STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Freitag im vorbörslichen Geschäft deutlich höher. Für einen positiven Unterton sorgt zum hiesigen Börsenstart das am Mittwoch veröffentlichte Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank. Dieses habe keine negativen Überraschungen enthalten, heisst es in Marktkreisen. Dies hat die US-Börsen bereits am Mittwochabend gestützt sowie die am Auffahrtstag geöffneten europäischen Märkte. Die Schweizer Aktien haben somit einen gewissen Aufholbedarf.

- SMI vorbörslich: +1,47% auf 11'660,62 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +1,61% auf 32'637,19 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +2,68% auf 11'740,65 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +0,55% auf 26'752 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche: Glofitamab bewirkt hohe Ansprechraten bei grosszelligem B-Zell-Lymphom entwickelt PCR-Tests zur Erkennung des Affenpockenvirus erhält Genehmigung der EU-Kommission für Kombi-Behandlung mit Polivy - US-Restaurantkette Fat Brands kauft Nestlé-Franchisefirma - Novartis verkauft Produktionsanlage in Grossbritannien - Rieter H1: Deutlich höherer Umsatz als im VJ erwartet (H1 2021: 401 Mio Fr.) Rechnen aber mit EBIT- und Reinverlust (H1 2021 EBIT: 9,0 Mio Fr.) Lieferengpässe und China-Lockdowns führen zu erheblichem Kostenanstieg sieht ausserordentlich hohen Auftragsbestand und starke Nachfrage vorbörsliche Indikation -6,2% - Addex erreicht in kleiner Phase-IIa-Studie zu Dipraglurant nicht alle Ziele - DKSH schliesst Distributionsverträge in Taiwan und Kambodscha ab - Relief: Datenüberwachungskomitee empfiehlt Einstellung der Aviptadil-Studien - Spice-Aktionäre lehnen Antrag zu Kapitalverlusten ab - Stadler dementiert indische Medienberichte über Joint-Venture mit Medha Servo Über Gespräche hinaus keine weiterführenden Vereinbarungen getroffen Keine Verträge mit Medha Servo unterzeichnet NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Arbonia: Credit Suisse Funds AG meldet Anteil von <3% - Lonza: Blackrock meldet Anteil von 10,06% - Mobilezone: Blackrock meldet Anteil von 2,87% - Sensirion: Blackrock meldet Anteil von 2,85% - SIG Group: Laurens Last meldet Anteil von 9,1897% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - GV: Cosmo Montag: - Aryzta: Umsatz Q3 - GV: Poenina Dienstag - Dottikon ES: Ergebnis 2021/22 - Helvetia: MK zu BVG-Geschäft, Zürich - GV: Arundel, Burkhalter, Relief WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Beschäftigungsbarometer Q1 (8.30 Uhr) - KOF Konjunkturbarometer Mai (Montag) - BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte April 2022 (Dienstag) - BFS: Detailhandelsumsätze April (Dienstag) - Seco: BIP Q1 2022 (Dienstag) Ausland: - USA: Lagerbestände Grosshandel April 2022 vorläufig (14.30 Uhr) Private Einkommen und Ausgaben April 22 (14.30 Uhr) Uni Michigan Verbrauchervertrauen Mai 2022 endgültig (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.06.2022 Übernahmeangebote: - Vifor (durch CSL, Vollzug Mitte 2022 erwartet) Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (per 1.6.; letzter Handelstag 31.5.) - Poenina: (nach Übernahme durch Burkhalter per 30.6.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach Übernahme geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Swatch I/N (5,50 Fr./1,10 Fr.) - CFT (5,00 Fr.) - Romande Energie (36,00 Fr.) per 30.05: - Partners Group (33,00 Fr.) - Temenos (1,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: - USD/CHF: - Conf-Future: +33 BP auf 153,75% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,679% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +0,07% auf 11'492 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,01% auf 1'780 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,04% auf 14'708 Punkte - Dax (Mittwoch): +1,59% auf 14'231,29 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +1,78% auf 6410,58 Punkte

