 2,57%/1,11%; Capital Group 4,85% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Zurich Insurance: Conf Call Update Q1 (13.00 Uhr) - Molecular Partners: Ergebnis Q1 (nachbörslich) Freitag: - GV: Interroll Samstag: - GV: Zuger Kantonalbank Montag: - LM Group: Ergebnis Q1 - GV: BKW, Jungfraubahn, Sensirion WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Produzenten- und Importpreisindex April 2022 (08.30 Uhr) Erste Schätzung Logiernächte April (Montag) Ausland: - US: Produzentenpreise April 2022 (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe Woche (14.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.05.2022 Übernahmeangebote: - Vifor (durch CSL, Vollzug Mitte 2022 erwartet) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Epic Suisse ("in den kommenden Monaten") Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (per 1.6.; letzter Handelstag 31.5.) - Poenina: (nach Übernahme durch Burkhalter per 30.6.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach Übernahme geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Castle Private (2,50 Fr.) per 13.05: - Galenica (2,10 Fr.) - Orell Füssli (3,40 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0452 - USD/CHF: 0,9955 - Conf-Future: -46 BP auf 151,32% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,9% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +0,10% auf 11'554 Punkte - SLI (Mittwoch): +1,01% auf 1'786 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,28% auf 14'841 Punkte - Dax (Mittwoch): +2,17% auf 13'829 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +3,02% auf 6'270 Punkte

