Die Grosswetterlage an den Finanzmärkten hat sich auch nach einem für einmal freundlichen Wochenanfang nicht grundsätzlich geändert. Daran werden Investoren voraussichtlich an diesem Dienstag erinnert werden. Denn nach dem starken Auftakt deuten die Indikationen nun einmal mehr auf Verluste hin. Zwar hat die Wall Street am Montag ebenfalls klar im Plus geschlossen, in Asien geben die Märkte unterdessen überwiegend nach.

- SMI vorbörslich: -0,64% auf 11'393,22 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +1,98% auf 31'880 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +1,59% auf 11'535 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -0,89% auf 26'761 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Kühne+Nagel plant mit Adidas neues Logistikzentrum in Norditalien - Nestlé Health Science erwirbt brasilianisches Foodtech-Unternehmen Puravida - Roche geht Partnerschaft mit US-Biotechfirma Kalivir Immunotherapeutics ein will an Krebskongress Asco Einblick in Forschungspipeline geben - Lem 2021/22: Umsatz 373,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 365,8 Mio) EBIT 88,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 81,5 Mio) Reingewinn 72,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 66,8 Mio) Dividende 50,00 Fr. (AWP-Konsens: 46,20 Fr.) Industriebereich um rund einen Drittel gewachsen 2022/23: Gegenwind aufgrund von Engpässen in der Lieferkette erwartet im H1 tieferer Umsatz erwartet als im Vorjahr - Medmix: Negativer Bescheid von Polens Regierung - Bleiben auf Sanktionsliste Legen Berufung gegen Entscheid ein Möglicher Umsatzeinfluss 2022 30-40 Mio Fr. - Sulzer verlässt den russischen Markt Verkaufsprozess beginnt mit sofortiger Wirkung - U-blox CEO Thomas Seiler gibt Amt per Ende 2022 ab Stephan Zizala wird neuer CEO - Calida schliesst Übernahme der Lingerie-Marke Cosabella ab - Clariant: Credit Suisse bestätigt Rating 'BBB' mit Ausblick "negativ" - Dufry verlängert Konzession am Flughafen Heathrow bis 2029 - Evolva nimmt bei Aktienplatzierung gut 6 Millionen Franken ein - Poenina: SER eröffnet Untersuchung wegen mögl. Verletzung Ad-hoc-Publizität NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Axpo macht weitere Windkraftparks in Frankreich zu Geld PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Sensirion: Blackrock meldet Anteil von 2,85% - SGS: Blackrock meldet Anteil von 4,94% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Lem: BMK 2021/22 (10.30 Uhr) - GV: Swatch, CFT, Romande Energie Mittwoch: - Ypsomed: Ergebnis + BMK 2021/22 - Epic: IPO an SIX - GV: Partners Group, Spice Privat, Temenos Donnerstag: - Auffahrt - Eingeschränkter AWP-Dienst Freitag: - GV: Cosmo WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - CS-CFA Index Mai (Mittwoch) Ausland: - DE: S&P Global PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe Mai (9.30 Uhr) - EU: S&P Global PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe Mai (10.00 Uhr) - US: S&P Global PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe Mai (15.45 Uhr) Richmond Fed Herstellerindex Mai (16.00 Uhr) Neubauverkäufe April (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.06.2022 Übernahmeangebote: - Vifor (durch CSL, Vollzug Mitte 2022 erwartet) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Epic Suisse (am oder um den 25.5. geplant) Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (per 1.6.; letzter Handelstag 31.5.) - Poenina: (nach Übernahme durch Burkhalter per 30.6.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach Übernahme geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Peach Property (0,33 Fr.) - Phoenix Mecano (15,00 Fr.) per 27.05: - Swatch I/N (5,50 Fr./1,10 Fr.) - CFT (5,00 Fr.) - Romande Energie (36,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9661 - USD/CHF: 1,0311 - Conf-Future: -51 BP auf 153,02% (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,664% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +1,39% auf 11'466 Punkte - SLI (Montag): +1,41% auf 1'785 Punkte - SPI (Montag): +1,30% auf 14'720 Punkte - Dax (Montag): +1,38% auf 14'175 Punkte - CAC 40 (Montag): +1,37% auf 6'359 Punkte

