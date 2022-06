STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt wird am Donnerstag wenig verändert erwartet. Die Vorgaben aus den USA und Teilen Fernosts seien verhalten und dürften die Anleger kaum zu neuen Engagements animieren, heisst es am Markt. Am Vortag hatten starke Stimmungsdaten aus der US-Industrie die Zinssorgen weiter angefacht. Diese wurden zwar vom Beige Book der US-Notenbank wieder etwas gedämpft. Dennoch halten die Inflations- und Zinssorgen an, was die Märkte weiterhin volatil halten dürfte. Zudem könnten die britischen Thronfeierlichkeiten den Handel auf dem Kontinent zusätzlich etwas dämpfen, denn die Börse in London bleibt heute und morgen geschlossen.

- SMI vorbörslich: +0,20% auf 11'516,58 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -0,54% auf 32'813 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -0,72% auf 11'994 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -0,20% auf 27'402 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Julius Baer verkauft Fransad Gestion SA in Management Buyout hat Tier 1 nachrangige Bonds über 400 Mio USD platziert - Novartis nimmt Geschäfte in der Ukraine wieder auf erleichtert Zugang zur Diagnose von Sichelzellanämie in Afrika - Holcim: Moody's stuft Rating auf 'Baa1' herauf; stabiler Ausblick - Roche schliesst mit Repare Therapeutics Lizenzabkommen für Krebs-Kandidaten - Temenos gewinnt Auftrag von vietnamesischer Bank MSB - Oerlikon verkauft Russland-Geschäft an lokalen Betreiber Verkauftes Geschäft mit Umsatz von weniger als 5 Mio Fr im 2021 - Santhera verbessert Liquiditätslage durch verschobene Meilensteinzahlungen Fälligkeitstermin für Meilensteinzahlungen an ReveraGen geändert Kurzfristiger Liquiditätsbedarf reduziert - Spice: GP Swiss Ltd möchte Anteil an Spice auf 100% erhöhen Öffentliches Kaufangebot geplant für alle Namenaktien im Publikum Angebotspreis bei 16,25 USD pro Aktie - Swissquote: SER eröffnet Untersuchung SER-Untersuchung betrifft H1-Zahlen - Technisches Problem Vorbörsliche Indikation -1,9% - Kuros erhält durch Checkmate-Übernahme Meilensteinzahlung von 5 Mio USD - SIG schliesst Akquisition von Scholle IPN ab NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Ascom: UBS Fund Management meldet Anteil von 8,94% - Comet: Capital Group meldet Anteil von <3% - Epic: Credit Suisse Funds AG meldet Anteil von 3,43% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - GV: ENR Russia, Lalique, PEH Freitag: - GV: Formulafirst Montag: - Pfingstmontag - Reduzierter AWP-Dienst Dienstag: - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Mai 2022 (08.30 Uhr) Schweizerische Arbeitskräfteerhebung Q1 (08.30 Uhr) - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung (Dienstag) - BFS: Logiernächte April/Wintersaison (Dienstag) - SNB: Devisenreserven Mai 2022 (Dienstag) Ausland: - EU: Erzeugerpreise 04/22 (11.00 Uhr) - US: ADP Beschäftigung 05/22 (14.15 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche; 14.30 Uhr) Auftragseingang Industrie 04/22 (16.00 Uhr) Auftragseingang langlebige Güter 04/22 (endgültig; 16.00 Uhr) USA: EIA Ölbericht (Woche; 17.00 Uhr) SONSTIGES - GB: HEUTE Börse feiertagsbedingt geschlossen - Nächster Eurex-Verfall: 17.06.2022 Übernahmeangebote: - Spice (durch GP Swiss; Angebotsfrist vorauss. 29.7.-26.8.) - Vifor (durch CSL, Vollzug Mitte 2022 erwartet) Dekotierungen (angekündigt): - Poenina: (per 30.6., letzter Handelstag 29.6.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach Übernahme geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Poenina (2,20 Fr.) - Burkhalter (3,80 Fr.) - Airesis (1,15 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,0268 - USD/CHF: 0,9632 - Conf-Future: -82 BP auf 151,05% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,866% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -1,01% auf 11'494 Punkte - SLI (Mittwoch): -1,12% auf 1'790 Punkte - SPI (Mittwoch): -1,07% auf 14'760 Punkte - Dax (Mittwoch): -0,33% auf 14'340 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -2,19% auf 6'419 Punkte

awp-robot/sw/

(AWP)