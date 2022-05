STIMMUNG

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch im vorbörslichen Geschäft fester. Die Vorgaben aus den USA sind am Berichtstag zwar durchzogen. Sowohl die schwache Nasdaq als auch der breite S&P 500 haben aber klar über ihren Tiefstständen geschlossen, was den Börsen in Europa zumindest zum Handelsstart Auftrieb geben könnte.

- SMI vorbörslich: +0,58% auf 11'550,30 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +0,15% auf 31'929 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -2,35% auf 11'264 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,19% auf 26'697 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - ABB erwirbt Mehrheitsbeteiligung an Numocity aus Indien - Swiss-Life-Tochter Livit erhält neuen Chef - UBS lanciert zunächst in Asien neue digitale Plattform "Circle One" - Alcon startet öffentliches Angebot für 500 Mio Euro-Anleihe - Achiko sichert sich Finanzierung von 1,25 Mio Fr. mit Buranto und Negma Group will Mittel für Produktion in Indonesien und Start in Taiwan verwenden - Stadler: Beschwerde abgewiesen - Vergabe von Rahmenvertrag bestätigt kann bis zu 510 FLIRT-Züge an SBB definitiv liefern vorbörsliche Indikation +1,5% - Ypsomed 2021/22: Umsatz 464,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 459,3 Mio) EBIT 28,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 29,9 Mio) Dividende je Aktie 0,60 Fr. (AWP-Konsens: 0,64 Fr. je Aktie) Reingewinn 23,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 23,3 Mio) 2022/23: signifikante Verbesserung des EBIT von mindestens 50 Prozent Umsatzwachstum im zweistelligen Bereich angestrebt Kapitalerhöhung zur Unterstützung des angestrebten Wachstums Kapitalerhöhung: Ausgabe von maximal 1 Million Namenaktien vorbörsliche Indikation -4,9% - Epic-Suisse-IPO: Ausgabepreis 68 Fr./Aktie (Preisspanne 67-69 Fr.) Bruttoerlös von ca. 183 Mio Fr. ohne Mehrzuteilungsoption Gesamtmarktkapitalisierung von 693 Mio Fr. vor Mehrzuteilung Bruttoerlös von ca. 203 Mio Fr. wenn mit Mehrzuteilung Erlös für Finanzierung Entwicklungsprojekte, Akquisitionen Fixe Dividende von 3,00 Fr. für 2022 geplant - Also will Investor Relations stärken - Bank Linth stellt Gesuch um Dekotierung ihrer Aktien - Obseva hat Daten zum Kandidaten Linzagolix an mehreren Kongressen vorgestellt NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Glencore: Serious Fraud Office UK klagt Firma in 7 Fällen der Bestechung an zu Strafen von 2,4 Mrd in US u BR verdonnert - Nettozahlung 1,06 Mrd wird sich laut SFO in allen Anklagepunkten schuldig bekennen PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Feintool: Swisscanto meldet Anteil von <3% - Fundamenta: UBS Fund Management meldet Anteil von 4,76% - Logitech: UBS Fund Management meldet Anteil von <3% - Mobilezone: Blackrock meldet Anteil von 3,15% - Sensirion: Blackrock meldet Anteil von 3,05% - SIG Group: Laurens Last meldet Anteil von 10,0042% - Vontobel: UBS Fund Management meldet Anteil von <3% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Ypsomed: BMK zum Ergebnis 2021/22 - Epic: IPO an SIX - GV: Partners Group, Spice Privat, Temenos Donnerstag: - Auffahrt - Eingeschränkter AWP-Dienst Freitag: - GV: Cosmo WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - CS-CFA Index Mai (10.00 Uhr) - BFS: Beschäftigungsbarometer Q1 (Freitag) Ausland: - EU: EZB Finanzstabilitätsbericht Mai 2022 (10.00 Uhr) - US: Auftragseingang langlebige Güter April, vorläufig (14.30 Uhr) EIA Ölbericht Woche (16.30 Uhr) FOMC Sitzungsprotokoll 4.5.22 (20.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.06.2022 Übernahmeangebote: - Vifor (durch CSL, Vollzug Mitte 2022 erwartet) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Epic Suisse (HEUTE geplant) Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (per 1.6.; letzter Handelstag 31.5.) - Poenina: (nach Übernahme durch Burkhalter per 30.6.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach Übernahme geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: per 27.05: - Swatch I/N (5,50 Fr./1,10 Fr.) - CFT (5,00 Fr.) - Romande Energie (36,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0298 - USD/CHF: 0,9622 - Conf-Future: +40 BP auf 153,42% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,704% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,15% auf 11'484 Punkte - SLI (Dienstag): -0,30% auf 1'780 Punkte - SPI (Dienstag): -0,12% auf 14'703 Punkte - Dax (Dienstag): -1,80% auf 13'920 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -0,51% auf 6'253 Punkte

