STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte sich zum Wochenstart zunächst kaum von der Stelle bewegen. Am vergangenen Freitag hatte sich der Leitindex SMI zwar mit deutlichen Gewinnen ins Wochenende verabschiedet, die Bilanz für die insgesamt volatile Börsenwoche blieb aber dennoch negativ. Die aktuellen Vorgaben aus Übersee sind denn auch eher gemischt. - SMI vorbörslich: -0,06% auf 11'643,42 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +1,47% auf 32'197 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +3,82% auf 11'805 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +0,54% auf 26'571 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Holcim verkauft Indien-Geschäft an Adani-Gruppe Preis für Ambuja Cemet und ACC beträgt 6,4 Mrd Fr. Transaktion unterliegt noch behördlichen Genehmigungen erwartet Abschluss der Transaktion im zweiten Semester 2022 vorbörsliche Indikation +2,8% - Nestlé: Im Buitoni-Fall schaltet sich die Staatsanwaltschaft ein - LM Group Q1: Umsatz 66,3 Mio EUR (VJ 12,7 Mio) Adj. EBITDA 9,5 Mio EUR (VJ -5,8 Mio) Reinergebnis 4,2 Mio EUR (VJ -12,7 Mio) Im April wieder über Niveau von vor der Pandemie Ukraine-Krieg und Inflation bisher keine wesentlichen Auswirkungen 2022: Kein quantitativer Ausblick - Medmix stellt Betrieb in Polen vorübergehend ein Polnische Tochter hat 283 Angestellte; 1,6 Mio Umsatz pro Woche - Mobimo: Jörg Brunner übernimmt interimistisch die Leitung der Finanzabteilung CFO Stefan Hilber verlässt das Unternehmen - Sulzer: Geschäft in Polen durch lokale Sanktionen beeinträchtigt Potenzielle Folgen auf 0,6% des Umsatzes beschränkt vorbörsliche Indikation -1,2% - Asmallworld unterstützt Swiss Property bei geplantem Kempinski-Resort in Dubai - BKW-Verwaltungsratspräsident gegen reinen Fokus auf Liquidität - Comet Group ernennt Dionys van de Ven zum Präsidenten von X-Ray Systems - Dätwyler schliesst QSR-Übernahme ab; 2021 QSR mit Umsatz von 164 Mio USD - Swissquote kann nach Votum der Stimmbürger in Gland bauen - Xlife Sciences-Projektgesellschaft Xsight Optics nimmt an Wettbewerb teil NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Dätwyler vollzieht den Kauf des US-Unternehmens QSR - Trifork erhöht Ziele für 2022 (HEADLINE) - ZKB lanciert vergünstigte Hypotheken für Wohnbaugenossenschaften (HEADLINE) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: Ausland: - CN: CHINA APR INDUSTRIAL OUTPUT -2.9% Y/Y VS MEDIAN +5.0% Y/Y: NBS CHINA APR UNEMPLOYMENT RATE +6.1% VS MAR +5.8% CHINA APR RETAIL SALES -11.1% Y/Y VS MEDIAN -6.2% Y/Y: NBS WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Asmallworld meldet Eigenanteil von <3% - Schaffner: Marc Buhofer meldet Anteil von 3,09%; Roger E. Lombard 3,09% - SFS senkt Eigenanteil auf <3% PRESSE WOCHENENDE - siehe separate Presseschau PRESSE MONTAG - Partners-Group-VRP sieht Verdreifachung des Private-Equity-Marktes (NZZ) - CS-VR soll über Gottstein-Ablösung diskutieren - Bank dementiert (Bloomberg) - CS kurz vor weiterer Einigung bei Abwicklung der Greensill-Fonds (FT) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Holcim: Conf. Call zu Veräusserung Indien-Geschäft (8.30 Uhr) - GV: BKW, Jungfraubahn, Sensirion Dienstag: - ABB: Capital Markets Day Antriebstechnik - Sonova: Ergebnis 2021/22 (BMK 09.30 Uhr) - Obseva: Ergebnis Q1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Oerlikon: Capital Markets Day 2022 (12.00 - 18.00 Uhr) - GV: Aluflexpack, BEKB, Dufry, Valartis, VAT Mittwoch: - ABB: Capital Markets Day Prozessautomation - Orascom DH: Ergebnis Q1 - Holcim: Urteil Lafarge, Paris - GV: Alpine Select, LM Group, Minoteries, Montana Aerospace, Obseva, Valiant, Warteck Invest WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Erste Schätzung Logiernächte April (14.00 Uhr) Wohnimmobilienpreisindex Q1 2022 (Dienstag) Ausland: - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.05.2022 Übernahmeangebote: - Vifor (durch CSL, Vollzug Mitte 2022 erwartet) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Epic Suisse ("in den kommenden Monaten") Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (per 1.6.; letzter Handelstag 31.5.) - Poenina: (nach Übernahme durch Burkhalter per 30.6.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per 17.05: - Interroll (31,00 Fr.) - Zuger KB (220,00 Fr.) per 18.05: - BKW (2,60 Fr.) per 19.05: - VAT (5,50 Fr.) - BEKB (9,20 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - Conf-Future: -108 BP auf 152,79% (Freitag) - EUR/CHF: 1,0435 - USD/CHF: 1,0032 - SNB: Kassazinssatz 0,701% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +1,25% auf 11'650 Punkte - SLI (Freitag): +1,84% auf 1'814 Punkte - SPI (Freitag): +1,36% auf 14'982 Punkte - Dax (Freitag): +2,10% auf 14'028 Punkte - CAC 40 (Freitag): +1,48% auf 6'363 Punkte

