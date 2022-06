STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Freitag erneut deutlich tiefer eröffnen. Der Kursrutsch gegen Handelsende an den amerikanischen Börsen am Donnerstag sorgt jedenfalls für sehr schwache US-Vorgaben. Im Fokus stehen heute laut Händlern vor allem die US-Inflationsdaten für den Mai, die am frühen Nachmittag hiesiger Zeit veröffentlicht werden. - SMI vorbörslich: -1,02% auf 11'206,53 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -1,94% auf 32'273 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -2,75% auf 11'754 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -1,38% auf 27'856 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Credit Suisse: State Street dementiert Übernahmeabsichten - Holcim legt Rekurs gegen französische Anklage in Syrien-Affäre ein - Nestlé liefert USA erneut tonnenweise Babymilchpulver - Roche stellt an Hämatologie-Kongress verschiedene positive Studiendaten vor - Airesis verkauft Anteil am Immobilienfonds Comunus für rund 10 Mio Fr. - BKW Engineering: CEO Michael Schüepp verlässt das Unternehmen - Kinarus-Aktien ab sofort unter dem Ticker "KNRS" an der SIX - Santhera sieht Finanzierung bis Anfang 2023 gesichert NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Energy Infrastructure Partners beteiligt sich an Repsol-Tochtergesellschaft - Swiss will weitere Streichungen von Flügen im Sommer vermeiden PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - JP: MAY CORP GOODS PRICE INDEX +9.1% Y/Y; APR +9.8% - CN: MAY PPI +6.4% Y/Y VS +8.0% Y/Y APR MAY CPI +2.1% Y/Y VS +2.1% Y/Y APR WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Achiko: Negma Group Ltd meldet Anteil von 28,39% - Airesis verkauft Anteil am Immobilienfonds Comunus für rund 10 Mio Fr. - Airesis verkauft Anteil an Comunus Fonds - Blackstone Res.: Brian Kinane/Mark Angelo melden Anteil von 18,34% - Kinarus: Mehrere Beteiligungsveränderungen - Logitech meldet Eigenanteil von 5,0042%/2,5348% - Santhera: JPMorgan meldet Anteil von 55,472%; Santhera von 28,75%/109,02% - Temenos: Blackrock meldet Anteil von 5,09%; BNP Paribas SA 9,56% - U-blox: Blackrock meldet Anteil von 2,93% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - HBM: GV Montag: - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Mai 2022 - Airesis: GV Dienstag: - Swiss Re: Media Day 2022 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Parahotellerie im Q4/GJ 2021 (Dienstag) Ausland: - RU: Zentralbank, Zinsentscheid (12.30 Uhr) - US: Verbraucherpreise 05/22 (14.30 Uhr) Realeinkommen 05/22 (14.30 Uhr) Uni Michigan Verbrauchervertrauen 06/22 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.06.2022 Übernahmeangebote: - Spice (durch GP Swiss; Angebotsfrist vorauss. 29.7.-26.8.) - Vifor (durch CSL, Vollzug Mitte 2022 erwartet) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Poenina: (per 30.6., letzter Handelstag 29.6.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.11 Uhr) - EUR/CHF: 1,0404 - USD/CHF: 0,9791 - Conf-Future: -31 BP auf 146,71% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 1,024% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -1,26% auf 11'322 Punkte - SLI (Donnerstag): -1,42% auf 1'766 Punkte - SPI (Donnerstag): -1,25% auf 14'525 Punkte - Dax (Donnerstag): -1,71% auf 14'199 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -2,18% auf 6'358 Punkte

awp-robot/sw/ra

(AWP)