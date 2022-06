STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt steuert zum Start der verkürzten Handelswoche auf einen kaum veränderten Start zu. Dabei waren die US-Aktien am Pfingstmontag nach einer Reihe positiver Nachrichtenmeldungen über China, auch über die Lockerung einiger Covid-Einschränkungen, gestiegen. Doch an der Wall Street waren die Kursgewinne gegen Handelsende zusammengeschmolzen.

- SMI vorbörslich: +0,01% auf 11'530,60 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,05% auf 32'916 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,40% auf 12'061 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,07% auf 27'935 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis: Tafinlar plus Mekinist zeigt beispiellose Wirksamkeit bei Hirntumor ist offenbar Opfer von Hackern geworden - Holcim will Mehrheit an Lafarge Cement Zimbabwe verkaufen - Julius Bär expandiert nach Katar - Roche: Swissmedic erteilt Augenmedikament Vabysmo die Zulassung - Swatch Group gewinnt Gerichtsprozess gegen Samsung - Ems-Chemie 2022: Jahresprognose unverändert Verkaufspreiserhöhungen waren unumgänglich Vorbörsliche Indikation +0,9% - Leclanché erhält 15 Mio-Finanzierung und verhandelt mit anderen Firmen Zeitweilige Produktionsunterbrechungen wegen Lieferkettenproblemen Weitere Verzögerung bei Jahresergebnis 2021 Jean-François Stenger zum stellvertretenden CFO ernannt - Achiko veröffentlicht Jahresrechnung 2021 noch später: Neues Datum 10. Juni - Aevis Victoria beteiligt sich an der digitalen Gesundheitsplattform Well - DKSH baut bestehende Partnerschaft in Kambodscha aus - Galenica beteiligt sich an der digitalen Gesundheitsplattform Well - HBM: Bristol Myers Squibb erwirbt Portfoliounternehmen Turning Point - Newron präsentiert vielversprechende Zwischenergebnisse für Evenamide - Santhera verschiebt Publikation von Geschäftsbericht erneut NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: Eidgenossenschaft stockt Anleihen 1,25%/2037 und 2,00%/2064 auf - DE: Auftragseingang Industrie April -2,7% gg VM (Prog +0,4) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Obseva: Brett Cohen/Yehoshua Ehrenberg melden Anteil von 50,96% - U-blox: Blackrock meldet Anteil von 3,13% - Wisekey: Joel Arber meldet Anteil von 18,1% PRESSE WOCHENENDE - Siehe separate Presseschau PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Keine Termine Mittwoch: - Burckhardt: Ergebnis 2021/22 Donnerstag: - VT5: Ergebnis H1 2021/22 - Schafner: Capital Markets Day - GV: EPH WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Logiernächte April/Wintersaison (08.30 Uhr) - SNB: Devisenreserven Mai 2022 (09.00 Uhr) - Seco: Arbeitsmarktdaten Mai 2021 (Mittwoch) Ausland: - ZO: Sentix Investorvertrauen 06/22 (10.30 Uhr) - US: Handelsbilanz 06/22 (14.30 Uhr) Konsumentenkredite 06/22 (21.00 Uhr) API Ölbericht (Woche) (22.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.06.2022 Übernahmeangebote: - Spice (durch GP Swiss; Angebotsfrist vorauss. 29.7.-26.8.) - Vifor (durch CSL, Vollzug Mitte 2022 erwartet) Dekotierungen (angekündigt): - Poenina: (per 30.6., letzter Handelstag 29.6.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach Übernahme geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Lalique (0,40 Fr.) per 08.06: - PEH (2,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.14 Uhr) - EUR/CHF: 1,0386 - USD/CHF: 0,9737 - Conf-Future: -14 BP auf 150,10% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,962% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -0,18% auf 11'529 Punkte - SLI (Freitag): -0,28% auf 1'800 Punkte - SPI (Freitag): -0,19% auf 14'802 Punkte

