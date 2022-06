STIMMUNG

- Der Schweizer Aktienmarkt dürfte seine Talfahrt der Vorwoche am Montag fortsetzen. Gemäss den vorbörslichen Indikationen rutscht der SMI zum zweiten Mal im laufenden Jahr unter die Marke von 11'000 Punkten. An den Bösen weltweit herrscht wegen der überraschend hohen Teuerung in den USA seit Freitagnachmittag eine Ausverkaufsstimmung.

- SMI vorbörslich: -1,01% auf 10'972,68 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): -2,73% auf 31'393 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -3,52% auf 11'340 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -3,04% auf 26'979 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis erhält Swissmedic-Zulassung für Leukämie-Mittel Scemblix veröffentlicht positive Daten zu Kymriah - Achiko 2021: Umsatz ungeprüft 63'000 USD (VJ 2,81 Mio) EBITDA ungeprüft -8,30 Mio USD (VJ -14,2 Mio) veröffentlicht def. Jahresrechnung noch später: Neues Datum 20. Juni - CPH H1: EBIT von rund 50 Mio Fr. erwartet H1: Umsatz von rund 360 Mio Fr. erwartet Gruppe erhöht Gewinnprognose für das Geschäftsjahr 2022 EBIT und Nettoergebnis im hohen zweistelligen Millionenbereich - GKB erwirbt 70%-Beteiligung an der Schweizer BZ Bank Anstieg der Kundenvermögen auf über 50 Mrd. Fr. Baut damit ihre Position im Anlagegeschäft weiter aus - HBM-GV: Aktionariat genehmigt alle Anträge des Verwaltungsrates - Highlight E&E: Ausblick für 2022 durch Corona und Ukraine-Krieg getrübt - Relief: Partner NRx erhält keinen Breakthrough Therapy Status für Aviptadil - Zug Estates verzeichnet Mieterfolg in der "Suurstoffi" - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Axpo H1: Gesamtleistung 6,01 Mrd Fr. (VJ 2,90 Mrd) EBIT 1021 Mio Fr. (VJ 722 Mio) Ergebnis 513 Mio Fr. (VJ 781 Mio) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Addex: Credit Suisse Funds AG meldet Anteil von 3,02% - Comet: Blackrock meldet Anteil von 3,23% - Kinarus: Mehrere Beteiligungsveränderungen - Talenthouse: Roman Scharf meldet 10,04%/22,58%; Erik Jonas P. Fällström 32,07% - U-blox: Blackrock meldet Anteil von 3,05% PRESSE MONTAG - CS steht bei der britischen Finanzaufsicht unter Beobachtung (FT) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Mai 2022 (nachbörslich) - GV: Airesis Dienstag: - SFS: CMD 2022 (Conf. Call 13.00 Uhr) Mittwoch: - Clariant: Ergebnis Q1 - GV: Sonova WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Produzenten- und Importpreisindex Mai (Mittwoch) - Seco: Konjunkturprognosen Sommer (Mittwoch) Ausland: - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.06.2022 Übernahmeangebote: - Spice (durch GP Swiss; Angebotsfrist vorauss. 29.7.-26.8.) - Vifor (durch CSL, Vollzug Mitte 2022 erwartet) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Poenina: (per 30.6., letzter Handelstag 29.6.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.05 Uhr) - EUR/CHF: 1,0368 - USD/CHF: 0,9890 - Conf-Future: -47 BP auf 146,0% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 1,032% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -2,10% auf 11'085 Punkte - SLI (Freitag): -2,54% auf 1'721 Punkte - SPI (Freitag): -1,92% auf 14'246 Punkte - Dax (Freitag): -3,08% auf 13'762 Punkte - CAC 40 (Freitag): -4,05% auf 6'187 Punkte

