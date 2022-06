STIMMUNG

- Der Schweizer Aktienmarkt wird zum Wochenschluss höher erwartet. Die Vorgaben aus den USA und Japan seien zwar tiefrot. Aber nach den massiven Kursverlusten der Vortage könnte es durchaus zu einer Gegenbewegung kommen, heisst es am Markt. Diese dürfte wohl aber nicht zu weit gehen. Denn nach wie vor dominierten die Inflations- und Rezessionsängste.

- SMI vorbörslich: +0,42% auf 10'519,26 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -2,42% auf 29'927 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -4,08% auf 10'646 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +NA% auf 26'004 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Geberit: Start des neuen Aktienrückkaufprogramms am 20. Juni 2022 - Novartis: EMA akzeptiert Sandoz-Antrag für Biosimilar von Adalimumab - UBS muss in Frankreich wegen Streit mit zwei Whistleblowern vor Gericht - Addex setzt wegen Studienstopp mit Schlüsselkandidat Finanzziele aus - Basilea: Cresemba-Umsätze lösen Meilensteinzahlung von 1,25 Mio USD aus - Flughafen Zürich ernennt Lydia Naef zur neuen Immobilienchefin - MCH Group: Digital & Information Andreas Eggimann verlässt Unternehmen - Obseva erhält EU-Zulassung für Yselty NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - Japans Notenbank lässt Geldpolitik extrem gelockert WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Aryzta: Gruppe Kallay/Kamps meldet Anteil von 5,95% - Ascom: Credit Suisse Funds AG meldet Anteil von 4,96% - Cembra: Blackrock meldet Anteil von 3% - Temenos: BNP Paribas SA meldet Anteil von 11,04% - U-blox: Blackrock meldet Anteil von 2,84% - Wisekey: Joel Arber meldet Anteil von 20,52% - Zur Rose: Blackrock meldet Anteil von 3,36%/1,18% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - keine Termine Montag: - GV: Xlife Dienstag: - GV: Züblin WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Consensus Forecast (Montag) BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte Mai 2022 (Dienstag) Ausland: - EU: Verbraucherpreise Mai 2022; endgültig (11.00 Uhr) - US: Industrieproduktion Mai 2022 (15.15 Uhr) Kapazitätsauslastung Mai 2022 (15.15 Uhr) Frühindikator Mai 2022 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: HEUTE Übernahmeangebote: - Spice (durch GP Swiss; Angebotsfrist vorauss. 29.7.-26.8.) - Vifor (durch CSL; Datum für Vollzug wird noch bekanntgegeben) Dekotierungen (angekündigt): - Poenina: (per 30.6., letzter Handelstag 29.6.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach Übernahme geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Sonova (4,40 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,0193 - USD/CHF: 0,9696 - Conf-Future: -194 BP auf 142,00% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 1,371% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -2,86% auf 10'475 Punkte - SLI (Donnerstag): -3,61% auf 1'613 Punkte - SPI (Donnerstag): -2,94% auf 13'463 Punkte - Dax (Donnerstag): -3,31% auf 13'038 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -1,07% auf 5'886 Punkte

awp-robot/sw/uh

(AWP)