Der Schweizer Aktienmarkt dürfte zum Wochenstart seine Abwärtsbewegung zunächst fortsetzen. Die Vorwoche hat der Leitindex SMI erneut mit Verlusten beendet - die dritte Woche in Folge. Vor allem die Zinsentscheide der Schweizerischen Nationalbank und der US-Notenbank Fed haben ab Mitte vergangener Woche die Rezessionsängste der Märkte befeuert.

- SMI vorbörslich: -0,10% auf 10'441,11 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): -0,13% auf 29'889 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +1,43% auf 10'798 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -1,07% auf 25'686 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Presse: Credit Suisse droht weiterer millionenschwerer Rechtsfall - Novartis: Veröffentlichung von Zolgensma-Daten in "Nature Medicine" Daten zeigen Meilensteine bei Kindern mit SMA wurden erreicht mit griechischen Schadenersatzforderungen konfrontiert - SGS lanciert Aktienrückkaufprogramm im Umfang von 250 Millionen Franken vorbörsliche Indikation +0,44% - Valora: Avec Shops-Netz wächst bis Ende 2023 auf rund 370 Verkaufsstellen baut Zusammenarbeit mit Oel-Pool markant aus erwartet im Tankstellengeschäft mittelfristig 300 Mio Fr. pro Jahr übernimmt 71 weitere Tankstellenshops übernimmt weitere Tankstellenshops (HEADLINE) vorbörsliche Indikation +1,9% - Bellevue schliesst Fundraising von erstem Privatmarktfonds ab - Kinarus gibt Update zu Corona-Kandidaten KIN001 - Leclanché stellt dritte Generation seines Schiffs-Batteriesystems vor - MCH: Art Basel blickt auf erfolgreiche Post-Corona-Ausgabe zurück NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Index-Monitor: Glencore ersetzt Adidas im Stoxx Europe 50 - Raiffeisen-GV bestätigt alle Verwaltungsräte im Amt PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - Schweiz: - Ausland: DE: Erzeugerpreise Mai +1,6% gg Vormonat (Prognose +1,5) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Comet: Blackrock meldet Anteil von 3,21% - Meyer Burger: UBS Group AG meldet Anteil von <3%; Norges Bank 3,5% - Mobilezone: Blackrock meldet Anteil von 2,94% - Zur Rose: Blackrock meldet Anteil von 2,92%/1,18% PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Valora: Investoren-Konferenz zu Übernahme Tankstellenshops (10.00 Uhr) - GV: Xlife Dienstag: - GV: Züblin Mittwoch: - Klingelnberg: Ergebnis 2021/22 (Conf. Call 11.00 Uhr) - GV: EEII: WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Consensus Forecast (09.00 Uhr) - BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte Mai 2022 (Dienstag) - KOF Konjunkturprognose Sommer (Mittwoch) - SNB: Zahlungsbilanz Q1 (Mittwoch) Ausland: - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.07.2022 Übernahmeangebote: - Spice (durch GP Swiss; Angebotsfrist vorauss. 29.7.-26.8.) - Vifor (durch CSL; Datum für Vollzug wird noch bekanntgegeben) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Poenina: (per 30.6., letzter Handelstag 29.6.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per 23.06: - Züblin (1,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (xx.xx Uhr) - EUR/CHF: 1,0167 - USD/CHF: 0,9655 - Conf-Future: +28 BP auf 142,28% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 1,369% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -0,23% auf 10'451 Punkte - SLI (Freitag): -0,19% auf 1'610 Punkte - SPI (Freitag): -0,02% auf 13'460 Punkte - Dax (Freitag): +0,67% auf 13'126 Punkte - CAC 40 (Freitag): -2,45% auf 5'883 Punkte

