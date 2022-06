STIMMUNG

Der Schweizer Aktienmarkt wird am Donnerstag nach negativen Vorgaben aus den USA tiefer gesehen. Zudem dürften sich Anleger vor der am frühen Nachmittag bevorstehenden Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) zurückhalten. Dann dürfte die EZB die geldpolitische Wende einleiten. Damit sei bis dahin eher mit nachgebenden Kursen zu rechnen, sagte ein Händler.

- SMI vorbörslich: -0,39% auf 11'422,28 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -0,81% auf 32'911 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -0,73% auf 12'086 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +0,18% auf 28'284 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis-Medikament Tabrecta erhält Zulassung in Kanada für Lungenkrebs - Roche: EU genehmigt Tecentriq als adjuvante Behandlung bei Lungenkrebs-Gruppe FDA lässt Begleit-Diagnostikum für Rozlytrek/Entrectinib von Roche zu - Schaffner bestätigt mittelfristige Zielsetzungen peilt weiterhin EBIT-Marge im Bereich von 10 bis 12 Prozent an strebt weiter organisches Wachstum von über 5 Prozent im Jahr an sucht Ergänzungsakquisitionen in Zielmärkten will Position festigen und neue Standbeine aufbauen - VT5: Suchaktivitäten nach Kaufobjekten mit interessanten Kandidaten Verfügen über stabile, langfristige Basis mit Schweizer Investoren Verfügbare Mittel aus dem Börsengang weiter bei 198 Mio Fr. - Talenthouse beruft Generalversammlung für Wechsel der Revisionsstelle ein - Santhera und ReveraGen bestätigen Zeitplan für Vamorolone - Wisekey lanciert neues Produkt für Lieferkettenmanagement NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Ascom: Mirabaud Asset Management SA meldet Anteil von 3,23% - Lonza: Blackrock meldet Anteil von 9,94% - Perfect Holding: Mehrere Beteiligungsveränderungen - Tecan: Ameriprise Financial, Inc. meldet Anteil von 3,09% - U-blox: Blackrock meldet Anteil von 3,25% PRESSE DONNERSTAG - Swiss Life Schweiz-Chef: "Wir werden keine Bank" (HaZ) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Schaffner: Capital Markets Day - GV: EPH Freitag: - GV: HBM Montag: - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Mai 2022 (nachbörslich) - GV: Airesis WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Ausland: - EU: EZB Zinsentscheid (13.45) MK mit EZB-Präsidentin Lagarde (14.30) - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) (14.30) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.06.2022 Übernahmeangebote: - Spice (durch GP Swiss; Angebotsfrist vorauss. 29.7.-26.8.) - Vifor (durch CSL, Vollzug Mitte 2022 erwartet) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Poenina: (per 30.6., letzter Handelstag 29.6.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Novavest (1,65 Fr.) - SPS (1,675 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,0481 - USD/CHF: 0,9781 - Conf-Future: -2 BP auf 149,50% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 1,04% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -0,58% auf 11'467 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,77% auf 1'792 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,62% auf 14'709 Punkte - Dax (Mittwoch): -0,76% auf 14'446 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -1,53% auf 6'449 Punkte

